Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу"
© Василий СтоякинСоветский рубль, купоно-карбованец, гривны 1992 и 1996 годов выпуска
© Василий Стоякин
Правительство Украины выплатит украинцам по тысяче гривен ($24 в эквиваленте). Об этом 29 октября в Киеве на заседании правительства Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль
По словам Шмыгаля, единовременная выплата в размере тысячи гривен является частью комплексного плана по поддержке украинских семей.
"Первый шаг уже инициирован президентом Владимиром Зеленским. Это программа зимней поддержки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и некоторых украинских товаров", - заявил Шмыгаль.
Зачитывая написанную спичрайтерами речь перед членами правительства в окружении флагов постсоветской республики и Евросоюза, Шмыгаль рассказал, на что украинцы смогут потратить тысячу гривен.
По его словам, на эти деньги возможно приобрести не только украинские товары и украинские же услуги, но также пожертвовать полученные от правительства деньги на нужды правительства. В частности, Шмыгаль указал на перспективу поддержать гривной ВСУ.
Как правительство проконтролирует покупку именно украинских товаров – глава Кабмина не уточнил. Однако он выразил уверенность, что вслед за этой выплатой могут быть и другие. В частности, он упомянул о программе "Доступное лекарство".
Накануне украинские пользователи соцсетей отреагировали на слухи о выплате "Вовиной тысячи" сатирическими видеосюжетами, карикатурами и другими формами критики Владимира Зеленского. При этом сам Зеленский старательно обходит тему выплаты тысячи гривен.
Предыдущая подобная популистская выплата была реализована Виктором Януковичем, которого предшественники Зеленского свергли в результате кровавого государственного переворота 2014 года. До этого были выплаты "Юлиной тыщи" - выплаты осуществляла премьер-министр Юлия Тимошенко, которую при Януковиче отправили за решётку по обвинениям в коррупции.
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