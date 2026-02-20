https://ukraina.ru/20260220/medvedev-otsenil-peregovory-v-zheneve-i-napomnil-o-tselyakh-svo-1075860975.html

Медведев оценил переговоры в Женеве и напомнил о целях СВО

Медведев оценил переговоры в Женеве и напомнил о целях СВО - 20.02.2026 Украина.ру

Медведев оценил переговоры в Женеве и напомнил о целях СВО

Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Свердловскую область подвёл итоги прошедшего в Женеве переговорного раунда между делегациями России, США и киевского режима. Об этом 19 февраля сообщает РИА Новости

Медведев заявил, что диалог — “это всегда хорошо”.При этом Медведев на встрече с рабочими назвал целью СВО навсегда исключить возможности возникновения угрозы войны и демилитаризовать режим, который создал такие условия."При наличии территориальных конфликтов угроза войны будет носить системный характер. Поэтому цель специальной военной операции - исключить возможности на будущее, раз и навсегда. Ну и, естественно, демилитаризовать тот режим, который создал такую ситуацию", — сказал замглавы Совбеза РФ.Он также подчеркнул, что убеждён в достижении всех целей спецоперации.“Мы достигнем мира и обеспечим безопасность нашего государства, а стало быть, безопасность всех здесь стоящих, наших детей, наших внуков”, — сказал Медведев, назвав это главным приоритетом.Ранее сообщалось, что Медведев прокомментировал ставшее публичным столкновение Владимира Зеленского с украинским послом в Британии - отставным главкомом ВСУ Валерием Залужным.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

