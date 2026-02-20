https://ukraina.ru/20260220/suverennyy-vopros-o-sotrudnichestve-s-ssha-v-sfere-atomnoy-energetiki-1075862071.html

Суверенный вопрос: о сотрудничестве с США в сфере атомной энергетики

Суверенный вопрос: о сотрудничестве с США в сфере атомной энергетики

США и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в атомной отрасли, которое позволит Будапешту закупать ядерное топливо у США. Соглашение подписали госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Венгрии Петер Сийярто в присутствии Виктора Орбана.

Процедура проходила на фоне остановки Украиной транзита нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", а также безуспешных попыток Венгрии убедить соседнюю Хорватию разрешить транзит российской нефти при одновременном убеждении Венгрии со стороны Марко Рубио в необходимости отказаться от российских энергоносителей. Казалось бы, вот он, момент триумфа для американской дипломатии, знаменующий начало энергетического разворота Венгрии.Впрочем, не всё так однозначно — реальность несколько сложнее столь удобной черно-белой оптики.Формат сотрудничестваМежправительственное соглашение между США и Венгрией заключено в рамках подписанного в ноябре 2025 года во время визита Виктора Орбана в США Меморандума о взаимопонимании в сфере атомной энергетики. Оба документа принимаются в соответствии с параграфом 123 федерального закона США "Об атомной энергии" от 1954 года. Этот закон задаёт общую правовую рамку сотрудничества США в сфере атомной энергетики с другими странами. Строго говоря, в нём чётко прописано, что страна-партнёр США может делать, а что нет. В логике 123 параграфа подписано свыше 26 соглашений, охватывающих 50 как признаваемых де-юре США странам, так и непризнанных ими (например, Тайвань).Поэтому межправительственное соглашение является прологом к началу сотрудничества, но каким оно будет зависит исключительно от дальнейших действий сторон, которым предстоит вести предметные переговоры и заключать юридически обязывающие контракты.ММР, которых нетМодная тенденция последних лет для США (и не только) — упор на малые модульные реакторы (ММР), к которым относят реакторы электрической мощностью от 50 до 300 МВт. При этом привычные для постсоветского пространства реакторы ВВЭР обладают начальной энергетической мощностью 440 МВт (два таких работают на Ровенской АЭС) и вплоть до 1200 МВт (два таких на Белорусской АЭС).США делают упор на ММР по целому ряду причин.Во-первых, у них всё грустно с возведением АЭС так там 35 лет — с катастрофы на АЭС Три Майл Айленд и вплоть до 2013 года — не строили новые энергоблоки. В 2016 году в США построили второй энергоблок на АЭС Уоттс Бар, закончив начатую в 1973 году стройку. Блок строили 9 лет. Крайний (точно не последний введённый в эксплуатацию) блок — №4 на АЭС Вогтль, который предполагалось ввести в эксплуатацию в 2016 году, но сделать это удалось лишь в 2024 году.Как видно, быстро строить АЭС США не умеют. Дёшево, к слову, тоже и уже давно — любое затягивание сроков приводит к "распуханию" сметы, а средний перерасход по строительству АЭС в 1966–1977 годах составлял 207%.Естественно, с такой "экономикой" конкурировать на мировом рынке АЭС США не могут.Во-вторых, строительство "классической" (то есть мощной) АЭС является крайне дорогим (а если строят США или Франция, то и вовсе запредельно дорогим) мероприятием, которое могут себе позволить немногие страны мира. Мало того, многим странам условные 2400 МВт мощностей (два реактора ВВЭ-1200 так как строить одни просто экономически нецелесообразно) не нужны из-за малой площади и численности населения.И вот тут на сцену выходят ММР, которые меньше по мощности, а следовательно, и дешевле. Основа ММР — корабельные реакторы, которые можно размещать на куда менее требовательной площадке (география, геология и гидрография играют важную роль) и, при необходимости, масштабировать (на то они и модульные), наращивая мощность до необходимой.Вот за ММР США и уцепились в попытке наверстать упущенное. И тут началась история про ожидания и реальность.В ожиданиях у США есть целый букет из компаний-производителей ММР: NuScale Power, GE Hitachi Nuclear Energy, Holtec International, TerraPower, X-energy, Oklo Inc., Westinghouse Electric Company, Kairos Power. Восьмью перечисленными список не ограничивается — в лист можно добавить ещё десяток компаний.Вот только есть проблема: 90% из разработок не прошли сертификацию у американского ядерного регулятора (то есть нет уверенности в том, что реакторы безопасны и работоспособны), а в металле пока ещё ничего не воплощено и, тем более, не сдано в коммерческую эксплуатацию. То есть прийти на действующую АЭС, пощупать руками оборудование и просчитать экономику работы ММР не получится — идти некуда.В этом и состоит главная проблема с американскими ММР — они пока являются умозрительными конструкциями, в отличие от российской плавучей АЭС "Академик Ломоносов" с реакторами РИТМ-200, которая уже эксплуатируется.Набить контрактыВ таком случае возникает вопрос о том, чем занимаются США, подписывая соглашения по ММР. Ответ очевиден: пытаются "набить" контракты на ММР, а многие страны США в этом подыгрывают.Весной 2023 года Украина подписала соглашения о строительстве ММР сперва с британской Rolls-Royce, а затем и с американской Holtec. Последняя должна была построить на Украине аж целых 20 блоков SMR-160 (энергетическая мощность 160 МВт). Предполагалось, что первый реактор подключат к энергосистеме в 2029 году, а один блок обойдётся в 1 млрд долларов. Для сравнения: 2 блока ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС обошлись в 7 млрд долларов (вместе с сопутствующей инфраструктурой в виде ЛЭП и подстанций в 9–10 млрд). Получается, 1 МВт энергомощности от Holtec обойдётся в 6,25 млн долларов против 2,91–4,16 млн долларов у БелАЭС. Построить БелАЭС в 1,5 и 2,1 раза (при стоимости инфраструктуры) выгоднее, чем 20 реакторов SMR-160. И это без учёта того, что и самим реакторам потребуется инфраструктура.Предположим, что экономика проекта для властей отдельно взятой республики значения не имеет так как для неё приоритетными являются вопросы геополитики и просто политики. Но есть проблема куда больше экономики: за три года с подписания между Украиной и США соглашения ни один реактор SMR-160 на Украине строить так и не начали. Мало того, Holtec решила, что 160 МВт мощности выглядят несерьёзно и остановила процесс сертификации реактора, переключив силы на его более мощную версию энергетической мощностью 300 МВт.При этом вся эта инженерно-сертификационная активность американских компаний поддерживается со стороны Министерства энергетики США в рамках программы Advanced Reactor Demonstration Program от 2020 года. Естественно, если есть программа и ведутся разработки, то нужно формировать потенциальный портфель заказов для американских ММР. Вот этим как раз и занимаются США и отнюдь не только на Украине и в Венгрии.В феврале СМИ сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джеймс Ди Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома (всё тот же параграф №123 Agreement for Peaceful Nuclear Cooperation). Соглашение предусматривает поставку США Армении малых модульных реакторов (ММР) на 5 млрд долларов, а затем и ядерного топлива для них на 4 млрд долларов. Впоследствии оказалось, что сумма в 9 млрд совокупной стоимости была преувеличением переводчика, однако сути это не меняет.Переговоры по соглашению Ереван и Вашингтон начали в январе 2025 года — тогдашний Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали Хартию о стратегическом партнёрстве. В сентябре 2025 года МИД двух стран провели онлайн-беседу. И вот 9 февраля стороны подписали Совместное заявление о завершении переговоров по Соглашению о сотрудничестве по использованию ядерной энергии в мирных целях. Проще говоря, тогда было подписано не само соглашение, а заявление о завершении переговоров, как и сейчас с Венгрией.Естественно, в прессе до сих пор нет никакой конкретики о количестве реакторов, их производителе, типе, мощности и площадках: что Ереван, что Будапешт будут эти вопросы "утрясать" в ходе последующих переговоров если таковые вообще будут.1 или 0Как видно, ММР от США — это вопрос политики и даже геополитики. Скорее всего, в итоге экономики в нём может не оказаться вообще и не потому, что инженеры Holtec не смогут спроектировать реактор и пройти через все необходимые процедуры включая строительство и передачу в коммерческую эксплуатацию. Отнюдь, при желании, господдержке всё это будет не проблемой, а задачей, для решения которой понадобятся кадры, деньги и время.Дело в том, что ММР от США рискует стать вопросом суверенитета: если его нет или он ограничен в интересах США, то придётся строить то, что предлагают и по той смете, которую выставляют. А если суверенитет есть, то остаётся пространство для выбора из разных вариантов. Узбекистан, например, сперва решил строить с Росатомом АЭС на 6 ММР РИТМ-200Н по 55 МВт каждый, а затем проект трансформировался в два полноценных блока ВВЭР-1000 и 2 блока РИТМ-200Н.В общем, Венгрии, в случае с ММР от США предстоит сдать такой же экзамен на суверенитет, как и в случае с газом из "Турецкого потока", нефтью из "Дружбы". И от России с её практическими результатами в энергетическом и атомном машиностроении в данном случае мало что зависит — суверенитет в данном случае измеряется в двоичной системе: он либо есть, либо его нет.Подробнее об экономической ситуации на Украине - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: "Дружба" на паузе, презентации вместо жилья и новые бизнесы"

