Залужный против Зеленского, или бурление с нулевой суммой

Итак, не прошло и суток, как за обвинение Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году, которые обнародовал "генерал-посол" Валерий Залужный, прилетела обратка.

В немецкой газете Der Spiegel вышла статья с обвинением главкома в подрыве "Северных потоков". Обе темы в информационном поле совершенно не новые. Их воскрешают время от времени, когда нужно имитировать беспристрастность в резонансных расследованиях. Конфликт Зеленского и Залужного тоже уже напоминает заезженную пластинку, которую для потенциальных украинских избирателей прокручивают снова и снова. Перед назначением Залужного в Лондон послом почти полгода разыгрывались сцены разрыва главкома и президента. Спустя год ничего не поменялось ни для Зеленского, который по-прежнему занимает своё кресло и позволяет себе хамские выпады в адрес не только России, но и европейских лидеров, так и для Залужного, из которого британцы лепят национального героя, а вылепить не могут (рейтинги внутри страны у генерала недостаточные для безоговорочной победы на выборах, если они все-таки состоятся). Кстати, песнь о выборах, такая же легендарная: когда обсуждать нечего – обсуждают скорые выборы на Украине. Словом, весь этот политический балаган порождает пока только информационный шум, который никак не приближает переговорные позиции Украины к каким-либо компромиссам. По крайней мере, публично. Больше на эту тему – в обзоре соцсетей.Политический блогер Андрей ПономарьОтветка прилетела мгновенно. Залужного сливают немцам? Стоило вчера Залужному открыть рот и публично обвинить Зеленского в провале контрнаступа на страницах Associated Press, как сегодня Der Spiegel выкатывает "сенсацию". Оказывается, Северные потоки взорвал лично Залужный, а Зеленский - ни сном ни духом и вообще ничего не знал. Удобно, правда? Еще вчера ты - главный критик власти и посол в Лондоне, а сегодня - организатор теракта против инфраструктуры ЕС. Это классическая информационная операция по спасению Зеленского. Немцы резко забыли, что в 2024 году писали обратное, и теперь лепят из Залужного козла отпущения.Политолог Виктор НебоженкоНи президент Зеленский, ни генерал Залужный не готовы конфликтовать. Поэтому сенсации не будет. Сейчас ни Зеленскому, ни Залужному не выгодно ссориться. Но оба затаят обиду друг на друга. Третьи силы внутри страны и за рубежом постараются воспользоваться этим вялотекущим конфликтом.Но конфликт имеет глубокую природу и будет иметь большие последствия. "Кто виноват и что делать?"- эти вопросы терзают не только чиновников Офиса президента и зарубежных политиков, но и украинское общество. С одной стороны, президенту Зеленскому надо любой ценой перебросить политическую ответственность за поражения на фронте и скрытую капитуляцию перед Кремлем. Отсюда странные разговоры Офиса о выборах во время однодневного перемирия Путина или шальной референдум, который должен размазать источники и факт возможного поражения. С другой стороны, кажется, Зеленский хочет сделать украинскую армию, "виновной" в бедах этой страшной войны. Главными ответственными за провалы и возможного поражения в этой войне прежде всего становятся генералы ВСУ или ленивый Запад, а не Офис президент во главе с тандемом Ермак-Зеленский, который и руководил войной. Не случайно, бывший могущественный фаворит президента Зеленского за все годы войны - Ермак, вовремя ушел в тень, соскочил с ответственности за свою противоречивую роль в этой войне, предоставив президенту Зеленскому самому выкручиваться из тупиковой ситуации.Политолог Дмитрий ЗолотухинВо всем хайпе вокруг статьи экс-главнокомандующего и внутриполитической реакции на нее отсутствует одна важная составляющая дискуссии. А именно тот факт, что американский политтехнолог Пол Манафорт, работавший с агентурой российских разведок в Украине и обслуживавший украинских олигархов и их подопечных на выборах - весной 2025 года, когда Трамп формировал свой кабинет и внешнеполитическую стратегию - обратился к Залужному. Однако... Неизвестно, кто именно был инициатором этого выхода – сам Манафорт или его извечный политический шеф и подопечный? Какими были предложения Манафорта и вообще контекст обращения? Почему Манафорт не обходит десятой дорогой украинцев, фактически обеспечивших его обвинение и посадку в 2018-м? Особую пикантность ситуации добавляет то, что это уже второй случай, когда генерал сообщает о глубоком интересе к нему со стороны американской администрации, а он этот интерес игнорирует. Он уже говорил, что ему звонил вице-президент США, а он не взял трубку. Когда кто-то настойчиво утверждает (по крайней мере дважды в публичном пространстве), что отвергает какие-либо конструкции сотрудничества с американской политической силой, то рождается вопрос – а с какой целью опровержение вещей, которые иначе не стали бы известны, осуществляется так целенаправленно? Волей-неволей вспоминаются слухи, что первая встреча между Марией Йованович и Владимиром Зеленским состоялась еще в сентябре 2018 года (слух не подтверждается никакими заявлениями или фактами). Однако тезис о том, что трио посол Йованович, Дюмон (Франция) и Джудит Гоф (Британия) согласовали между собой нежелательность переизбрания Порошенко* - достаточно убедительно бродил в экспертных кругах в тот период. Это я к чему... Влияние администрации США на выборы в Украине было, есть и будет! Так исторически сложилось, потому что Демократическая партия США и ее эмиссары в Украине сделали все возможное, чтобы превратить Украину в инструмент внутриполитической борьбы внутри США. Трамп это понял еще в 2019 и попытался этим инструментом воспользоваться против Байдена и его сына. Учитывая текущее состояние отношения Белого дома к Украине и украинцам (а особенно отношение к России), а также - понимание того, кто действительно непублично представляет интересы американцев в украинском политикуме - я бы сказал, что к этой тематике нужно присмотреться.Общественный деятель Александр СкубченкоЗеленский: "Я думаю, что наши партнёры должны ответить на один вопрос: чего они хотят. Действительно ли они хотят выборов или просто хотят сменить меня? Потому что россияне просто хотят сменить меня". Судя по всему, британцы тоже слили Зеленского. Вслед за Россией и США. Отсюда и истерика Зеленского. Но есть нюансы. США и Россия желают сменить Зеленского с целью завершения конфликта на Украине. Британцы же форсируют события, чтобы сменить Зеленского на Залужного и сохранить своё монопольное влияние на Украине. На скорую руку лепят из тупого и крайне не харизматичного Залужного образ лидера, рисуют ему заоблачные рейтинги, что он в первом туре чуть не всю вселенную "победит". Но это — дешёвый эрзац. Залужный — это лишь Зеленский-2: гнида в квадрате, как и любой, кто служит Лондону. И если у них получится привести Залужного к власти, политика на Украине продолжится прежняя, все изменения будут лишь в худшую сторону, а войну с Россией они продолжат "до последнего украинца". Так что всё решает не просто замена Зеленского, а нюансы его замены.Об обвинениях Залужного в адрес Зеленского - в статье "Зеленского сливают. Эту свинью подложил ему Залужный"

