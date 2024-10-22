Паника и оставление позиций: эксперт о том, к чему привела тотальная "бусификация" Украины и рейды ТЦК
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
На Украине тотальная "бусификация" приводит к тому, что в армию попадают не очень мотивированные люди с низким боевым духом, которые склонны к спонтанным проявлениям паники и оставлению позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
По мнению журналиста, у Владимира Зеленского сейчас действительно "аховое положение". Во-первых, фронт движется на запад. Да, не очень быстро, но гораздо быстрее, чем в начале года, отметил он.
"Бусификация" и рейды ТЦК приводят к тому, что в украинскую армию попадают слабо мотивированные люди с низким боевым духом, которые склонны к паническим настроениям и оставлению позиций, сообщил эксперт.
"Два наших последних успеха на фронте были связаны именно с этими историями. Под Угледаром и под Курском были ситуации, когда какая-то часть противника начинала паниковать и неорганизованно уходить в тыл", — подчеркнул Норин.
Киевский режим впервые столкнулся с тем, что у него под одним тактическим значком бригады могут находиться соединения очень разной боевой ценности: у одних еще приемлемое качество, другие проседают в самый неподходящий момент, резюмировал собеседник издания.
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