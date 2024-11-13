https://ukraina.ru/20241113/1058882751.html

"Только перья летят": Савченко и Безуглая обменялись доносами друг на друга

"Только перья летят": Савченко и Безуглая обменялись доносами друг на друга - 13.11.2024 Украина.ру

"Только перья летят": Савченко и Безуглая обменялись доносами друг на друга

Экс-депутат Верховной Рады Украины, а ныне военнослужащая ВСУ Надежда Савченко обратилась к главе СБУ Василию Малюку и директору Государственного бюро расследований Алексею Сухачеву с требованием проверить парламентария Марьяну Безуглую

2024-11-13T17:39

2024-11-13T17:39

2024-11-13T17:39

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В своем заявлении Савченко призвала проверить деятельность Безуглой на предмет государственной измены и разглашения государственной тайны, мотивируя это тем, что депутат систематически публикует данные об обороноспособности ВСУ, обнародование которых может навредить украинской армии.Это реакция на недавний пост Безуглой в соцсетях, где та обвиняет Савченко в обрушении фронта."Как мне стало известно, именно ее (Надежды Савченко. - Ред.) самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения вызвал "эффект домино" прорыва в Очеретино, запустившего каскадные процессы формирования наступления русских на Покровск", – написала депутат, добавив, что Савченко еще и использует рацию, которую легко могут прослушивать российские военные.Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко"Курицы дерутся, только перья летят", - оценил ситуацию один из пользователей сети.В свою очередь внимание Безуглой к давно почившей в информационной пучине Савченко был продиктовал публикацией украинского журналиста Владимира Бойко, где он написал, что Савченко командует ротой в 112 бригаде Территориальной обороны страны и "весной Надю присыпало в блиндаже".О том, кто такая Надежда Савченко можно прочитать в материале "Присыпало в блиндаже": Надежда Савченко нашлась на СВО, а о роли Безуглой в информационном пространстве Украины - "Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской области.

https://ukraina.ru/20241112/1058822573.html

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новости, украина, очеретино, савченко, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, верховная рада, сбу