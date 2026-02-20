https://ukraina.ru/20260220/tramp-vedet-akkuratnuyu-igru-evropa-zamerla-v-ozhidanii--ekspert-pro-otnosheniya-ssha-i-es-1075858173.html

Трамп ведет "аккуратную игру", Европа замерла в ожидании — эксперт про отношения США и ЕС

Трамп ведет "аккуратную игру", Европа замерла в ожидании — эксперт про отношения США и ЕС - 20.02.2026 Украина.ру

Трамп ведет "аккуратную игру", Европа замерла в ожидании — эксперт про отношения США и ЕС

Европа пытается получить субъектность и надеется, что демократы возьмут Конгресс осенью этого года, и тогда действия Трампа будут сильно скованы. При этом президент США ведет очень аккуратную игру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин

2026-02-20T05:40

2026-02-20T05:40

2026-02-20T05:40

новости

европа

сша

америка

дональд трамп

марко рубио

майк уолтц

украина.ру

ес

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101877/51/1018775155_0:191:2134:1391_1920x0_80_0_0_73915749fa90d9994fadb014ac2428bb.jpg

На Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Марко Рубио заявил о неразрывной связи Америки и Европы. Однако глава евродипломатии Кая Каллас не смогла скрыть скептической улыбки во время выступления постпреда США при ООН Майка Уолтца, который заявил, что Вашингтон якобы положил конец множеству войн.Отвечая на вопрос журналиста о том, на какой стадии сейчас находятся отношения команды Дональда Трампа и европейских элит, Камкин отметил выжидательную позицию ЕС.Политолог добавил, что Европа также втайне лелеет надежду на то, что демократы возьмут Конгресс осенью этого года, и тогда действия Трампа будут сильно скованны."Что касается Трампа, он ведет очень аккуратную игру. В Мюнхен он послал Рубио, который считается по сравнению с [вице-президентом США Джей Ди] Вэнсом, более спокойным в отношении Европы членом своей команды", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Камкин: Автогиганты Европы готовятся к войне с Россией, пока Трамп пытается пересобрать США" на сайте Украина.ру.Подробнее о конференции в Мюнхене — в статье Павла Котова Украина за неделю. Мюнхенский говор на сайте Украина.ру.

европа

сша

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, сша, америка, дональд трамп, марко рубио, майк уолтц, украина.ру, ес, оон, выборы, конгресс сша, международные отношения, главные новости, главное