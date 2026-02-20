Политолог Камкин: Антиевропейская риторика Трампа затихает из-за Ближнего Востока и выборов в США - 20.02.2026 Украина.ру
Политолог Камкин: Антиевропейская риторика Трампа затихает из-за Ближнего Востока и выборов в США
Политолог Камкин: Антиевропейская риторика Трампа затихает из-за Ближнего Востока и выборов в США - 20.02.2026
Политолог Камкин: Антиевропейская риторика Трампа затихает из-за Ближнего Востока и выборов в США
Период антиевропейской риторики Дональда Трампа может замедлиться, поскольку администрация США вынуждена переориентироваться на Ближний Восток и готовиться к выборам. При этом Гренландию Трамп рано или поздно заберет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
По словам политолога, в ближайшее время может наступить период замедления антиевропейской риторики Дональда Трампа. Администрация США вынуждена переориентироваться на решение ближневосточных вопросов и готовиться к осенним выборам.Отвечая на вопрос, повлияло ли на смягчение риторики Трампа жесткое сопротивление европейцев, в том числе по Гренландии, политолог высказал уверенность, что рано или поздно Трамп Гренландию заберет. "Скорее, даже рано" , — уточнил Камкин.По его мнению, здесь работают более глобальные факторы. Это и внутренний раскол в США, и участие части европейских глобалистских элит на стороне демократов и новых левых в противодействии Трампу и его сторонникам. "Таким образом здесь нужно провести пересборку и внутри Соединенных Штатов, и внутри Европы, потому что накопилось много противоречий. И дать последний решительный бой друг другу ни одна из сторон не торопится" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Камкин: Автогиганты Европы готовятся к войне с Россией, пока Трамп пытается пересобрать США" на сайте Украина.ру.Подробнее о конференции в Мюнхене — в статье Павла Котова Украина за неделю. Мюнхенский говор на сайте Украина.ру.
Политолог Камкин: Антиевропейская риторика Трампа затихает из-за Ближнего Востока и выборов в США

04:15 20.02.2026
 
Период антиевропейской риторики Дональда Трампа может замедлиться, поскольку администрация США вынуждена переориентироваться на Ближний Восток и готовиться к выборам. При этом Гренландию Трамп рано или поздно заберет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
По словам политолога, в ближайшее время может наступить период замедления антиевропейской риторики Дональда Трампа. Администрация США вынуждена переориентироваться на решение ближневосточных вопросов и готовиться к осенним выборам.
Отвечая на вопрос, повлияло ли на смягчение риторики Трампа жесткое сопротивление европейцев, в том числе по Гренландии, политолог высказал уверенность, что рано или поздно Трамп Гренландию заберет. "Скорее, даже рано" , — уточнил Камкин.
По его мнению, здесь работают более глобальные факторы. Это и внутренний раскол в США, и участие части европейских глобалистских элит на стороне демократов и новых левых в противодействии Трампу и его сторонникам.
"Таким образом здесь нужно провести пересборку и внутри Соединенных Штатов, и внутри Европы, потому что накопилось много противоречий. И дать последний решительный бой друг другу ни одна из сторон не торопится" , — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Камкин: Автогиганты Европы готовятся к войне с Россией, пока Трамп пытается пересобрать США" на сайте Украина.ру.
Подробнее о конференции в Мюнхене — в статье Павла Котова Украина за неделю. Мюнхенский говор на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния