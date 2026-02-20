Медведев оценил переговоры в Женеве и напомнил о целях СВО - 20.02.2026 Украина.ру
Медведев оценил переговоры в Женеве и напомнил о целях СВО
Медведев оценил переговоры в Женеве и напомнил о целях СВО
Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Свердловскую область подвёл итоги прошедшего в Женеве переговорного раунда между делегациями России, США и киевского режима. Об этом 19 февраля сообщает РИА Новости
новости
россия
украина.ру
дмитрий медведев
совбез
женева
переговоры по украине 2026
чем закончится война на украине
война на украине
международные отношения
новости, россия, украина.ру, дмитрий медведев, совбез, женева, переговоры по украине 2026, чем закончится война на украине, война на украине, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Украина.ру, Дмитрий Медведев, Совбез, Женева, Переговоры по Украине 2026, чем закончится война на Украине, война на Украине, международные отношения, Международная политика

Медведев оценил переговоры в Женеве и напомнил о целях СВО

03:44 20.02.2026
 
Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Свердловскую область подвёл итоги прошедшего в Женеве переговорного раунда между делегациями России, США и киевского режима. Об этом 19 февраля сообщает РИА Новости
Медведев заявил, что диалог — “это всегда хорошо”.
При этом Медведев на встрече с рабочими назвал целью СВО навсегда исключить возможности возникновения угрозы войны и демилитаризовать режим, который создал такие условия.
"При наличии территориальных конфликтов угроза войны будет носить системный характер. Поэтому цель специальной военной операции - исключить возможности на будущее, раз и навсегда. Ну и, естественно, демилитаризовать тот режим, который создал такую ситуацию", — сказал замглавы Совбеза РФ.
Он также подчеркнул, что убеждён в достижении всех целей спецоперации.
“Мы достигнем мира и обеспечим безопасность нашего государства, а стало быть, безопасность всех здесь стоящих, наших детей, наших внуков”, — сказал Медведев, назвав это главным приоритетом.
Ранее сообщалось, что Медведев прокомментировал ставшее публичным столкновение Владимира Зеленского с украинским послом в Британии - отставным главкомом ВСУ Валерием Залужным.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
