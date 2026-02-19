https://ukraina.ru/20260219/svoboda-slova-v-rossii-slishkom-pritorno-pakhnet-ischenko-o-granitsakh-vzaimodeystviya-vlasti-i-obschestva-1075847310.html
Свобода слова в России слишком приторно пахнет: Ищенко о границах взаимодействия власти и общества
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, что такое конструктивная критика, рассказал, как взаимодействуют... Украина.ру, 19.02.2026
2026-02-19T20:09
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, что такое конструктивная критика, рассказал, как взаимодействуют власть и общество, а также оценил, насколько хрупкой конструкцией является государство:00:22 – СВО, общество и критика;19:41 – Морская блокада России и её возможные последствия. ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
