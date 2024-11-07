https://ukraina.ru/20241107/1058720137.html

Защита России, крах гегемонии, звонок Трампу: Путин выступил на форуме "Валдай"

Защита России, крах гегемонии, звонок Трампу: Путин выступил на форуме "Валдай" - 07.11.2024 Украина.ру

Защита России, крах гегемонии, звонок Трампу: Путин выступил на форуме "Валдай"

Президент РФ Владимир Путин 7 ноября выступил с речью, а также принял участие в дискуссии на заседании клуба "Валдай" в Сочи. Главные заявления главы российского государства – в материале издания Украина.ру

2024-11-07T23:16

2024-11-07T23:16

2024-11-07T23:16

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Новое мироустройствоРоссийский президент начал свою речь с констатации того факта, что в настоящий момент складывается принципиально новое мироустройство."Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости", – сказал он, добавив, что нынешняя эпоха – время не просто кардинальных, но революционных перемен.Следующее двадцатилетие, по прогнозу Путина, будет не менее, а даже более сложным, чем последние 20 лет.Глава российского государства констатировал, что "наступает в некотором смысле момент истины", прежнее мироустройство ушло в прошлое."За формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба, непримиримая прежде всего по той причине, что это схватка за власть или за геополитическое влияние. Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе. От его исхода зависит, сможем ли мы совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культуры, цивилизаций, без принуждения и применения силы. Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими, гуманистическими началами, а человек - остаться человеком", - подчеркнул президент.О демократии и западном либерализмеВсе чаще демократию начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинства, отметил Путин."И даже противопоставляют традиционную демократию и народовластие некой абстрактной свободе, ради которой демократическими процедурами, выборами, мнением большинства, свободой слова и неангажированностью СМИ, как некоторые считают, можно и пренебречь, можно и пожертвовать", - сказал он.Угрозой является навязывание, превращение в норму тоталитарных по своей сути идеологий, добавил глава государства.Претензии на исключительность, на либерально-глобалистское мессианство, на идеологическую и военно-политическую монополию всё больше истощают те страны, которые пытаются проводить такую политику, толкают мир к деградации, добавил он.Угрозы со стороны Запада"Мы подошли к опасной черте. Призывы Запада нанести стратегическое поражение России - стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует запредельный авантюризм западных политиков", - подчеркнул Путин.Призывы Запада нанести стратегическое поражение России - стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует запредельный авантюризм западных политиков, отметил президент.По его словам, число стран, обладающих ядерным оружием, расширяется и нет гарантий, что оно когда-нибудь не будет применено."Международные конфликты и столкновения чреватые взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано", - сказал Путин.Коллективный Запад предпринял беспрецедентную попытку отключить РФ от мировой экономической и политической систем, объем санкций и карательных мер против России не имеет аналогов в истории, отметил глава государства.По его словам, никакого нокаутирующего эффекта для РФ эти меры не имели, "Россия нужна миру"."Против мощного течения не выплывает даже тренированный пловец, какие бы ухищрения, даже допинги он не использовал. А течение мировой политики, мейнстрим направлен в другую сторону, в противоположную устремлениям Запада - от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию", - подчеркнул Путин.Отношение России к ЗападуРоссийский лидер заявил, что РФ никому не навязывает свое мировоззрение. Принципы "не доставайся же никому", "если не с нами, то против нас", которые все больше превалируют в политике Запада, не поддерживаются Москвой, Путин напомнил о поговорке "как аукнется, так и откликнется".Подлинные истоки конфликтовПо мнению Путина, причина нынешних конфликтов кроется в "геополитической жадности" Запада после холодной войны."В том, как Запад превратно и в своих интересах истолковал то, что считал итогами холодной войны, как стал перекраивать под себя мир, его беспардонная и беспрецедентная геополитическая жадность - вот подлинные истоки конфликтов нашей исторической эпохи", - заявил он.В настоящий момент происходит конфликт между подавляющей частью населения планеты, которая хочет жить и развиваться во взаимосвязанном мире огромного количества возможностей, и мировым меньшинством, которое озабочено только сохранением своего доминирования, рассказал Путин.Политика западных элит направлена не на созидание, а на удержание, но любая монополия рано или поздно заканчивается, это вредно даже для самих монополистов.Развитие для всехВсеобщее справедливое развитие может гарантировать только многополярный мир."В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным. Только тогда мы сможем обеспечить, действительно, долгосрочные условия для всеобщего справедливого и безопасного развития", - отметил Путин.По словам российского президента, попытки возвести барьеры тормозят экономическое развитие, модель одной страны не должна навязываться всем остальным в качестве универсальной."Международное сообщество - это живой организм, ценность и уникальность которого в его цивилизационном многообразии", - сказал он.Показательно, добавил российский лидер, что основными противниками открытости стали сегодня те, кто совсем недавно, больше всех "поднимали ее на щит"."Сегодня те же силы и люди пытаются использовать ограничения как инструмент давления на инакомыслящих. Из этого ничего не выйдет по той же самой причине: огромное мировое большинство - за открытость без политизации", - сказал Путин.Ключевой принцип безопасности для всех без исключения - безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других.Вхождение мира в эпоху процветания также в интересах Запада, добавил он.НАТО – анахронизм"Европа сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. Это просто откровенный анахронизм. Мы ни раз говорили о той разрушительной роли, которую НАТО продолжало играть, особенно после распада Советского союза и Варшавского договора, когда казалось бы альянс утратил формальный, ранее декларированный повод и смысл своего существования", - заявил Путин.Североатлантический альянс стремился разорвать отношения РФ с Германией, Францией и другими странами Европы, поэтому и произошел госпереворот на Украине, отметил глава государства."Просто вынудили нас на ответные действия. В этом смысле добились того, чего хотели", - сказал он.Россия, подчеркнул Путин, никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы, в то время как НАТО продолжает расширение на восток, что можно охарактеризовать как "ползучую интервенцию"."Нам приходится это делать только тогда, когда становится понятно, что оппонент ведет себя агрессивно, не воспринимает никаких, абсолютно никаких аргументов. И когда это необходимо, мы, конечно, будем предпринимать все меры для защиты России и каждого её гражданина", - заявил он.Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, "так будет и впредь" заверил Путин.Поздравление ТрампуОтвечая на вопросы собравшихся, Путин впервые прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США."Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки", - заявил глава российского государства.По его словам, стремление Трампа восстановить отношения с РФ и разрешить украинский кризис "заслуживает внимание как минимум".Путин выразил готовность к контактам с Трампом и сказал, что не считает зазорным и самому позвонить ему.Другие заявления Путина тезисно:- Развитие искусственного интеллекта поможет России восполнить дефицит кадров;- Обмен информацией через интернет должен быть свободным;- Глобальное потепление имеет для РФ серьезные последствия;- Навязывание "зеленой" повестки – инструмент неоколониализма;- Европа должна быть частью евразийской системы безопасности;- В вопросе привлечения мигрантов нужно думать прежде всего об интересах россиян;- РФ не сделала Японии "ничего плохого", а Токио ввел против России санкции;- Экономика Китая работает эффективнее других;- Совместные военные маневры России и КНДР не исключены.Также о клубе "Валдай" и многополярном мире – в материале Анны Черкасовой Сергей Караганов: ООН недееспособна, поэтому России нужен кокус БРИКС и Валдай+ на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241107/1058703343.html

https://ukraina.ru/20241104/1058468315.html

https://ukraina.ru/20241107/1058715886.html

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Павел Котов

эксклюзив, владимир путин, россия, запад, европа, дональд трамп, валдай, нато