https://ukraina.ru/20241112/1058844252.html
"Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ
"Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ - 12.11.2024 Украина.ру
"Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки дискредитировали себя в ходе насильственной мобилизации, однако альтернатива им просматривается с трудом. Об этом пишет украинское издание "Телеграф" со ссылкой на депутатов ВРУ.
2024-11-12T16:43
2024-11-12T16:43
2024-11-12T16:43
новости
александр сырский
стерненко
вооруженные силы украины
слуга народа
верховная рада
мобилизация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/10/1056293286_0:418:957:956_1920x0_80_0_0_f63018767b1e3947af39282893b20cbe.jpg
Депутат от президентской фракции "Слуга народа" Юлия Яцык сообщила прессе, что временная комиссия Верховной Рады призывает расформировать ТЦКиСП. Взамен предложено создать больше рекрутинговых центров, а из военкомов сформировать более 10 полноценных бригад."Мы в своем отчете предложили расформировать ТЦК как орган и создать рекрутинговые центры из гражданских лиц в том числе. Более того, работники ТЦК являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять задания в зоне боевых действий", — поведала Яцык.Её коллега Роман Костенко категорически против расформирования ТЦКиСП. Он отметил, что мобилизация нужна и её некому проводить, кроме специальных органов.Тем временем не утихают скандалы вокруг попыток призвать на военную службу украинских неонацистов. Игнорируя повестки и официально объявленные розыски, они ведут публичную деятельность, призывая других отправляться в зону СВО. Актуальный пример в публикации Сырский встретился со Стерненко, чтобы обсудить "насущное" Также известно, что ряд украинских неонацистов отслужили вне зоны боевых действий, поучаствовали в постановочных съёмках "боевых действий" и демобилизовались. При этом проблема демобилизации и обмена из плена для других военнослужащих ВСУ остаётся актуальной с начала СВО.Ранее в новостях: Депутата Рады возмутило, что на фронт мобилизуют украинцев с ВИЧ, а заводчан прячутПресса США сообщала о ходе украинского рекрутинга: Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/10/1056293286_0:328:957:1046_1920x0_80_0_0_6809f5030433a4d6279773b8f1916b43.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр сырский, стерненко, вооруженные силы украины, слуга народа, верховная рада, мобилизация, сво
Новости, Александр Сырский, Стерненко, Вооруженные силы Украины, Слуга народа, Верховная Рада, мобилизация, СВО
"Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки дискредитировали себя в ходе насильственной мобилизации, однако альтернатива им просматривается с трудом. Об этом пишет украинское издание "Телеграф" со ссылкой на депутатов ВРУ.
Депутат от президентской фракции "Слуга народа" Юлия Яцык сообщила прессе, что временная комиссия Верховной Рады призывает расформировать ТЦКиСП. Взамен предложено создать больше рекрутинговых центров, а из военкомов сформировать более 10 полноценных бригад.
"Мы в своем отчете предложили расформировать ТЦК как орган и создать рекрутинговые центры из гражданских лиц в том числе. Более того, работники ТЦК являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять задания в зоне боевых действий", — поведала Яцык.
Её коллега Роман Костенко категорически против расформирования ТЦКиСП. Он отметил, что мобилизация нужна и её некому проводить, кроме специальных органов.
"Добровольцы были до середины 23-го года, все остальные теперь — это принудительно мобилизованные", - цитирует издание депутата Костенко.
Тем временем не утихают скандалы вокруг попыток призвать на военную службу украинских неонацистов. Игнорируя повестки и официально объявленные розыски, они ведут публичную деятельность, призывая других отправляться в зону СВО. Актуальный пример в публикации Сырский встретился со Стерненко, чтобы обсудить "насущное"
Также известно, что ряд украинских неонацистов отслужили вне зоны боевых действий, поучаствовали в постановочных съёмках "боевых действий" и демобилизовались. При этом проблема демобилизации и обмена из плена для других военнослужащих ВСУ остаётся актуальной с начала СВО.