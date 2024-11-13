"Только перья летят": Савченко и Безуглая обменялись доносами друг на друга
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Экс-депутат Верховной Рады Украины, а ныне военнослужащая ВСУ Надежда Савченко обратилась к главе СБУ Василию Малюку и директору Государственного бюро расследований Алексею Сухачеву с требованием проверить парламентария Марьяну Безуглую
В своем заявлении Савченко призвала проверить деятельность Безуглой на предмет государственной измены и разглашения государственной тайны, мотивируя это тем, что депутат систематически публикует данные об обороноспособности ВСУ, обнародование которых может навредить украинской армии.
"Займитесь депутатской работой. Не мешайте военным защищать Украину", - посоветовала Савченко Безуглой.
Это реакция на недавний пост Безуглой в соцсетях, где та обвиняет Савченко в обрушении фронта.
"Как мне стало известно, именно ее (Надежды Савченко. - Ред.) самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения вызвал "эффект домино" прорыва в Очеретино, запустившего каскадные процессы формирования наступления русских на Покровск", – написала депутат, добавив, что Савченко еще и использует рацию, которую легко могут прослушивать российские военные.
"Курицы дерутся, только перья летят", - оценил ситуацию один из пользователей сети.
В свою очередь внимание Безуглой к давно почившей в информационной пучине Савченко был продиктовал публикацией украинского журналиста Владимира Бойко, где он написал, что Савченко командует ротой в 112 бригаде Территориальной обороны страны и "весной Надю присыпало в блиндаже".
Вчера, 04:13Отступила из Очеретино и рискует снова оказаться в тюрьме. Чем занимается экс-депутат Надежда СавченкоНа Украине на днях нашли очередного виновного в продвижении российской армии. Скандальная нардеп Марьяна Безуглая обвинила бывшего депутата Надежду Савченко в отступлении из Очеретино. Савченко сейчас находится на фронте в звании капитана и служит командиром роты 112-й бригады теробороны. Там же служит и ее сестра Вера Савченко
О том, кто такая Надежда Савченко можно прочитать в материале "Присыпало в блиндаже": Надежда Савченко нашлась на СВО, а о роли Безуглой в информационном пространстве Украины - "Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской области.