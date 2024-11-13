Украинский бюджет получил более $100 млрд с начала СВО - 13.11.2024 Украина.ру
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Украинский бюджет получил более $100 млрд с начала СВО
Украинский бюджет получил более $100 млрд с начала СВО - 13.11.2024 Украина.ру
Украинский бюджет получил более $100 млрд с начала СВО
Более сотни миллиардов долларов из-за рубежа получил с начала СВО бюджет Украины. Об этом 13 ноября сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк
2024-11-13T12:28
2024-11-13T12:28
новости
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ярослав железняк
владимир зеленский
верховная рада
кабмин
бюджет
популизм
внешнее управление
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Поздравив всех с пополнением украинского бюджета на более $100 млрд с начала СВО, Железняк отметил, что 13 ноября поступило $1,35 млрд от США. В итоге сумма поступлений из-за рубежа составила $100,79 млрд.Железняк также высказался о расходовании бюджетных средств. Его внимание привлекло интервью коллеги по парламенту (Верховной Раде), в котором был указан источник финансирования пресловутой "Вовиной тыщи" - выплаты тысячи гривен ($23 в эквиваленте) денежной помощи населению от нынешнего руководства Украины во главе с Владимиром Зеленским."И наконец получил ответ, из каких же денег будет финансироваться (совершенно идиотская идея) раздача "1000 грн". Итак, эти деньги правительство заберет у вас из Фонда безработицы, - сообщил Железняк. - Это прям красиво - забрать у тех, кому реально было нужно, для популизма на всех".Главное в этой истории, отметил нардеп, то, что средства на реализацию популистской акции выделены из внутренних доходов, а не из источников внешнего финансирования."Не внешних денег, - отметил депутат. - То есть сказки о "деньгах партнеров". И их можно отправить на военные нужды. Тоже самое разминирование финансируется из этих самых денег!"Железняк усомнился в достаточности средств и на реализацию популистской акции выплат "1000 всем", и на разминирование, и на другие статьи расходов Кабмина Украины.Ранее на эту тему: Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу" Мнение эксперта: “Погонятся за тысячей и угодят на фронт”. Ищенко про реальные задачи “Вовиной тысячи” Также на эту тему: "Украинцев уже кинули": Гаспарян о том, почему история с "вовиной тысячей" потрясает своей нелепостью
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новости, украина, сша, ярослав железняк, владимир зеленский, верховная рада, кабмин, бюджет, популизм, внешнее управление, финансирование, финансовая помощь, финансы, дефицит бюджета, выплаты
Новости, Украина, США, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Кабмин, бюджет, популизм, внешнее управление, финансирование, финансовая помощь, финансы, дефицит бюджета, выплаты

Украинский бюджет получил более $100 млрд с начала СВО

12:28 13.11.2024
 
© flickr.com / пресс-служба НБУгривна доллар
гривна доллар - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© flickr.com / пресс-служба НБУ
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Более сотни миллиардов долларов из-за рубежа получил с начала СВО бюджет Украины. Об этом 13 ноября сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк
Поздравив всех с пополнением украинского бюджета на более $100 млрд с начала СВО, Железняк отметил, что 13 ноября поступило $1,35 млрд от США. В итоге сумма поступлений из-за рубежа составила $100,79 млрд.
Железняк также высказался о расходовании бюджетных средств. Его внимание привлекло интервью коллеги по парламенту (Верховной Раде), в котором был указан источник финансирования пресловутой "Вовиной тыщи" - выплаты тысячи гривен ($23 в эквиваленте) денежной помощи населению от нынешнего руководства Украины во главе с Владимиром Зеленским.
"И наконец получил ответ, из каких же денег будет финансироваться (совершенно идиотская идея) раздача "1000 грн". Итак, эти деньги правительство заберет у вас из Фонда безработицы, - сообщил Железняк. - Это прям красиво - забрать у тех, кому реально было нужно, для популизма на всех".
Главное в этой истории, отметил нардеп, то, что средства на реализацию популистской акции выделены из внутренних доходов, а не из источников внешнего финансирования.
"Не внешних денег, - отметил депутат. - То есть сказки о "деньгах партнеров". И их можно отправить на военные нужды. Тоже самое разминирование финансируется из этих самых денег!"
Железняк усомнился в достаточности средств и на реализацию популистской акции выплат "1000 всем", и на разминирование, и на другие статьи расходов Кабмина Украины.
Ранее на эту тему: Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу"
Мнение эксперта: “Погонятся за тысячей и угодят на фронт”. Ищенко про реальные задачи “Вовиной тысячи”
Также на эту тему: "Украинцев уже кинули": Гаспарян о том, почему история с "вовиной тысячей" потрясает своей нелепостью
 
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