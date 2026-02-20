Трамп ведет "аккуратную игру", Европа замерла в ожидании — эксперт про отношения США и ЕС - 20.02.2026 Украина.ру
Трамп ведет "аккуратную игру", Европа замерла в ожидании — эксперт про отношения США и ЕС
Трамп ведет "аккуратную игру", Европа замерла в ожидании — эксперт про отношения США и ЕС
Трамп ведет "аккуратную игру", Европа замерла в ожидании — эксперт про отношения США и ЕС
Европа пытается получить субъектность и надеется, что демократы возьмут Конгресс осенью этого года, и тогда действия Трампа будут сильно скованы. При этом президент США ведет очень аккуратную игру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
2026-02-20T05:40
2026-02-20T05:40
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101877/51/1018775155_0:191:2134:1391_1920x0_80_0_0_73915749fa90d9994fadb014ac2428bb.jpg
На Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Марко Рубио заявил о неразрывной связи Америки и Европы. Однако глава евродипломатии Кая Каллас не смогла скрыть скептической улыбки во время выступления постпреда США при ООН Майка Уолтца, который заявил, что Вашингтон якобы положил конец множеству войн.Отвечая на вопрос журналиста о том, на какой стадии сейчас находятся отношения команды Дональда Трампа и европейских элит, Камкин отметил выжидательную позицию ЕС.Политолог добавил, что Европа также втайне лелеет надежду на то, что демократы возьмут Конгресс осенью этого года, и тогда действия Трампа будут сильно скованны."Что касается Трампа, он ведет очень аккуратную игру. В Мюнхен он послал Рубио, который считается по сравнению с [вице-президентом США Джей Ди] Вэнсом, более спокойным в отношении Европы членом своей команды", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Камкин: Автогиганты Европы готовятся к войне с Россией, пока Трамп пытается пересобрать США" на сайте Украина.ру.Подробнее о конференции в Мюнхене — в статье Павла Котова Украина за неделю. Мюнхенский говор на сайте Украина.ру.
Трамп ведет "аккуратную игру", Европа замерла в ожидании — эксперт про отношения США и ЕС

05:40 20.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Европа пытается получить субъектность и надеется, что демократы возьмут Конгресс осенью этого года, и тогда действия Трампа будут сильно скованы. При этом президент США ведет очень аккуратную игру. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
На Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Марко Рубио заявил о неразрывной связи Америки и Европы. Однако глава евродипломатии Кая Каллас не смогла скрыть скептической улыбки во время выступления постпреда США при ООН Майка Уолтца, который заявил, что Вашингтон якобы положил конец множеству войн.
Отвечая на вопрос журналиста о том, на какой стадии сейчас находятся отношения команды Дональда Трампа и европейских элит, Камкин отметил выжидательную позицию ЕС.
"Европейцы заняли относительно выжидающую позицию. При этом они всячески пытаются консолидироваться. По заявлениям европейских лидеров, той же Кайи Каллас, Европа пытается обрести субъектность, обрести статус сверхдержавы", — констатировал эксперт.
Политолог добавил, что Европа также втайне лелеет надежду на то, что демократы возьмут Конгресс осенью этого года, и тогда действия Трампа будут сильно скованны.
"Что касается Трампа, он ведет очень аккуратную игру. В Мюнхен он послал Рубио, который считается по сравнению с [вице-президентом США Джей Ди] Вэнсом, более спокойным в отношении Европы членом своей команды", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Камкин: Автогиганты Европы готовятся к войне с Россией, пока Трамп пытается пересобрать США" на сайте Украина.ру.
Подробнее о конференции в Мюнхене — в статье Павла Котова Украина за неделю. Мюнхенский говор на сайте Украина.ру.
