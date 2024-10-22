Паника и оставление позиций: эксперт о том, к чему привела тотальная "бусификация" Украины и рейды ТЦК - 22.10.2024 Украина.ру
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Паника и оставление позиций: эксперт о том, к чему привела тотальная "бусификация" Украины и рейды ТЦК
Паника и оставление позиций: эксперт о том, к чему привела тотальная "бусификация" Украины и рейды ТЦК - 22.10.2024 Украина.ру
Паника и оставление позиций: эксперт о том, к чему привела тотальная "бусификация" Украины и рейды ТЦК
На Украине тотальная "бусификация" приводит к тому, что в армию попадают не очень мотивированные люди с низким боевым духом, которые склонны к спонтанным проявлениям паники и оставлению позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-10-22T03:15
2024-10-22T03:15
новости
запад
сша
украина
евгений норин
владимир зеленский
нато
фронт
всу
украинская армия
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По мнению журналиста, у Владимира Зеленского сейчас действительно "аховое положение". Во-первых, фронт движется на запад. Да, не очень быстро, но гораздо быстрее, чем в начале года, отметил он."Бусификация" и рейды ТЦК приводят к тому, что в украинскую армию попадают слабо мотивированные люди с низким боевым духом, которые склонны к паническим настроениям и оставлению позиций, сообщил эксперт.Киевский режим впервые столкнулся с тем, что у него под одним тактическим значком бригады могут находиться соединения очень разной боевой ценности: у одних еще приемлемое качество, другие проседают в самый неподходящий момент, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руО том, какие военные заводы на Украине нужно уничтожать в первую очередь — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
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новости, запад, сша, украина, евгений норин, владимир зеленский, нато, фронт, всу, украинская армия, угледар, мобилизация, спецоперация, сво, свобода слова
Новости, Запад, США, Украина, Евгений Норин, Владимир Зеленский, НАТО, фронт, ВСУ, украинская армия, Угледар, мобилизация, Спецоперация, СВО, свобода слова

Паника и оставление позиций: эксперт о том, к чему привела тотальная "бусификация" Украины и рейды ТЦК

03:15 22.10.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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На Украине тотальная "бусификация" приводит к тому, что в армию попадают не очень мотивированные люди с низким боевым духом, которые склонны к спонтанным проявлениям паники и оставлению позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
По мнению журналиста, у Владимира Зеленского сейчас действительно "аховое положение". Во-первых, фронт движется на запад. Да, не очень быстро, но гораздо быстрее, чем в начале года, отметил он.
"Бусификация" и рейды ТЦК приводят к тому, что в украинскую армию попадают слабо мотивированные люди с низким боевым духом, которые склонны к паническим настроениям и оставлению позиций, сообщил эксперт.
"Два наших последних успеха на фронте были связаны именно с этими историями. Под Угледаром и под Курском были ситуации, когда какая-то часть противника начинала паниковать и неорганизованно уходить в тыл", — подчеркнул Норин.
Киевский режим впервые столкнулся с тем, что у него под одним тактическим значком бригады могут находиться соединения очень разной боевой ценности: у одних еще приемлемое качество, другие проседают в самый неподходящий момент, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
О том, какие военные заводы на Украине нужно уничтожать в первую очередь — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
Александр Перенджиев интервью
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Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызовПринятие Верховной радой закона, который освобождает от мобилизации лиц от 18 до 25 лет показывает, что даже на уровне Верховной Рады есть силы, которые готовы противостоять не только Зеленскому как наместнику Запада, но и самому Западу. Возникает вопрос, насколько управляем киевский режим.
 
НовостиЗападСШАУкраинаЕвгений НоринВладимир ЗеленскийНАТОфронтВСУукраинская армияУгледармобилизацияСпецоперацияСВОсвобода слова
 
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