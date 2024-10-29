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Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу"

Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу" - 29.10.2024 Украина.ру

Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу"

Правительство Украины выплатит украинцам по тысяче гривен ($24 в эквиваленте). Об этом 29 октября в Киеве на заседании правительства Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

2024-10-29T14:56

2024-10-29T14:56

2024-10-29T14:56

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киев

владимир зеленский

денис шмыгаль

виктор янукович

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По словам Шмыгаля, единовременная выплата в размере тысячи гривен является частью комплексного плана по поддержке украинских семей."Первый шаг уже инициирован президентом Владимиром Зеленским. Это программа зимней поддержки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и некоторых украинских товаров", - заявил Шмыгаль.Зачитывая написанную спичрайтерами речь перед членами правительства в окружении флагов постсоветской республики и Евросоюза, Шмыгаль рассказал, на что украинцы смогут потратить тысячу гривен.По его словам, на эти деньги возможно приобрести не только украинские товары и украинские же услуги, но также пожертвовать полученные от правительства деньги на нужды правительства. В частности, Шмыгаль указал на перспективу поддержать гривной ВСУ.Как правительство проконтролирует покупку именно украинских товаров – глава Кабмина не уточнил. Однако он выразил уверенность, что вслед за этой выплатой могут быть и другие. В частности, он упомянул о программе "Доступное лекарство".Накануне украинские пользователи соцсетей отреагировали на слухи о выплате "Вовиной тысячи" сатирическими видеосюжетами, карикатурами и другими формами критики Владимира Зеленского. При этом сам Зеленский старательно обходит тему выплаты тысячи гривен.Предыдущая подобная популистская выплата была реализована Виктором Януковичем, которого предшественники Зеленского свергли в результате кровавого государственного переворота 2014 года. До этого были выплаты "Юлиной тыщи" - выплаты осуществляла премьер-министр Юлия Тимошенко, которую при Януковиче отправили за решётку по обвинениям в коррупции.Подробности в публикации "Вовину тысячу" Зеленского высмеяли в TikTok

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новости, украина, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, виктор янукович, ес, кабмин, всу, выплаты, юлия тимошенко, популизм, сатира