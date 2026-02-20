https://ukraina.ru/20260220/beznadezhnoe-chetyrekhgrade-vsu-anpilogov-pro-situatsiyu-v-slavyansko-kramatorskoy-aglomeratsii-1075853809.html

Безнадежное "четырехградье" ВСУ: Анпилогов про ситуацию в Славянско-Краматорской агломерации

Безнадежное "четырехградье" ВСУ: Анпилогов про ситуацию в Славянско-Краматорской агломерации - 20.02.2026 Украина.ру

Безнадежное "четырехградье" ВСУ: Анпилогов про ситуацию в Славянско-Краматорской агломерации

Российские штурмовые группы вышли в район железнодорожного вокзала Константиновки, где начались городские бои. Тактика штурмов изменилась — теперь кварталы зачищают планомерно, без лобовых атак. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-02-20T06:15

2026-02-20T06:15

2026-02-20T06:15

константиновка

запорожье

донбасс

алексей анпилогов

славянск

славянско-краматорская агломерация

краматорск

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065344619_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d90038bfe77b7a6a1956ab127dcd92cd.jpg

Комментируя ситуацию в Донбассе, эксперт заявил о важности освобождения Константиновки. Запорожье — областной центр, но Славянско-Краматорская агломерация — тоже важный политический вопрос. По словам аналитика, в Константиновке уже идут городские бои. Российские штурмовые группы вышли в район вокзала. Освобождение города — вопрос экономии сил и средств. "Сейчас городские бои разительно отличаются от того, что было в 2022-2023 годах. Идет планомерная и экономная работа по зачистке кварталов, а не штурмы", — пояснил эксперт.Анпилогов обратил внимание на роль высотной застройки. В населенных пунктах важны кварталы высоток, где можно оборудовать позиции операторов БПЛА. Они контролируют территорию на километры за счет постоянного присутствия дронов. "С этим же связано то, что ВСУ во время отступления из Дзержинска взрывали все высотки. Дзержинск выше Константиновки и мог использоваться для поддержки наступления", — добавил военный эксперт.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Никиты Волковича "Будущее эхо войны вызывает страх уже сегодня. Сколько лет понадобится на разминирование Донбасса" на сайте Украина.ру.

константиновка

запорожье

донбасс

славянск

славянско-краматорская агломерация

краматорск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

константиновка, запорожье, донбасс, алексей анпилогов, славянск, славянско-краматорская агломерация, краматорск, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, новости донбасса, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня, крах всу