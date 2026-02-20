https://ukraina.ru/20260220/posledniy-rubezh-pered-dneprom-anpilogov-raskryl-pochemu-vsu-otchayanno-tseplyayutsya-za-orekhov-1075856847.html

Последний рубеж перед Днепром: Анпилогов раскрыл, почему ВСУ отчаянно цепляются за Орехов

Запорожье остается для Украины стратегической точкой притяжения из-за оборонных предприятий. Но удерживать город с нарушенной логистикой через Днепр крайне затруднительно, и ВСУ это понимают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-02-20T06:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061578275_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_d4d0bce56e6a46927d1e40e50d2deac8.jpg

Рассуждая о значении Запорожья для противника, эксперт выделил экономический фактор. "Запорожье для Украины по-прежнему остается точкой притяжения. Это "Мотор Сич" и ряд других крупных оборонных предприятий" , — заявил Анпилогов.При этом чисто военный аспект обороны города вызывает большие вопросы. "Понятно, что оборона Запорожья может вестись долго, потому что город большой. Но с логистической точки зрения удерживать его крайне затруднительно, потому что все снабжение будет нарушено, если не заблокировано" , — пояснил политолог.Именно поэтому, по словам аналитика, командование ВСУ так отчаянно бьется за Орехов и окрестные высоты. Водораздел между реками Гайчур и Верхняя Терса — последний естественный рубеж перед Днепром. "Как только наши войска перевалят за него и укрепятся, сам рельеф по направлению к Днепру будет только понижаться. В такой ситуации оборона ВСУ станет все более и более безнадежной" , — подчеркнул Анпилогов.Он также отметил, что украинская тактика встречных контрударов говорит об отчаянии. "Тактика встречных ударов — это крайне затратное мероприятие. Это означает, что пассивная оборона, которую ВСУ вели за все время отступления от Великой Новоселки до Гуляйполя, ни к чему хорошему не привела" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.Также на тему подготовки Запада к масштабной войне — в статье "Будет ли большая европейская война? Почему США в ней заинтересованы, Европа готовится, а Россия не хочет" на сайте Украина.ру.

Новости

