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Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ*
Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ* - 13.10.2024 Украина.ру
Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ*
Еврокомиссия понятия не имеет о сельхозпроизводстве и намерена выделять субсидии тем, кто раскрасит свой трактор символикой сексуальных меньшинств. Об этом в интервью польскому изданию DoRzeczy.pl заявил депутат от партии ПиС и бывший заместитель министра сельского хозяйства Кшиштоф Цецора
2024-10-13T17:21
2024-10-13T17:21
2024-10-13T17:21
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Еврокомиссия готовит продвижение тематики ЛГБТ* в сельском хозяйстве, констатировало польское издание. Оно поинтересовалось мнением депутата от консервативной партии "Право и справедливость" о причинах и возможном эффекте от таких нововведений, исходящих от руководства Евросоюза."Это всё, что нам нужно, чтобы исправить европейское сельское хозяйство. Это золотой Грааль польского фермера, который нашла Европейская комиссия, а именно равенство и разнообразие, - сказал Цечора. - Подозреваю, что теперь субсидии будут выделять тем, кто раскрасит свой трактор радугой или введет разнородные курятники по гендерному признаку". Это, конечно, чушь и ещё один пример потери Еврокомиссией связи с реальностью".По мнению польского депутата, в руководстве ЕС находятся люди, которые не имеют ни малейшего понятия о сельском хозяйстве. При этом они пытаются рассказывать польским фермерам, в каком направлении должно следовать сельское хозяйство, отметил Цечора.*движение признано экстремистским и запрещено в РФТакже на эту тему интервью Хочу жить в России! Про итальянца, который после начала СВО стал пророссийским и переехал в Москву
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новости, россия, еврокомиссия, ес, европейская комиссия, субсидии, фермер, апк, сельское хозяйство, сельхозпродукция, польша
Новости, Россия, Еврокомиссия, ЕС, Европейская комиссия, субсидии, фермер, АПК, Сельское хозяйство, сельхозпродукция, Польша
Польский политик: Еврокомиссия утратила связь с реальностью, продвигая сельхозсубсидии для ЛГБТ*
Еврокомиссия понятия не имеет о сельхозпроизводстве и намерена выделять субсидии тем, кто раскрасит свой трактор символикой сексуальных меньшинств. Об этом в интервью польскому изданию DoRzeczy.pl заявил депутат от партии ПиС и бывший заместитель министра сельского хозяйства Кшиштоф Цецора