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"Я потерял ноги, чтобы они могли жить": "азовцу"* не сдавали квартиру из-за протезов

"Я потерял ноги, чтобы они могли жить": "азовцу"* не сдавали квартиру из-за протезов - 13.11.2024 Украина.ру

"Я потерял ноги, чтобы они могли жить": "азовцу"* не сдавали квартиру из-за протезов

Нацист из "Азова"*, 21-летний украинец Радислав Филько, потерявший на фронте ноги, пожаловался изданию "Украинская правда", что около месяца не мог найти квартиру в Киеве, так как ему отказывали в аренде жилья из-за протезов

2024-11-13T13:54

2024-11-13T13:54

2024-11-13T13:54

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Ног "азовец" лишился в марте 2023 года, долгое время проходил реабилитацию и в сентябре 2024-го получил протезы, на которых теперь может ходить. Однако украинское общество, посетовал Филько, пока к таким людям не готово: на улице люди пристально на него смотрят, и жилье сдавать не хотят.И он не единственный украинский военный, лишившийся конечностей, который жалуется на плохое отношение со стороны своих же сограждан. Вот лишь несколько похожих историй: "Квесты с препятствиями": вэсэушники пожаловались на дискриминацию со стороны водителей"Эта гнида захлопнула перед ним дверь": водитель автобуса не стал ждать вэсэушника без ноги"Он видит, что я без ноги": вэсэушница пожаловалась на сложную жизнь в тылуКвест на костылях: вэсэушник проклял "Укрзализныцу" за "подвижные игры"Тот факт, что украинское общество действительно не готово принимать реальность такой, какая она есть, накануне продемонстрировала одна из местных газет. Иллюстрируя заметку о центре реабилитации солдат ВСУ в Одессе, издание прифотошопило инвалиду-колясочнику потерянную на фронте ногу. Причем сделало это без особых затей, просто "приделав" колясочнику две правые конечности. Вот как снимок выглядел в газете:А вот оригинальный кадр:Подробнее об этой и других историях можно узнать в материале "В рамках поручения Владимира Зеленского": украинцу пририсовали потерянную на фронте ногу.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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