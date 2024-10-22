https://ukraina.ru/20241022/1058259145.html

Паника и оставление позиций: эксперт о том, к чему привела тотальная "бусификация" Украины и рейды ТЦК

Паника и оставление позиций: эксперт о том, к чему привела тотальная "бусификация" Украины и рейды ТЦК - 22.10.2024 Украина.ру

Паника и оставление позиций: эксперт о том, к чему привела тотальная "бусификация" Украины и рейды ТЦК

На Украине тотальная "бусификация" приводит к тому, что в армию попадают не очень мотивированные люди с низким боевым духом, которые склонны к спонтанным проявлениям паники и оставлению позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-10-22T03:15

2024-10-22T03:15

2024-10-22T03:15

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владимир зеленский

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фронт

всу

украинская армия

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По мнению журналиста, у Владимира Зеленского сейчас действительно "аховое положение". Во-первых, фронт движется на запад. Да, не очень быстро, но гораздо быстрее, чем в начале года, отметил он."Бусификация" и рейды ТЦК приводят к тому, что в украинскую армию попадают слабо мотивированные люди с низким боевым духом, которые склонны к паническим настроениям и оставлению позиций, сообщил эксперт.Киевский режим впервые столкнулся с тем, что у него под одним тактическим значком бригады могут находиться соединения очень разной боевой ценности: у одних еще приемлемое качество, другие проседают в самый неподходящий момент, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руО том, какие военные заводы на Украине нужно уничтожать в первую очередь — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру

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новости, запад, сша, украина, евгений норин, владимир зеленский, нато, фронт, всу, украинская армия, угледар, мобилизация, спецоперация, сво, свобода слова