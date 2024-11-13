В Ровно будут судить поджигателей автомобилей ВСУ - 13.11.2024 Украина.ру
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В Ровно будут судить поджигателей автомобилей ВСУ
В Ровно будут судить поджигателей автомобилей ВСУ - 13.11.2024 Украина.ру
В Ровно будут судить поджигателей автомобилей ВСУ
До десяти лет тюрьмы грозит жителям Западной Украины, обвиняемым в поджогах автомобилей ВСУ. Об этом 12 ноября сообщила Нацполиция Украины.
2024-11-13T10:23
2024-11-13T10:23
новости
украина
ровно
западная украина
вооруженные силы украины
нацполиция
сбу
поджог
всу
потери всу
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Изобличением обвиняемых в поджогах автомобилей украинской армии занимались полицейские совместно с СБУ. Ими названы 39 и 33-летние жители Ровенского района, которые скрывались в одном из поселков."Злоумышленники заранее подготовили легковоспламеняющееся вещество и сначала подожгли автомобиль Volkswagen T4, а на следующий день - Hyundai SantaFe. Минивэн огонь повредил частично, а кроссовер уничтожил полностью, - сказано в официальном сообщении.Ранее по Украине прокатилась новая волна насильственной мобилизации. Она характеризуется не только жёсткостью методов, но и участием в облавах больших групп сотрудников ТЦК (переименованных военкоматов).Согласно сообщениям украинских СМИ и публикациям в соцсетях, украинские военкомы при охоте на уклонистов используют гражданские автомобили без опознавательных знаков и кареты Скорой помощи. В ответ украинцы начали сжигать автомобили сотрудников ТЦК, которые формально относятся к армейским. Распространение получили наклейки на автотранспорт с надписью "Не ТЦК".Также известно о предложении украинских депутатов расформировать дискредитировавшие себя ТЦК и поручить мобилизационные мероприятия рекрутинговым центрам. Подробнее об этом в публикации "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ Анее на эту тему: Паника и оставление позиций: эксперт о том, к чему привела тотальная "бусификация" Украины и рейды ТЦКБольше новостей в обзоре Возможная дата выборов, успехи ВС РФ, использование Киева Западом. Главное на Украине на утро 13 ноября
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новости, украина, ровно, западная украина, вооруженные силы украины, нацполиция, сбу, поджог, всу, потери всу, военком
Новости, Украина, Ровно, Западная Украина, Вооруженные силы Украины, Нацполиция, СБУ, поджог, ВСУ, потери ВСУ, военком

В Ровно будут судить поджигателей автомобилей ВСУ

10:23 13.11.2024
 
задержание подозреваемого в поджогах / Полиция Ровно
задержание подозреваемого в поджогах / Полиция Ровно
Читать в
До десяти лет тюрьмы грозит жителям Западной Украины, обвиняемым в поджогах автомобилей ВСУ. Об этом 12 ноября сообщила Нацполиция Украины.
Изобличением обвиняемых в поджогах автомобилей украинской армии занимались полицейские совместно с СБУ. Ими названы 39 и 33-летние жители Ровенского района, которые скрывались в одном из поселков.
"Злоумышленники заранее подготовили легковоспламеняющееся вещество и сначала подожгли автомобиль Volkswagen T4, а на следующий день - Hyundai SantaFe. Минивэн огонь повредил частично, а кроссовер уничтожил полностью, - сказано в официальном сообщении.
Ранее по Украине прокатилась новая волна насильственной мобилизации. Она характеризуется не только жёсткостью методов, но и участием в облавах больших групп сотрудников ТЦК (переименованных военкоматов).
Согласно сообщениям украинских СМИ и публикациям в соцсетях, украинские военкомы при охоте на уклонистов используют гражданские автомобили без опознавательных знаков и кареты Скорой помощи. В ответ украинцы начали сжигать автомобили сотрудников ТЦК, которые формально относятся к армейским. Распространение получили наклейки на автотранспорт с надписью "Не ТЦК".
Также известно о предложении украинских депутатов расформировать дискредитировавшие себя ТЦК и поручить мобилизационные мероприятия рекрутинговым центрам. Подробнее об этом в публикации "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ
Анее на эту тему: Паника и оставление позиций: эксперт о том, к чему привела тотальная "бусификация" Украины и рейды ТЦК
Больше новостей в обзоре Возможная дата выборов, успехи ВС РФ, использование Киева Западом. Главное на Украине на утро 13 ноября
 
НовостиУкраинаРовноЗападная УкраинаВооруженные силы УкраиныНацполицияСБУподжогВСУпотери ВСУвоенком
 
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