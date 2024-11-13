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Украинский бюджет получил более $100 млрд с начала СВО

Украинский бюджет получил более $100 млрд с начала СВО - 13.11.2024 Украина.ру

Украинский бюджет получил более $100 млрд с начала СВО

Более сотни миллиардов долларов из-за рубежа получил с начала СВО бюджет Украины. Об этом 13 ноября сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк

2024-11-13T12:28

2024-11-13T12:28

2024-11-13T12:28

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Поздравив всех с пополнением украинского бюджета на более $100 млрд с начала СВО, Железняк отметил, что 13 ноября поступило $1,35 млрд от США. В итоге сумма поступлений из-за рубежа составила $100,79 млрд.Железняк также высказался о расходовании бюджетных средств. Его внимание привлекло интервью коллеги по парламенту (Верховной Раде), в котором был указан источник финансирования пресловутой "Вовиной тыщи" - выплаты тысячи гривен ($23 в эквиваленте) денежной помощи населению от нынешнего руководства Украины во главе с Владимиром Зеленским."И наконец получил ответ, из каких же денег будет финансироваться (совершенно идиотская идея) раздача "1000 грн". Итак, эти деньги правительство заберет у вас из Фонда безработицы, - сообщил Железняк. - Это прям красиво - забрать у тех, кому реально было нужно, для популизма на всех".Главное в этой истории, отметил нардеп, то, что средства на реализацию популистской акции выделены из внутренних доходов, а не из источников внешнего финансирования."Не внешних денег, - отметил депутат. - То есть сказки о "деньгах партнеров". И их можно отправить на военные нужды. Тоже самое разминирование финансируется из этих самых денег!"Железняк усомнился в достаточности средств и на реализацию популистской акции выплат "1000 всем", и на разминирование, и на другие статьи расходов Кабмина Украины.Ранее на эту тему: Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу" Мнение эксперта: “Погонятся за тысячей и угодят на фронт”. Ищенко про реальные задачи “Вовиной тысячи” Также на эту тему: "Украинцев уже кинули": Гаспарян о том, почему история с "вовиной тысячей" потрясает своей нелепостью

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новости, украина, сша, ярослав железняк, владимир зеленский, верховная рада, кабмин, бюджет, популизм, внешнее управление, финансирование, финансовая помощь, финансы, дефицит бюджета, выплаты