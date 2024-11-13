"Только перья летят": Савченко и Безуглая обменялись доносами друг на друга - 13.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241113/1058882751.html
"Только перья летят": Савченко и Безуглая обменялись доносами друг на друга
"Только перья летят": Савченко и Безуглая обменялись доносами друг на друга - 13.11.2024 Украина.ру
"Только перья летят": Савченко и Безуглая обменялись доносами друг на друга
Экс-депутат Верховной Рады Украины, а ныне военнослужащая ВСУ Надежда Савченко обратилась к главе СБУ Василию Малюку и директору Государственного бюро расследований Алексею Сухачеву с требованием проверить парламентария Марьяну Безуглую
2024-11-13T17:39
2024-11-13T17:39
новости
украина
очеретино
савченко
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
верховная рада
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058732293_0:6:1400:794_1920x0_80_0_0_96e3843e1278e3916bc069b00041c711.png.webp
В своем заявлении Савченко призвала проверить деятельность Безуглой на предмет государственной измены и разглашения государственной тайны, мотивируя это тем, что депутат систематически публикует данные об обороноспособности ВСУ, обнародование которых может навредить украинской армии.Это реакция на недавний пост Безуглой в соцсетях, где та обвиняет Савченко в обрушении фронта."Как мне стало известно, именно ее (Надежды Савченко. - Ред.) самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения вызвал "эффект домино" прорыва в Очеретино, запустившего каскадные процессы формирования наступления русских на Покровск", – написала депутат, добавив, что Савченко еще и использует рацию, которую легко могут прослушивать российские военные.Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко"Курицы дерутся, только перья летят", - оценил ситуацию один из пользователей сети.В свою очередь внимание Безуглой к давно почившей в информационной пучине Савченко был продиктовал публикацией украинского журналиста Владимира Бойко, где он написал, что Савченко командует ротой в 112 бригаде Территориальной обороны страны и "весной Надю присыпало в блиндаже".О том, кто такая Надежда Савченко можно прочитать в материале "Присыпало в блиндаже": Надежда Савченко нашлась на СВО, а о роли Безуглой в информационном пространстве Украины - "Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской области.
https://ukraina.ru/20241112/1058822573.html
украина
очеретино
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058732293_167:0:1234:800_1920x0_80_0_0_7fe0615682530970e4355218daf80dcd.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, очеретино, савченко, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, верховная рада, сбу
Новости, Украина, Очеретино, Савченко, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, СБУ

"Только перья летят": Савченко и Безуглая обменялись доносами друг на друга

17:39 13.11.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Экс-депутат Верховной Рады Украины, а ныне военнослужащая ВСУ Надежда Савченко обратилась к главе СБУ Василию Малюку и директору Государственного бюро расследований Алексею Сухачеву с требованием проверить парламентария Марьяну Безуглую
В своем заявлении Савченко призвала проверить деятельность Безуглой на предмет государственной измены и разглашения государственной тайны, мотивируя это тем, что депутат систематически публикует данные об обороноспособности ВСУ, обнародование которых может навредить украинской армии.
"Займитесь депутатской работой. Не мешайте военным защищать Украину", - посоветовала Савченко Безуглой.
Это реакция на недавний пост Безуглой в соцсетях, где та обвиняет Савченко в обрушении фронта.
"Как мне стало известно, именно ее (Надежды Савченко. - Ред.) самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения вызвал "эффект домино" прорыва в Очеретино, запустившего каскадные процессы формирования наступления русских на Покровск", – написала депутат, добавив, что Савченко еще и использует рацию, которую легко могут прослушивать российские военные.
Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко
"Курицы дерутся, только перья летят", - оценил ситуацию один из пользователей сети.
В свою очередь внимание Безуглой к давно почившей в информационной пучине Савченко был продиктовал публикацией украинского журналиста Владимира Бойко, где он написал, что Савченко командует ротой в 112 бригаде Территориальной обороны страны и "весной Надю присыпало в блиндаже".
Вчера, 04:13
Отступила из Очеретино и рискует снова оказаться в тюрьме. Чем занимается экс-депутат Надежда СавченкоНа Украине на днях нашли очередного виновного в продвижении российской армии. Скандальная нардеп Марьяна Безуглая обвинила бывшего депутата Надежду Савченко в отступлении из Очеретино. Савченко сейчас находится на фронте в звании капитана и служит командиром роты 112-й бригады теробороны. Там же служит и ее сестра Вера Савченко
О том, кто такая Надежда Савченко можно прочитать в материале "Присыпало в блиндаже": Надежда Савченко нашлась на СВО, а о роли Безуглой в информационном пространстве Украины - "Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской области.
 
НовостиУкраинаОчеретиноСавченкоМарьяна БезуглаяВооруженные силы УкраиныВерховная РадаСБУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:02Нужно ли немедленно ликвидировать ТЦК? Итоги 13 ноября на Украине
18:17Обстрел Горловки: без света, воды и тепла остались 60 тысяч человек
17:39"Только перья летят": Савченко и Безуглая обменялись доносами друг на друга
17:36"Мы почистим свою нацию, свой генофонд": бывший военнопленный выступил на телеканале Украины
17:26"Мосфильм" передал бойцам СВО танки и БМП. В каких именно фильмах эта техника снялась
17:25Украина, Китай, Ближний Восток: что ждать от Трампа
17:24Как США будут закрывать убыточный проект "Украина" и кого Трамп возьмёт в свою команду - Строкань
16:39"Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать
16:37Залужный в Лондоне договаривается о подготовке тысяч украинских госслужащих в Британии
16:37Первые назначения Трампа. Не русофилы, а прагматики без профессионального опыта — мнения экспертов
15:45Полтавский военком: если разогнать ТЦК, получатся только стройбаты
15:37"Паранойя переходит границы": ВСУ истребляют птиц из страха перед российскими дронами
15:21СБУ взяла на себя ответственность за теракт со смертью российского военного в Севастополе
15:02На Западной Украине разоблачили силовиков, переправлявших уклонистов в ЕС за деньги
15:00С нечеловеческой жестокостью: в Чебаркуле на стенд с героями СВО повесили фото убившего мать двоих детей
14:46Путин подписал указ о выплатах раненным российским бойцам
14:14Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине
13:54СК РФ расследует уголовное дело по факту теракта в отношении военнослужащего, погибшего в Севастополе
13:54"Я потерял ноги, чтобы они могли жить": "азовцу"* не сдавали квартиру из-за протезов
13:53Песков рассказал, как и когда пройдёт большая пресс-конференция Путина
Лента новостейМолния