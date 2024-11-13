https://ukraina.ru/20241113/1058857588.html

Возможная дата выборов, успехи ВС РФ, использование Киева Западом. Главное на Украине на утро 13 ноября

Возможная дата выборов, успехи ВС РФ, использование Киева Западом. Главное на Украине на утро 13 ноября - 13.11.2024 Украина.ру

Возможная дата выборов, успехи ВС РФ, использование Киева Западом. Главное на Украине на утро 13 ноября

Выборы на Украине могут состояться весной 2025 года. Российские военные уничтожают националистов и технику. Запад использует Украину для достижения геополитических целей в Африке

2024-11-13T09:00

2024-11-13T09:00

2024-11-13T09:24

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Выборы президента на Украине могут пройти уже 25 мая 2025 года. Таким мнением поделился журнал Economist.По его данным, разговоры о смене руководства вызваны падением морального духа в стране."Поскольку моральный дух на Украине падает, поговаривают о смене руководства... Теперь все разговоры (на Украине касаются победившего на президентских выборах в США - ред.) Дональда Трампа и тактики выжидания. Будет ли его новая администрация склоняться в сторону Украины или России? Сможет ли он навязать прекращение огня? Последуют ли за этим выборы? На данный момент на устах у киевских политиков две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и прекращения военного положения, и 25 мая, самая ранняя обсуждаемая дата выборов", - пишет журнал.Как указывает издание, несмотря на отрицание администрацией Владимира Зеленского подготовки к голосованию, некоторые подготовительные работы, похоже, уже начались.Согласно журналу, региональные избирательные штабы мобилизуются, начинается работа над списками кандидатов.Как подчеркивает Economist, представители одного из вероятных соперников Зеленского на выборах заявили, что выборы Украине нужны, но люди не делают публичные заявления по этому поводу, опасаясь жесткой реакции со стороны Офиса Зеленского.По оценкам журнала, если бы выборы состоялись завтра, Зеленскому было бы трудно одержать на них победу, поскольку его не считают "бесспорным военным лидером".Economist также обращает внимание на то, что, согласно результатам опросов общественного мнения, Зеленскому бы "не поздоровилось" в последнем туре выборов против бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.Как заявил журналу анонимный источник, ранее работавший с Зеленским, лучшим выходом для последнего было бы уйти в отставку, несмотря ни на что, и сдержать свое первоначальное обещание отработать только один срок.Исследование, проведенное на Украине в сентябре, продемонстрировало, что почти 70 процентов жителей страны считают необходимым проведение выборов, несмотря на военное положение.В октябре глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после завершения конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева сконцентрированы на нем.Срок полномочий Зеленского истек еще в мае. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной Рады. Успехи ВС РФВ среду воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В западных регионах страны сигнал зазвучал в период с 7.48 по 7.50. В частности тревогу объявили в Хмельницкой, Винницкой, Ровненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Волынской и Закарпатской областях. Ранее тревогу объявили в Киеве и остальных регионах страны.Украинские СМИ информируют о взрыве в Сумах, Киеве, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что объекты инфраструктуры были повреждены после взрывов в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Однако, он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что пророссийское подполье совершило диверсию на электроподстанции в Черниговской области и оставило без энергии украинский зенитно-ракетный комплекс.По его данным, недалеко от села Сергеевка находятся советские позиции ЗРК, которые используют украинские военные. Без электричества остался населенный пункт Полковничье, который за последний год полностью занят военными ВСУ.Также он отметил, что в Сергеевке на сутки без света осталась станция украинских войск связи."Естественно, что после вывода станции из строя в округе нет связи, и подразделения, которые там, - временно без управления и без связи тоже", - добавил подпольщик.Он заверил, что попытки украинских спецслужб найти исполнителей будут безуспешны.В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что ВС РФ уничтожили в Сумской области крупную колонну ВСУ, готовившуюся к марш-броску в Курскую область."Согласно полученной оперативной информации, в Сумской области накрыта ударом ракетного комплекса "Искандер" крупная колонна ВСУ", - сказал Рогов.По его словам, в колонне шли подразделения 47-й, более известной как "Магура", и 82-й бригад ВСУ, которые активно участвовали в попытке украинского контрнаступления в Запорожской области летом прошлого года."Эти боевики готовились к переброске в Курскую область. Потери врага исчисляются как минимум несколькими десятками боевиков, плюс уничтожена техника, которая шла в колонне, в том числе тяжелая - боевые бронемашины, бронетранспортеры и прочие", - перечислил Рогов.Британский журнал Economist утверждает, что отступление ВСУ в подконтрольном им Курахово в ДНР неизбежно в ближайшее время, поскольку российские силы там превосходят украинские в шесть раз, а на Курском направлении Украина также находится "в невыгодном положении".По данным журнала, украинская разведка ожидает активизацию боевых действий и в областном центре Запорожской области - Запорожье, которое также находится под контролем ВСУ.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, за минувшие сутки они 12 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Одиннадцать обстрелов - на Горловском направлении. Один обстрел - на Красноармейском направлении", - перечислили в предствительстве.Всего было выпущено 35 боеприпасов, пострадали девять мирных жителей.Также украинские войска обстреляли Шебекино, повреждено пять частных домов и три автомобиля, жители части города временно остаются без света, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме прочего, ночью киевский режим попытался совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа. Однако дежурные средства российской ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников: семь над территорией Курской области, еще семь - над территорией Белгородской области, пять – над территорией Тверской области, пять – над Брянской, три – над Пензенской и два над Воронежской областью.Участие Киева в поддержке террористов в МалиГлава малийского МИД Абдулай Диоп рассказал РИА Новости, что в стране продолжают расследовать участие Киева в поддержке террористов в Мали, сомнений его вовлеченности в это сотрудничество нет.Министр отметил, что украинские власти сами взяли на себя ответственность за поддержку террористических групп на севере Мали через сотрудника украинской разведки, а затем украинского дипломата, в Дакаре."Это достаточно серьезные элементы, чтобы двигаться дальше. Расследование будет продолжаться… Я не думаю, что у кого-то сегодня есть сомнения в причастности Украины", - сказал он.По его словам, мировое сообщество совершит большую ошибку, если не отреагирует на сотрудничество Украины с террористами в западноафриканских странах.Он указал, что малийские власти обратились к Совету Безопасности ООН как главному международному органу, ответственному за поддержание мира и безопасности, с просьбой принять соответствующие меры.Он также подчеркнул, что Мали не была враждебной к Украине, не понимает причину агрессии со стороны Киева."Мы не понимаем, почему Украина превращается в государство-агрессора в Мали, сотрудничая с террористическими группировками", - возмутился глава внешнеполитического ведомства.Он заверил, что страна ведет полностью независимое расследование связей Украины с террористами, но запросит помощь России, если понадобится.Также министр указал, что страны Запада используют Украину и ее сотрудничество с террористами для достижения геополитических целей в Африке."Мы убеждены, что Украина, вероятно, является лишь верхушкой айсберга других держав в регионе и за его пределами, использующих саму Украину для достижения геополитических целей в нашем регионе", - сказал министр.Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.Минувшим летом Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Чуть позже Нигер также заявил о разрыве отношений с Киевом.Подробнее - в материале Мали уповает не на ООН, а на Россию в защите от террористических происков Киева на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241112/1058823993.html

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