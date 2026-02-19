https://ukraina.ru/20260219/svoboda-slova-v-rossii-slishkom-pritorno-pakhnet-ischenko-o-granitsakh-vzaimodeystviya-vlasti-i-obschestva-1075847310.html

Свобода слова в России слишком приторно пахнет: Ищенко о границах взаимодействия власти и общества

Свобода слова в России слишком приторно пахнет: Ищенко о границах взаимодействия власти и общества - 19.02.2026 Украина.ру

Свобода слова в России слишком приторно пахнет: Ищенко о границах взаимодействия власти и общества

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, что такое конструктивная критика, рассказал, как взаимодействуют... Украина.ру, 19.02.2026

2026-02-19T20:09

2026-02-19T20:09

2026-02-19T20:09

новости

россия

украина

ростислав ищенко

украина.ру

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/13/1075847190_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d6fe799db0e602d4ad935368d9f40c6.png

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, что такое конструктивная критика, рассказал, как взаимодействуют власть и общество, а также оценил, насколько хрупкой конструкцией является государство:00:22 – СВО, общество и критика;19:41 – Морская блокада России и её возможные последствия. ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, ростислав ищенко, украина.ру, видео, видео