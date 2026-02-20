Суверенный вопрос: о сотрудничестве с США в сфере атомной энергетики - 20.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260220/suverennyy-vopros-o-sotrudnichestve-s-ssha-v-sfere-atomnoy-energetiki-1075862071.html
Суверенный вопрос: о сотрудничестве с США в сфере атомной энергетики
Суверенный вопрос: о сотрудничестве с США в сфере атомной энергетики - 20.02.2026 Украина.ру
Суверенный вопрос: о сотрудничестве с США в сфере атомной энергетики
США и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в атомной отрасли, которое позволит Будапешту закупать ядерное топливо у США. Соглашение подписали госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Венгрии Петер Сийярто в присутствии Виктора Орбана.
2026-02-20T05:37
2026-02-20T05:39
сша
венгрия
украина
марко рубио
виктор орбан
петер сийярто
мид
белаэс
holtec international
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071357699_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_265ce385acbdf9e893bceb96a857bbb2.jpg
Процедура проходила на фоне остановки Украиной транзита нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", а также безуспешных попыток Венгрии убедить соседнюю Хорватию разрешить транзит российской нефти при одновременном убеждении Венгрии со стороны Марко Рубио в необходимости отказаться от российских энергоносителей. Казалось бы, вот он, момент триумфа для американской дипломатии, знаменующий начало энергетического разворота Венгрии.Впрочем, не всё так однозначно — реальность несколько сложнее столь удобной черно-белой оптики.Формат сотрудничестваМежправительственное соглашение между США и Венгрией заключено в рамках подписанного в ноябре 2025 года во время визита Виктора Орбана в США Меморандума о взаимопонимании в сфере атомной энергетики. Оба документа принимаются в соответствии с параграфом 123 федерального закона США "Об атомной энергии" от 1954 года. Этот закон задаёт общую правовую рамку сотрудничества США в сфере атомной энергетики с другими странами. Строго говоря, в нём чётко прописано, что страна-партнёр США может делать, а что нет. В логике 123 параграфа подписано свыше 26 соглашений, охватывающих 50 как признаваемых де-юре США странам, так и непризнанных ими (например, Тайвань).Поэтому межправительственное соглашение является прологом к началу сотрудничества, но каким оно будет зависит исключительно от дальнейших действий сторон, которым предстоит вести предметные переговоры и заключать юридически обязывающие контракты.ММР, которых нетМодная тенденция последних лет для США (и не только) — упор на малые модульные реакторы (ММР), к которым относят реакторы электрической мощностью от 50 до 300 МВт. При этом привычные для постсоветского пространства реакторы ВВЭР обладают начальной энергетической мощностью 440 МВт (два таких работают на Ровенской АЭС) и вплоть до 1200 МВт (два таких на Белорусской АЭС).США делают упор на ММР по целому ряду причин.Во-первых, у них всё грустно с возведением АЭС так там 35 лет — с катастрофы на АЭС Три Майл Айленд и вплоть до 2013 года — не строили новые энергоблоки. В 2016 году в США построили второй энергоблок на АЭС Уоттс Бар, закончив начатую в 1973 году стройку. Блок строили 9 лет. Крайний (точно не последний введённый в эксплуатацию) блок — №4 на АЭС Вогтль, который предполагалось ввести в эксплуатацию в 2016 году, но сделать это удалось лишь в 2024 году.Как видно, быстро строить АЭС США не умеют. Дёшево, к слову, тоже и уже давно — любое затягивание сроков приводит к "распуханию" сметы, а средний перерасход по строительству АЭС в 1966–1977 годах составлял 207%.Естественно, с такой "экономикой" конкурировать на мировом рынке АЭС США не могут.Во-вторых, строительство "классической" (то есть мощной) АЭС является крайне дорогим (а если строят США или Франция, то и вовсе запредельно дорогим) мероприятием, которое могут себе позволить немногие страны мира. Мало того, многим странам условные 2400 МВт мощностей (два реактора ВВЭ-1200 так как строить одни просто экономически нецелесообразно) не нужны из-за малой площади и численности населения.И вот тут на сцену выходят ММР, которые меньше по мощности, а следовательно, и дешевле. Основа ММР — корабельные реакторы, которые можно размещать на куда менее требовательной площадке (география, геология и гидрография играют важную роль) и, при необходимости, масштабировать (на то они и модульные), наращивая мощность до необходимой.Вот за ММР США и уцепились в попытке наверстать упущенное. И тут началась история про ожидания и реальность.В ожиданиях у США есть целый букет из компаний-производителей ММР: NuScale Power, GE Hitachi Nuclear Energy, Holtec International, TerraPower, X-energy, Oklo Inc., Westinghouse Electric Company, Kairos Power. Восьмью перечисленными список не ограничивается — в лист можно добавить ещё десяток компаний.Вот только есть проблема: 90% из разработок не прошли сертификацию у американского ядерного регулятора (то есть нет уверенности в том, что реакторы безопасны и работоспособны), а в металле пока ещё ничего не воплощено и, тем более, не сдано в коммерческую эксплуатацию. То есть прийти на действующую АЭС, пощупать руками оборудование и просчитать экономику работы ММР не получится — идти некуда.В этом и состоит главная проблема с американскими ММР — они пока являются умозрительными конструкциями, в отличие от российской плавучей АЭС "Академик Ломоносов" с реакторами РИТМ-200, которая уже эксплуатируется.Набить контрактыВ таком случае возникает вопрос о том, чем занимаются США, подписывая соглашения по ММР. Ответ очевиден: пытаются "набить" контракты на ММР, а многие страны США в этом подыгрывают.Весной 2023 года Украина подписала соглашения о строительстве ММР сперва с британской Rolls-Royce, а затем и с американской Holtec. Последняя должна была построить на Украине аж целых 20 блоков SMR-160 (энергетическая мощность 160 МВт). Предполагалось, что первый реактор подключат к энергосистеме в 2029 году, а один блок обойдётся в 1 млрд долларов. Для сравнения: 2 блока ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС обошлись в 7 млрд долларов (вместе с сопутствующей инфраструктурой в виде ЛЭП и подстанций в 9–10 млрд). Получается, 1 МВт энергомощности от Holtec обойдётся в 6,25 млн долларов против 2,91–4,16 млн долларов у БелАЭС. Построить БелАЭС в 1,5 и 2,1 раза (при стоимости инфраструктуры) выгоднее, чем 20 реакторов SMR-160. И это без учёта того, что и самим реакторам потребуется инфраструктура.Предположим, что экономика проекта для властей отдельно взятой республики значения не имеет так как для неё приоритетными являются вопросы геополитики и просто политики. Но есть проблема куда больше экономики: за три года с подписания между Украиной и США соглашения ни один реактор SMR-160 на Украине строить так и не начали. Мало того, Holtec решила, что 160 МВт мощности выглядят несерьёзно и остановила процесс сертификации реактора, переключив силы на его более мощную версию энергетической мощностью 300 МВт.При этом вся эта инженерно-сертификационная активность американских компаний поддерживается со стороны Министерства энергетики США в рамках программы Advanced Reactor Demonstration Program от 2020 года. Естественно, если есть программа и ведутся разработки, то нужно формировать потенциальный портфель заказов для американских ММР. Вот этим как раз и занимаются США и отнюдь не только на Украине и в Венгрии.В феврале СМИ сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джеймс Ди Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома (всё тот же параграф №123 Agreement for Peaceful Nuclear Cooperation). Соглашение предусматривает поставку США Армении малых модульных реакторов (ММР) на 5 млрд долларов, а затем и ядерного топлива для них на 4 млрд долларов. Впоследствии оказалось, что сумма в 9 млрд совокупной стоимости была преувеличением переводчика, однако сути это не меняет.Переговоры по соглашению Ереван и Вашингтон начали в январе 2025 года — тогдашний Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали Хартию о стратегическом партнёрстве. В сентябре 2025 года МИД двух стран провели онлайн-беседу. И вот 9 февраля стороны подписали Совместное заявление о завершении переговоров по Соглашению о сотрудничестве по использованию ядерной энергии в мирных целях. Проще говоря, тогда было подписано не само соглашение, а заявление о завершении переговоров, как и сейчас с Венгрией.Естественно, в прессе до сих пор нет никакой конкретики о количестве реакторов, их производителе, типе, мощности и площадках: что Ереван, что Будапешт будут эти вопросы "утрясать" в ходе последующих переговоров если таковые вообще будут.1 или 0Как видно, ММР от США — это вопрос политики и даже геополитики. Скорее всего, в итоге экономики в нём может не оказаться вообще и не потому, что инженеры Holtec не смогут спроектировать реактор и пройти через все необходимые процедуры включая строительство и передачу в коммерческую эксплуатацию. Отнюдь, при желании, господдержке всё это будет не проблемой, а задачей, для решения которой понадобятся кадры, деньги и время.Дело в том, что ММР от США рискует стать вопросом суверенитета: если его нет или он ограничен в интересах США, то придётся строить то, что предлагают и по той смете, которую выставляют. А если суверенитет есть, то остаётся пространство для выбора из разных вариантов. Узбекистан, например, сперва решил строить с Росатомом АЭС на 6 ММР РИТМ-200Н по 55 МВт каждый, а затем проект трансформировался в два полноценных блока ВВЭР-1000 и 2 блока РИТМ-200Н.В общем, Венгрии, в случае с ММР от США предстоит сдать такой же экзамен на суверенитет, как и в случае с газом из "Турецкого потока", нефтью из "Дружбы". И от России с её практическими результатами в энергетическом и атомном машиностроении в данном случае мало что зависит — суверенитет в данном случае измеряется в двоичной системе: он либо есть, либо его нет.Подробнее об экономической ситуации на Украине - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: "Дружба" на паузе, презентации вместо жилья и новые бизнесы"
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
сша
венгрия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071357699_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_71f5c003fe2c0d1d71942717548782e5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, венгрия, украина, марко рубио, виктор орбан, петер сийярто, мид, белаэс, holtec international, эксклюзив
США, Венгрия, Украина, Марко Рубио, Виктор Орбан, Петер Сийярто, МИД, БелАЭС, Holtec International, Эксклюзив

Суверенный вопрос: о сотрудничестве с США в сфере атомной энергетики

05:37 20.02.2026 (обновлено: 05:39 20.02.2026)
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
США и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в атомной отрасли, которое позволит Будапешту закупать ядерное топливо у США. Соглашение подписали госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Венгрии Петер Сийярто в присутствии Виктора Орбана.
Процедура проходила на фоне остановки Украиной транзита нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", а также безуспешных попыток Венгрии убедить соседнюю Хорватию разрешить транзит российской нефти при одновременном убеждении Венгрии со стороны Марко Рубио в необходимости отказаться от российских энергоносителей. Казалось бы, вот он, момент триумфа для американской дипломатии, знаменующий начало энергетического разворота Венгрии.
Впрочем, не всё так однозначно — реальность несколько сложнее столь удобной черно-белой оптики.
Формат сотрудничества
Межправительственное соглашение между США и Венгрией заключено в рамках подписанного в ноябре 2025 года во время визита Виктора Орбана в США Меморандума о взаимопонимании в сфере атомной энергетики. Оба документа принимаются в соответствии с параграфом 123 федерального закона США "Об атомной энергии" от 1954 года. Этот закон задаёт общую правовую рамку сотрудничества США в сфере атомной энергетики с другими странами. Строго говоря, в нём чётко прописано, что страна-партнёр США может делать, а что нет. В логике 123 параграфа подписано свыше 26 соглашений, охватывающих 50 как признаваемых де-юре США странам, так и непризнанных ими (например, Тайвань).
Поэтому межправительственное соглашение является прологом к началу сотрудничества, но каким оно будет зависит исключительно от дальнейших действий сторон, которым предстоит вести предметные переговоры и заключать юридически обязывающие контракты.
ММР, которых нет
Модная тенденция последних лет для США (и не только) — упор на малые модульные реакторы (ММР), к которым относят реакторы электрической мощностью от 50 до 300 МВт. При этом привычные для постсоветского пространства реакторы ВВЭР обладают начальной энергетической мощностью 440 МВт (два таких работают на Ровенской АЭС) и вплоть до 1200 МВт (два таких на Белорусской АЭС).
США делают упор на ММР по целому ряду причин.
Во-первых, у них всё грустно с возведением АЭС так там 35 лет — с катастрофы на АЭС Три Майл Айленд и вплоть до 2013 года — не строили новые энергоблоки. В 2016 году в США построили второй энергоблок на АЭС Уоттс Бар, закончив начатую в 1973 году стройку. Блок строили 9 лет. Крайний (точно не последний введённый в эксплуатацию) блок — №4 на АЭС Вогтль, который предполагалось ввести в эксплуатацию в 2016 году, но сделать это удалось лишь в 2024 году.
Как видно, быстро строить АЭС США не умеют. Дёшево, к слову, тоже и уже давно — любое затягивание сроков приводит к "распуханию" сметы, а средний перерасход по строительству АЭС в 1966–1977 годах составлял 207%.
Естественно, с такой "экономикой" конкурировать на мировом рынке АЭС США не могут.
Во-вторых, строительство "классической" (то есть мощной) АЭС является крайне дорогим (а если строят США или Франция, то и вовсе запредельно дорогим) мероприятием, которое могут себе позволить немногие страны мира. Мало того, многим странам условные 2400 МВт мощностей (два реактора ВВЭ-1200 так как строить одни просто экономически нецелесообразно) не нужны из-за малой площади и численности населения.
И вот тут на сцену выходят ММР, которые меньше по мощности, а следовательно, и дешевле. Основа ММР — корабельные реакторы, которые можно размещать на куда менее требовательной площадке (география, геология и гидрография играют важную роль) и, при необходимости, масштабировать (на то они и модульные), наращивая мощность до необходимой.
Вот за ММР США и уцепились в попытке наверстать упущенное. И тут началась история про ожидания и реальность.
В ожиданиях у США есть целый букет из компаний-производителей ММР: NuScale Power, GE Hitachi Nuclear Energy, Holtec International, TerraPower, X-energy, Oklo Inc., Westinghouse Electric Company, Kairos Power. Восьмью перечисленными список не ограничивается — в лист можно добавить ещё десяток компаний.
Вот только есть проблема: 90% из разработок не прошли сертификацию у американского ядерного регулятора (то есть нет уверенности в том, что реакторы безопасны и работоспособны), а в металле пока ещё ничего не воплощено и, тем более, не сдано в коммерческую эксплуатацию. То есть прийти на действующую АЭС, пощупать руками оборудование и просчитать экономику работы ММР не получится — идти некуда.
В этом и состоит главная проблема с американскими ММР — они пока являются умозрительными конструкциями, в отличие от российской плавучей АЭС "Академик Ломоносов" с реакторами РИТМ-200, которая уже эксплуатируется.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Набить контракты
В таком случае возникает вопрос о том, чем занимаются США, подписывая соглашения по ММР. Ответ очевиден: пытаются "набить" контракты на ММР, а многие страны США в этом подыгрывают.
Весной 2023 года Украина подписала соглашения о строительстве ММР сперва с британской Rolls-Royce, а затем и с американской Holtec. Последняя должна была построить на Украине аж целых 20 блоков SMR-160 (энергетическая мощность 160 МВт). Предполагалось, что первый реактор подключат к энергосистеме в 2029 году, а один блок обойдётся в 1 млрд долларов. Для сравнения: 2 блока ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС обошлись в 7 млрд долларов (вместе с сопутствующей инфраструктурой в виде ЛЭП и подстанций в 9–10 млрд). Получается, 1 МВт энергомощности от Holtec обойдётся в 6,25 млн долларов против 2,91–4,16 млн долларов у БелАЭС. Построить БелАЭС в 1,5 и 2,1 раза (при стоимости инфраструктуры) выгоднее, чем 20 реакторов SMR-160. И это без учёта того, что и самим реакторам потребуется инфраструктура.
Предположим, что экономика проекта для властей отдельно взятой республики значения не имеет так как для неё приоритетными являются вопросы геополитики и просто политики. Но есть проблема куда больше экономики: за три года с подписания между Украиной и США соглашения ни один реактор SMR-160 на Украине строить так и не начали. Мало того, Holtec решила, что 160 МВт мощности выглядят несерьёзно и остановила процесс сертификации реактора, переключив силы на его более мощную версию энергетической мощностью 300 МВт.
При этом вся эта инженерно-сертификационная активность американских компаний поддерживается со стороны Министерства энергетики США в рамках программы Advanced Reactor Demonstration Program от 2020 года. Естественно, если есть программа и ведутся разработки, то нужно формировать потенциальный портфель заказов для американских ММР. Вот этим как раз и занимаются США и отнюдь не только на Украине и в Венгрии.
В феврале СМИ сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джеймс Ди Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома (всё тот же параграф №123 Agreement for Peaceful Nuclear Cooperation). Соглашение предусматривает поставку США Армении малых модульных реакторов (ММР) на 5 млрд долларов, а затем и ядерного топлива для них на 4 млрд долларов. Впоследствии оказалось, что сумма в 9 млрд совокупной стоимости была преувеличением переводчика, однако сути это не меняет.
Переговоры по соглашению Ереван и Вашингтон начали в январе 2025 года — тогдашний Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали Хартию о стратегическом партнёрстве. В сентябре 2025 года МИД двух стран провели онлайн-беседу. И вот 9 февраля стороны подписали Совместное заявление о завершении переговоров по Соглашению о сотрудничестве по использованию ядерной энергии в мирных целях. Проще говоря, тогда было подписано не само соглашение, а заявление о завершении переговоров, как и сейчас с Венгрией.
Естественно, в прессе до сих пор нет никакой конкретики о количестве реакторов, их производителе, типе, мощности и площадках: что Ереван, что Будапешт будут эти вопросы "утрясать" в ходе последующих переговоров если таковые вообще будут.
1 или 0
Как видно, ММР от США — это вопрос политики и даже геополитики. Скорее всего, в итоге экономики в нём может не оказаться вообще и не потому, что инженеры Holtec не смогут спроектировать реактор и пройти через все необходимые процедуры включая строительство и передачу в коммерческую эксплуатацию. Отнюдь, при желании, господдержке всё это будет не проблемой, а задачей, для решения которой понадобятся кадры, деньги и время.
Дело в том, что ММР от США рискует стать вопросом суверенитета: если его нет или он ограничен в интересах США, то придётся строить то, что предлагают и по той смете, которую выставляют. А если суверенитет есть, то остаётся пространство для выбора из разных вариантов. Узбекистан, например, сперва решил строить с Росатомом АЭС на 6 ММР РИТМ-200Н по 55 МВт каждый, а затем проект трансформировался в два полноценных блока ВВЭР-1000 и 2 блока РИТМ-200Н.
В общем, Венгрии, в случае с ММР от США предстоит сдать такой же экзамен на суверенитет, как и в случае с газом из "Турецкого потока", нефтью из "Дружбы". И от России с её практическими результатами в энергетическом и атомном машиностроении в данном случае мало что зависит — суверенитет в данном случае измеряется в двоичной системе: он либо есть, либо его нет.
Подробнее об экономической ситуации на Украине - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: "Дружба" на паузе, презентации вместо жилья и новые бизнесы"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СШАВенгрияУкраинаМарко РубиоВиктор ОрбанПетер СийяртоМИДБелАЭСHoltec InternationalЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:31Антикоррупционеры подбираются к Зеленскому. Что говорят на Украине о деле Германа Галущенко
06:15Безнадежное "четырехградье" ВСУ: Анпилогов про ситуацию в Славянско-Краматорской агломерации
06:11Залужный против Зеленского, или бурление с нулевой суммой
06:00Последний рубеж перед Днепром: Анпилогов раскрыл, почему ВСУ отчаянно цепляются за Орехов
05:40Трамп ведет "аккуратную игру", Европа замерла в ожидании — эксперт про отношения США и ЕС
05:37Суверенный вопрос: о сотрудничестве с США в сфере атомной энергетики
05:25Анпилогов: ВСУ в Запорожье ждет судьба Крынок — без снабжения гарнизон будет обречен
05:10Александр Камкин: Пустующие мощности автозаводов в Европе переориентируют на выпуск военной техники
05:00Оборона становится безнадежной: ВСУ бросили на Запорожье стратегический резерв из-под Киева
04:53В интересах Украины - тяжелый компромисс, но власти к нему не готовы. Эксперты о Мюнхене, Давосе и Женеве
04:48Постпред Ирана обратился к генсеку и Совбезу ООН из-за ультиматума Трампа
04:45Подступы к четырехградью: ВС РФ выходят к Святогорску и блокируют Красный Лиман — аналитик
04:41Американская парадигма: демократы сделали Европу предвыборной площадкой США
04:34Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО
04:32МИД РФ оценил ущерб Евросоюза от антироссийских санкций
04:30Анпилогов: "Герани" получили турбореактивные двигатели, предназначенные для прорыва ПВО Украины
04:20Игра с нулевым результатом. Переговоры в Женеве лишь укрепили несовместимые позиции сторон
04:15Политолог Камкин: Антиевропейская риторика Трампа затихает из-за Ближнего Востока и выборов в США
04:09Еврокомиссар по обороне и космосу прокомментировал утверждения о слабости России
04:00На снегу дроны "видят лучше": эксперт рассказал про особенности боевых действий в зимний период
Лента новостейМолния