"Я потерял ноги, чтобы они могли жить": "азовцу"* не сдавали квартиру из-за протезов - 13.11.2024 Украина.ру
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"Я потерял ноги, чтобы они могли жить": "азовцу"* не сдавали квартиру из-за протезов
"Я потерял ноги, чтобы они могли жить": "азовцу"* не сдавали квартиру из-за протезов - 13.11.2024 Украина.ру
"Я потерял ноги, чтобы они могли жить": "азовцу"* не сдавали квартиру из-за протезов
Нацист из "Азова"*, 21-летний украинец Радислав Филько, потерявший на фронте ноги, пожаловался изданию "Украинская правда", что около месяца не мог найти квартиру в Киеве, так как ему отказывали в аренде жилья из-за протезов
2024-11-13T13:54
2024-11-13T13:54
новости
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владимир зеленский
"азов"
вооруженные силы украины
инвалиды
квартира
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Ног "азовец" лишился в марте 2023 года, долгое время проходил реабилитацию и в сентябре 2024-го получил протезы, на которых теперь может ходить. Однако украинское общество, посетовал Филько, пока к таким людям не готово: на улице люди пристально на него смотрят, и жилье сдавать не хотят.И он не единственный украинский военный, лишившийся конечностей, который жалуется на плохое отношение со стороны своих же сограждан. Вот лишь несколько похожих историй: "Квесты с препятствиями": вэсэушники пожаловались на дискриминацию со стороны водителей"Эта гнида захлопнула перед ним дверь": водитель автобуса не стал ждать вэсэушника без ноги"Он видит, что я без ноги": вэсэушница пожаловалась на сложную жизнь в тылуКвест на костылях: вэсэушник проклял "Укрзализныцу" за "подвижные игры"Тот факт, что украинское общество действительно не готово принимать реальность такой, какая она есть, накануне продемонстрировала одна из местных газет. Иллюстрируя заметку о центре реабилитации солдат ВСУ в Одессе, издание прифотошопило инвалиду-колясочнику потерянную на фронте ногу. Причем сделало это без особых затей, просто "приделав" колясочнику две правые конечности. Вот как снимок выглядел в газете:А вот оригинальный кадр:Подробнее об этой и других историях можно узнать в материале "В рамках поручения Владимира Зеленского": украинцу пририсовали потерянную на фронте ногу.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, киев, одесса, россия, владимир зеленский, "азов", вооруженные силы украины, инвалиды, квартира
Новости, Киев, Одесса, Россия, Владимир Зеленский, "Азов", Вооруженные силы Украины, инвалиды, квартира

"Я потерял ноги, чтобы они могли жить": "азовцу"* не сдавали квартиру из-за протезов

13:54 13.11.2024
 
© Радислав Филько
© Радислав Филько
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Нацист из "Азова"*, 21-летний украинец Радислав Филько, потерявший на фронте ноги, пожаловался изданию "Украинская правда", что около месяца не мог найти квартиру в Киеве, так как ему отказывали в аренде жилья из-за протезов
Ног "азовец" лишился в марте 2023 года, долгое время проходил реабилитацию и в сентябре 2024-го получил протезы, на которых теперь может ходить. Однако украинское общество, посетовал Филько, пока к таким людям не готово: на улице люди пристально на него смотрят, и жилье сдавать не хотят.
"Общался с риелторами. Те обещали поговорить с владельцами и предоставить обратную связь. Ответ я получил только от одного. Он сказал, что владелица хочет видеть в своей квартире семейную пару. Отказывались после того, как говорил, что я раненый военный на протезах. Я в 21 год потерял ноги за то, чтобы они сейчас могли жить спокойно и что получил в ответ? Мне неприятно сталкиваться с таким отношением в нашей стране", – рассказал Филько.
И он не единственный украинский военный, лишившийся конечностей, который жалуется на плохое отношение со стороны своих же сограждан. Вот лишь несколько похожих историй:
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Тот факт, что украинское общество действительно не готово принимать реальность такой, какая она есть, накануне продемонстрировала одна из местных газет. Иллюстрируя заметку о центре реабилитации солдат ВСУ в Одессе, издание прифотошопило инвалиду-колясочнику потерянную на фронте ногу. Причем сделало это без особых затей, просто "приделав" колясочнику две правые конечности. Вот как снимок выглядел в газете:
Фото: украинские СМИ, военнослужащий ВСУ инвалид
Фото: украинские СМИ, военнослужащий ВСУ инвалид
Фото: украинские СМИ, военнослужащий ВСУ инвалид
А вот оригинальный кадр:
Фото: украинские СМИ, военнослужащий ВСУ инвалид
Фото: украинские СМИ, военнослужащий ВСУ инвалид
Фото: украинские СМИ, военнослужащий ВСУ инвалид
Подробнее об этой и других историях можно узнать в материале "В рамках поручения Владимира Зеленского": украинцу пририсовали потерянную на фронте ногу.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
НовостиКиевОдессаРоссияВладимир Зеленский"Азов"Вооруженные силы Украиныинвалидыквартира
 
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