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В Ровно будут судить поджигателей автомобилей ВСУ

В Ровно будут судить поджигателей автомобилей ВСУ - 13.11.2024 Украина.ру

В Ровно будут судить поджигателей автомобилей ВСУ

До десяти лет тюрьмы грозит жителям Западной Украины, обвиняемым в поджогах автомобилей ВСУ. Об этом 12 ноября сообщила Нацполиция Украины.

2024-11-13T10:23

2024-11-13T10:23

2024-11-13T10:23

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Изобличением обвиняемых в поджогах автомобилей украинской армии занимались полицейские совместно с СБУ. Ими названы 39 и 33-летние жители Ровенского района, которые скрывались в одном из поселков."Злоумышленники заранее подготовили легковоспламеняющееся вещество и сначала подожгли автомобиль Volkswagen T4, а на следующий день - Hyundai SantaFe. Минивэн огонь повредил частично, а кроссовер уничтожил полностью, - сказано в официальном сообщении.Ранее по Украине прокатилась новая волна насильственной мобилизации. Она характеризуется не только жёсткостью методов, но и участием в облавах больших групп сотрудников ТЦК (переименованных военкоматов).Согласно сообщениям украинских СМИ и публикациям в соцсетях, украинские военкомы при охоте на уклонистов используют гражданские автомобили без опознавательных знаков и кареты Скорой помощи. В ответ украинцы начали сжигать автомобили сотрудников ТЦК, которые формально относятся к армейским. Распространение получили наклейки на автотранспорт с надписью "Не ТЦК".Также известно о предложении украинских депутатов расформировать дискредитировавшие себя ТЦК и поручить мобилизационные мероприятия рекрутинговым центрам. Подробнее об этом в публикации "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ Анее на эту тему: Паника и оставление позиций: эксперт о том, к чему привела тотальная "бусификация" Украины и рейды ТЦКБольше новостей в обзоре Возможная дата выборов, успехи ВС РФ, использование Киева Западом. Главное на Украине на утро 13 ноября

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