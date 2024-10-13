Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ* - 13.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241013/1058065135.html
Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ*
Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ* - 13.10.2024 Украина.ру
Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ*
Еврокомиссия понятия не имеет о сельхозпроизводстве и намерена выделять субсидии тем, кто раскрасит свой трактор символикой сексуальных меньшинств. Об этом в интервью польскому изданию DoRzeczy.pl заявил депутат от партии ПиС и бывший заместитель министра сельского хозяйства Кшиштоф Цецора
2024-10-13T17:21
2024-10-13T17:21
новости
россия
еврокомиссия
ес
европейская комиссия
субсидии
фермер
апк
сельское хозяйство
сельхозпродукция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101787/74/1017877432_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_06c8d4dba0ea226926e205338c77752a.jpg.webp
Еврокомиссия готовит продвижение тематики ЛГБТ* в сельском хозяйстве, констатировало польское издание. Оно поинтересовалось мнением депутата от консервативной партии "Право и справедливость" о причинах и возможном эффекте от таких нововведений, исходящих от руководства Евросоюза."Это всё, что нам нужно, чтобы исправить европейское сельское хозяйство. Это золотой Грааль польского фермера, который нашла Европейская комиссия, а именно равенство и разнообразие, - сказал Цечора. - Подозреваю, что теперь субсидии будут выделять тем, кто раскрасит свой трактор радугой или введет разнородные курятники по гендерному признаку". Это, конечно, чушь и ещё один пример потери Еврокомиссией связи с реальностью".По мнению польского депутата, в руководстве ЕС находятся люди, которые не имеют ни малейшего понятия о сельском хозяйстве. При этом они пытаются рассказывать польским фермерам, в каком направлении должно следовать сельское хозяйство, отметил Цечора.*движение признано экстремистским и запрещено в РФТакже на эту тему интервью Хочу жить в России! Про итальянца, который после начала СВО стал пророссийским и переехал в Москву
россия
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101787/74/1017877432_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_81fa2cf2d6d09ee9d6e7b72fcffe2c5e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, еврокомиссия, ес, европейская комиссия, субсидии, фермер, апк, сельское хозяйство, сельхозпродукция, польша
Новости, Россия, Еврокомиссия, ЕС, Европейская комиссия, субсидии, фермер, АПК, Сельское хозяйство, сельхозпродукция, Польша

Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ*

17:21 13.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПодготовка к саммиту ЕС в Брюсселе
Подготовка к саммиту ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Еврокомиссия понятия не имеет о сельхозпроизводстве и намерена выделять субсидии тем, кто раскрасит свой трактор символикой сексуальных меньшинств. Об этом в интервью польскому изданию DoRzeczy.pl заявил депутат от партии ПиС и бывший заместитель министра сельского хозяйства Кшиштоф Цецора
Еврокомиссия готовит продвижение тематики ЛГБТ* в сельском хозяйстве, констатировало польское издание. Оно поинтересовалось мнением депутата от консервативной партии "Право и справедливость" о причинах и возможном эффекте от таких нововведений, исходящих от руководства Евросоюза.
"Это всё, что нам нужно, чтобы исправить европейское сельское хозяйство. Это золотой Грааль польского фермера, который нашла Европейская комиссия, а именно равенство и разнообразие, - сказал Цечора. - Подозреваю, что теперь субсидии будут выделять тем, кто раскрасит свой трактор радугой или введет разнородные курятники по гендерному признаку". Это, конечно, чушь и ещё один пример потери Еврокомиссией связи с реальностью".
По мнению польского депутата, в руководстве ЕС находятся люди, которые не имеют ни малейшего понятия о сельском хозяйстве. При этом они пытаются рассказывать польским фермерам, в каком направлении должно следовать сельское хозяйство, отметил Цечора.
*движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Также на эту тему интервью Хочу жить в России! Про итальянца, который после начала СВО стал пророссийским и переехал в Москву
 
НовостиРоссияЕврокомиссияЕСЕвропейская комиссиясубсидиифермерАПКСельское хозяйствосельхозпродукцияПольша
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:09Польский депутат рассказал, чем фермерам угрожают Украина и Еврокомиссия
17:21Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ*
16:36Украинский депутат: спикер парламента делал популистские заявления о демобилизации
16:17Облавы на уклонистов: во Львове военкомов выгнали со свадьбы
15:43Украинские военкомы отлавливают уклонистов на курорте Буковель
15:17"Я не сдамся без бою!" Позорище Славы Вакарчука, фронтмена группы "Океан Эльзы"
15:15Медведев узрел повод напомнить: "Варшава была частью Российской империи"
14:55Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой войск составили до 615 военнослужащих
14:38Потери ВСУ на Курском направлении – более 300 военнослужащих и много техники
14:24"У деда Деменция прямо на голове шапка горит!": Медведев знает, где искать покушавшихся на Трампа
14:05Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Запад" превысили полтысячи военнослужащих
13:11"Отца Майдана" обвинили в наркотрафике, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 октября
13:08Украину извращённо изнасилуют и выбросят труп на помойку – Медведев
12:57"Просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду": Медведев объяснил, за что
12:18Армия России освободила Михайловку в ДНР
12:01Не по Лондону и не по Жешуву. Куда полетят наши ракеты и как Россия ускорит распад США - Крапивник
12:00"Вокруг Булгакова": Синедрион, МАССОЛИТ и их руководители
11:57Менее трети поляков положительно оценили президентство Дуды
11:28"Газпром" поставляет газ через в ЕС через Курскую область и Украину
10:39Минобороны России рассказало о работе с главами приграничных территорий
Лента новостейМолния