https://ukraina.ru/20260220/politolog-kamkin-antievropeyskaya-ritorika-trampa-zatikhaet-iz-za-blizhnego-vostoka-i-vyborov-v-ssha-1075858340.html
Политолог Камкин: Антиевропейская риторика Трампа затихает из-за Ближнего Востока и выборов в США
Политолог Камкин: Антиевропейская риторика Трампа затихает из-за Ближнего Востока и выборов в США - 20.02.2026 Украина.ру
Политолог Камкин: Антиевропейская риторика Трампа затихает из-за Ближнего Востока и выборов в США
Период антиевропейской риторики Дональда Трампа может замедлиться, поскольку администрация США вынуждена переориентироваться на Ближний Восток и готовиться к выборам. При этом Гренландию Трамп рано или поздно заберет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
2026-02-20T04:15
2026-02-20T04:15
2026-02-20T04:15
новости
сша
ближний восток
европа
дональд трамп
геополитика
гренландия
международные отношения
международная политика
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071354675_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e59afc969370999f66f418fe1d3f642b.jpg
По словам политолога, в ближайшее время может наступить период замедления антиевропейской риторики Дональда Трампа. Администрация США вынуждена переориентироваться на решение ближневосточных вопросов и готовиться к осенним выборам.Отвечая на вопрос, повлияло ли на смягчение риторики Трампа жесткое сопротивление европейцев, в том числе по Гренландии, политолог высказал уверенность, что рано или поздно Трамп Гренландию заберет. "Скорее, даже рано" , — уточнил Камкин.По его мнению, здесь работают более глобальные факторы. Это и внутренний раскол в США, и участие части европейских глобалистских элит на стороне демократов и новых левых в противодействии Трампу и его сторонникам. "Таким образом здесь нужно провести пересборку и внутри Соединенных Штатов, и внутри Европы, потому что накопилось много противоречий. И дать последний решительный бой друг другу ни одна из сторон не торопится" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Камкин: Автогиганты Европы готовятся к войне с Россией, пока Трамп пытается пересобрать США" на сайте Украина.ру.Подробнее о конференции в Мюнхене — в статье Павла Котова Украина за неделю. Мюнхенский говор на сайте Украина.ру.
сша
ближний восток
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071354675_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_09377739780421943c325d796ce0c982.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, ближний восток, европа, дональд трамп, геополитика, гренландия, международные отношения, международная политика, эксперты, главные новости, главное
Новости, США, Ближний Восток, Европа, Дональд Трамп, геополитика, Гренландия, международные отношения, Международная политика, эксперты, Главные новости, главное
Политолог Камкин: Антиевропейская риторика Трампа затихает из-за Ближнего Востока и выборов в США
Период антиевропейской риторики Дональда Трампа может замедлиться, поскольку администрация США вынуждена переориентироваться на Ближний Восток и готовиться к выборам. При этом Гренландию Трамп рано или поздно заберет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
По словам политолога, в ближайшее время может наступить период замедления антиевропейской риторики Дональда Трампа. Администрация США вынуждена переориентироваться на решение ближневосточных вопросов и готовиться к осенним выборам.
Отвечая на вопрос, повлияло ли на смягчение риторики Трампа жесткое сопротивление европейцев, в том числе по Гренландии, политолог высказал уверенность, что рано или поздно Трамп Гренландию заберет. "Скорее, даже рано" , — уточнил Камкин.
По его мнению, здесь работают более глобальные факторы. Это и внутренний раскол в США, и участие части европейских глобалистских элит на стороне демократов и новых левых в противодействии Трампу и его сторонникам.
"Таким образом здесь нужно провести пересборку и внутри Соединенных Штатов, и внутри Европы, потому что накопилось много противоречий. И дать последний решительный бой друг другу ни одна из сторон не торопится" , — резюмировал собеседник издания.
Подробнее о конференции в Мюнхене — в статье Павла Котова Украина за неделю. Мюнхенский говор на сайте Украина.ру.