Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу" - 29.10.2024 Украина.ру
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Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу"
Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу" - 29.10.2024 Украина.ру
Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу"
Правительство Украины выплатит украинцам по тысяче гривен ($24 в эквиваленте). Об этом 29 октября в Киеве на заседании правительства Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль
2024-10-29T14:56
2024-10-29T14:56
новости
украина
киев
владимир зеленский
денис шмыгаль
виктор янукович
ес
кабмин
всу
выплаты
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По словам Шмыгаля, единовременная выплата в размере тысячи гривен является частью комплексного плана по поддержке украинских семей."Первый шаг уже инициирован президентом Владимиром Зеленским. Это программа зимней поддержки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и некоторых украинских товаров", - заявил Шмыгаль.Зачитывая написанную спичрайтерами речь перед членами правительства в окружении флагов постсоветской республики и Евросоюза, Шмыгаль рассказал, на что украинцы смогут потратить тысячу гривен.По его словам, на эти деньги возможно приобрести не только украинские товары и украинские же услуги, но также пожертвовать полученные от правительства деньги на нужды правительства. В частности, Шмыгаль указал на перспективу поддержать гривной ВСУ.Как правительство проконтролирует покупку именно украинских товаров – глава Кабмина не уточнил. Однако он выразил уверенность, что вслед за этой выплатой могут быть и другие. В частности, он упомянул о программе "Доступное лекарство".Накануне украинские пользователи соцсетей отреагировали на слухи о выплате "Вовиной тысячи" сатирическими видеосюжетами, карикатурами и другими формами критики Владимира Зеленского. При этом сам Зеленский старательно обходит тему выплаты тысячи гривен.Предыдущая подобная популистская выплата была реализована Виктором Януковичем, которого предшественники Зеленского свергли в результате кровавого государственного переворота 2014 года. До этого были выплаты "Юлиной тыщи" - выплаты осуществляла премьер-министр Юлия Тимошенко, которую при Януковиче отправили за решётку по обвинениям в коррупции.Подробности в публикации "Вовину тысячу" Зеленского высмеяли в TikTok
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новости, украина, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, виктор янукович, ес, кабмин, всу, выплаты, юлия тимошенко, популизм, сатира
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Виктор Янукович, ЕС, Кабмин, ВСУ, выплаты, Юлия Тимошенко, популизм, сатира

Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу"

14:56 29.10.2024
 
© Василий СтоякинСоветский рубль, купоно-карбованец, гривны 1992 и 1996 годов выпуска
Советский рубль, купоно-карбованец, гривны 1992 и 1996 годов выпуска
© Василий Стоякин
Читать в
Правительство Украины выплатит украинцам по тысяче гривен ($24 в эквиваленте). Об этом 29 октября в Киеве на заседании правительства Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль
По словам Шмыгаля, единовременная выплата в размере тысячи гривен является частью комплексного плана по поддержке украинских семей.
"Первый шаг уже инициирован президентом Владимиром Зеленским. Это программа зимней поддержки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и некоторых украинских товаров", - заявил Шмыгаль.
Зачитывая написанную спичрайтерами речь перед членами правительства в окружении флагов постсоветской республики и Евросоюза, Шмыгаль рассказал, на что украинцы смогут потратить тысячу гривен.
По его словам, на эти деньги возможно приобрести не только украинские товары и украинские же услуги, но также пожертвовать полученные от правительства деньги на нужды правительства. В частности, Шмыгаль указал на перспективу поддержать гривной ВСУ.
Как правительство проконтролирует покупку именно украинских товаров – глава Кабмина не уточнил. Однако он выразил уверенность, что вслед за этой выплатой могут быть и другие. В частности, он упомянул о программе "Доступное лекарство".
Накануне украинские пользователи соцсетей отреагировали на слухи о выплате "Вовиной тысячи" сатирическими видеосюжетами, карикатурами и другими формами критики Владимира Зеленского. При этом сам Зеленский старательно обходит тему выплаты тысячи гривен.
Предыдущая подобная популистская выплата была реализована Виктором Януковичем, которого предшественники Зеленского свергли в результате кровавого государственного переворота 2014 года. До этого были выплаты "Юлиной тыщи" - выплаты осуществляла премьер-министр Юлия Тимошенко, которую при Януковиче отправили за решётку по обвинениям в коррупции.
Подробности в публикации "Вовину тысячу" Зеленского высмеяли в TikTok
 
НовостиУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальВиктор ЯнуковичЕСКабминВСУвыплатыЮлия Тимошенкопопулизмсатира
 
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