Безнадежное "четырехградье" ВСУ: Анпилогов про ситуацию в Славянско-Краматорской агломерации - 20.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260220/beznadezhnoe-chetyrekhgrade-vsu-anpilogov-pro-situatsiyu-v-slavyansko-kramatorskoy-aglomeratsii-1075853809.html
Безнадежное "четырехградье" ВСУ: Анпилогов про ситуацию в Славянско-Краматорской агломерации
Безнадежное "четырехградье" ВСУ: Анпилогов про ситуацию в Славянско-Краматорской агломерации - 20.02.2026 Украина.ру
Безнадежное "четырехградье" ВСУ: Анпилогов про ситуацию в Славянско-Краматорской агломерации
Российские штурмовые группы вышли в район железнодорожного вокзала Константиновки, где начались городские бои. Тактика штурмов изменилась — теперь кварталы зачищают планомерно, без лобовых атак. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-02-20T06:15
2026-02-20T06:15
константиновка
запорожье
донбасс
алексей анпилогов
славянск
славянско-краматорская агломерация
краматорск
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065344619_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d90038bfe77b7a6a1956ab127dcd92cd.jpg
Комментируя ситуацию в Донбассе, эксперт заявил о важности освобождения Константиновки. Запорожье — областной центр, но Славянско-Краматорская агломерация — тоже важный политический вопрос. По словам аналитика, в Константиновке уже идут городские бои. Российские штурмовые группы вышли в район вокзала. Освобождение города — вопрос экономии сил и средств. "Сейчас городские бои разительно отличаются от того, что было в 2022-2023 годах. Идет планомерная и экономная работа по зачистке кварталов, а не штурмы", — пояснил эксперт.Анпилогов обратил внимание на роль высотной застройки. В населенных пунктах важны кварталы высоток, где можно оборудовать позиции операторов БПЛА. Они контролируют территорию на километры за счет постоянного присутствия дронов. "С этим же связано то, что ВСУ во время отступления из Дзержинска взрывали все высотки. Дзержинск выше Константиновки и мог использоваться для поддержки наступления", — добавил военный эксперт.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Никиты Волковича "Будущее эхо войны вызывает страх уже сегодня. Сколько лет понадобится на разминирование Донбасса" на сайте Украина.ру.
константиновка
запорожье
донбасс
славянск
славянско-краматорская агломерация
краматорск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065344619_0:0:1598:1198_1920x0_80_0_0_c2c9b543c072b4cca3fe9bba5f1132d3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
константиновка, запорожье, донбасс, алексей анпилогов, славянск, славянско-краматорская агломерация, краматорск, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, новости донбасса, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня, крах всу
Константиновка, Запорожье, Донбасс, Алексей Анпилогов, Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, Краматорск, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, Новости Донбасса, Новости Украины, новости Украина ру, Украина ру новости сегодня, крах ВСУ

Безнадежное "четырехградье" ВСУ: Анпилогов про ситуацию в Славянско-Краматорской агломерации

06:15 20.02.2026
 
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
- РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Российские штурмовые группы вышли в район железнодорожного вокзала Константиновки, где начались городские бои. Тактика штурмов изменилась — теперь кварталы зачищают планомерно, без лобовых атак. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Комментируя ситуацию в Донбассе, эксперт заявил о важности освобождения Константиновки. Запорожье — областной центр, но Славянско-Краматорская агломерация — тоже важный политический вопрос.
"Причем положение ВСУ в этом четырехградье (Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка. — Ред.) если не безнадежно, то уже близко к этому", — заявил Анпилогов.
По словам аналитика, в Константиновке уже идут городские бои. Российские штурмовые группы вышли в район вокзала. Освобождение города — вопрос экономии сил и средств. "Сейчас городские бои разительно отличаются от того, что было в 2022-2023 годах. Идет планомерная и экономная работа по зачистке кварталов, а не штурмы", — пояснил эксперт.
Анпилогов обратил внимание на роль высотной застройки. В населенных пунктах важны кварталы высоток, где можно оборудовать позиции операторов БПЛА. Они контролируют территорию на километры за счет постоянного присутствия дронов.
"С этим же связано то, что ВСУ во время отступления из Дзержинска взрывали все высотки. Дзержинск выше Константиновки и мог использоваться для поддержки наступления", — добавил военный эксперт.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в статье Никиты Волковича "Будущее эхо войны вызывает страх уже сегодня. Сколько лет понадобится на разминирование Донбасса" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КонстантиновкаЗапорожьеДонбассАлексей АнпилоговСлавянскСлавянско-Краматорская агломерацияКраматорскСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияНовости ДонбассаНовости Украиныновости Украина руУкраина ру новости сегоднякрах ВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:31Антикоррупционеры подбираются к Зеленскому. Что говорят на Украине о деле Германа Галущенко
06:15Безнадежное "четырехградье" ВСУ: Анпилогов про ситуацию в Славянско-Краматорской агломерации
06:11Залужный против Зеленского, или бурление с нулевой суммой
06:00Последний рубеж перед Днепром: Анпилогов раскрыл, почему ВСУ отчаянно цепляются за Орехов
05:40Трамп ведет "аккуратную игру", Европа замерла в ожидании — эксперт про отношения США и ЕС
05:37Суверенный вопрос: о сотрудничестве с США в сфере атомной энергетики
05:25Анпилогов: ВСУ в Запорожье ждет судьба Крынок — без снабжения гарнизон будет обречен
05:10Александр Камкин: Пустующие мощности автозаводов в Европе переориентируют на выпуск военной техники
05:00Оборона становится безнадежной: ВСУ бросили на Запорожье стратегический резерв из-под Киева
04:53В интересах Украины - тяжелый компромисс, но власти к нему не готовы. Эксперты о Мюнхене, Давосе и Женеве
04:48Постпред Ирана обратился к генсеку и Совбезу ООН из-за ультиматума Трампа
04:45Подступы к четырехградью: ВС РФ выходят к Святогорску и блокируют Красный Лиман — аналитик
04:41Американская парадигма: демократы сделали Европу предвыборной площадкой США
04:34Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО
04:32МИД РФ оценил ущерб Евросоюза от антироссийских санкций
04:30Анпилогов: "Герани" получили турбореактивные двигатели, предназначенные для прорыва ПВО Украины
04:20Игра с нулевым результатом. Переговоры в Женеве лишь укрепили несовместимые позиции сторон
04:15Политолог Камкин: Антиевропейская риторика Трампа затихает из-за Ближнего Востока и выборов в США
04:09Еврокомиссар по обороне и космосу прокомментировал утверждения о слабости России
04:00На снегу дроны "видят лучше": эксперт рассказал про особенности боевых действий в зимний период
Лента новостейМолния