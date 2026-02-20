Последний рубеж перед Днепром: Анпилогов раскрыл, почему ВСУ отчаянно цепляются за Орехов - 20.02.2026 Украина.ру
Последний рубеж перед Днепром: Анпилогов раскрыл, почему ВСУ отчаянно цепляются за Орехов
Последний рубеж перед Днепром: Анпилогов раскрыл, почему ВСУ отчаянно цепляются за Орехов - 20.02.2026
Последний рубеж перед Днепром: Анпилогов раскрыл, почему ВСУ отчаянно цепляются за Орехов
Запорожье остается для Украины стратегической точкой притяжения из-за оборонных предприятий. Но удерживать город с нарушенной логистикой через Днепр крайне затруднительно, и ВСУ это понимают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Рассуждая о значении Запорожья для противника, эксперт выделил экономический фактор. "Запорожье для Украины по-прежнему остается точкой притяжения. Это "Мотор Сич" и ряд других крупных оборонных предприятий" , — заявил Анпилогов.При этом чисто военный аспект обороны города вызывает большие вопросы. "Понятно, что оборона Запорожья может вестись долго, потому что город большой. Но с логистической точки зрения удерживать его крайне затруднительно, потому что все снабжение будет нарушено, если не заблокировано" , — пояснил политолог.Именно поэтому, по словам аналитика, командование ВСУ так отчаянно бьется за Орехов и окрестные высоты. Водораздел между реками Гайчур и Верхняя Терса — последний естественный рубеж перед Днепром. "Как только наши войска перевалят за него и укрепятся, сам рельеф по направлению к Днепру будет только понижаться. В такой ситуации оборона ВСУ станет все более и более безнадежной" , — подчеркнул Анпилогов.Он также отметил, что украинская тактика встречных контрударов говорит об отчаянии. "Тактика встречных ударов — это крайне затратное мероприятие. Это означает, что пассивная оборона, которую ВСУ вели за все время отступления от Великой Новоселки до Гуляйполя, ни к чему хорошему не привела" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.Также на тему подготовки Запада к масштабной войне — в статье "Будет ли большая европейская война? Почему США в ней заинтересованы, Европа готовится, а Россия не хочет" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
06:00 20.02.2026
 
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Запорожье остается для Украины стратегической точкой притяжения из-за оборонных предприятий. Но удерживать город с нарушенной логистикой через Днепр крайне затруднительно, и ВСУ это понимают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Рассуждая о значении Запорожья для противника, эксперт выделил экономический фактор. "Запорожье для Украины по-прежнему остается точкой притяжения. Это "Мотор Сич" и ряд других крупных оборонных предприятий" , — заявил Анпилогов.
При этом чисто военный аспект обороны города вызывает большие вопросы. "Понятно, что оборона Запорожья может вестись долго, потому что город большой. Но с логистической точки зрения удерживать его крайне затруднительно, потому что все снабжение будет нарушено, если не заблокировано" , — пояснил политолог.
Именно поэтому, по словам аналитика, командование ВСУ так отчаянно бьется за Орехов и окрестные высоты. Водораздел между реками Гайчур и Верхняя Терса — последний естественный рубеж перед Днепром.
"Как только наши войска перевалят за него и укрепятся, сам рельеф по направлению к Днепру будет только понижаться. В такой ситуации оборона ВСУ станет все более и более безнадежной" , — подчеркнул Анпилогов.
Он также отметил, что украинская тактика встречных контрударов говорит об отчаянии. "Тактика встречных ударов — это крайне затратное мероприятие. Это означает, что пассивная оборона, которую ВСУ вели за все время отступления от Великой Новоселки до Гуляйполя, ни к чему хорошему не привела" , — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
Также на тему подготовки Запада к масштабной войне — в статье "Будет ли большая европейская война? Почему США в ней заинтересованы, Европа готовится, а Россия не хочет" на сайте Украина.ру.
