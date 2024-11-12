"Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ - 12.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241112/1058844252.html
"Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ
"Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ - 12.11.2024 Украина.ру
"Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки дискредитировали себя в ходе насильственной мобилизации, однако альтернатива им просматривается с трудом. Об этом пишет украинское издание "Телеграф" со ссылкой на депутатов ВРУ.
2024-11-12T16:43
2024-11-12T16:43
новости
александр сырский
стерненко
вооруженные силы украины
слуга народа
верховная рада
мобилизация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/10/1056293286_0:418:957:956_1920x0_80_0_0_f63018767b1e3947af39282893b20cbe.jpg
Депутат от президентской фракции "Слуга народа" Юлия Яцык сообщила прессе, что временная комиссия Верховной Рады призывает расформировать ТЦКиСП. Взамен предложено создать больше рекрутинговых центров, а из военкомов сформировать более 10 полноценных бригад."Мы в своем отчете предложили расформировать ТЦК как орган и создать рекрутинговые центры из гражданских лиц в том числе. Более того, работники ТЦК являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять задания в зоне боевых действий", — поведала Яцык.Её коллега Роман Костенко категорически против расформирования ТЦКиСП. Он отметил, что мобилизация нужна и её некому проводить, кроме специальных органов.Тем временем не утихают скандалы вокруг попыток призвать на военную службу украинских неонацистов. Игнорируя повестки и официально объявленные розыски, они ведут публичную деятельность, призывая других отправляться в зону СВО. Актуальный пример в публикации Сырский встретился со Стерненко, чтобы обсудить "насущное" Также известно, что ряд украинских неонацистов отслужили вне зоны боевых действий, поучаствовали в постановочных съёмках "боевых действий" и демобилизовались. При этом проблема демобилизации и обмена из плена для других военнослужащих ВСУ остаётся актуальной с начала СВО.Ранее в новостях: Депутата Рады возмутило, что на фронт мобилизуют украинцев с ВИЧ, а заводчан прячутПресса США сообщала о ходе украинского рекрутинга: Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/10/1056293286_0:328:957:1046_1920x0_80_0_0_6809f5030433a4d6279773b8f1916b43.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр сырский, стерненко, вооруженные силы украины, слуга народа, верховная рада, мобилизация, сво
Новости, Александр Сырский, Стерненко, Вооруженные силы Украины, Слуга народа, Верховная Рада, мобилизация, СВО

"Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ

16:43 12.11.2024
 
© Фото : соцсетисожженный автомобиль ТЦК в Одессе
сожженный автомобиль ТЦК в Одессе - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : соцсети
Читать в
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки дискредитировали себя в ходе насильственной мобилизации, однако альтернатива им просматривается с трудом. Об этом пишет украинское издание "Телеграф" со ссылкой на депутатов ВРУ.
Депутат от президентской фракции "Слуга народа" Юлия Яцык сообщила прессе, что временная комиссия Верховной Рады призывает расформировать ТЦКиСП. Взамен предложено создать больше рекрутинговых центров, а из военкомов сформировать более 10 полноценных бригад.
"Мы в своем отчете предложили расформировать ТЦК как орган и создать рекрутинговые центры из гражданских лиц в том числе. Более того, работники ТЦК являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять задания в зоне боевых действий", — поведала Яцык.
Её коллега Роман Костенко категорически против расформирования ТЦКиСП. Он отметил, что мобилизация нужна и её некому проводить, кроме специальных органов.
"Добровольцы были до середины 23-го года, все остальные теперь — это принудительно мобилизованные", - цитирует издание депутата Костенко.
Тем временем не утихают скандалы вокруг попыток призвать на военную службу украинских неонацистов. Игнорируя повестки и официально объявленные розыски, они ведут публичную деятельность, призывая других отправляться в зону СВО. Актуальный пример в публикации Сырский встретился со Стерненко, чтобы обсудить "насущное"
Также известно, что ряд украинских неонацистов отслужили вне зоны боевых действий, поучаствовали в постановочных съёмках "боевых действий" и демобилизовались. При этом проблема демобилизации и обмена из плена для других военнослужащих ВСУ остаётся актуальной с начала СВО.
Ранее в новостях: Депутата Рады возмутило, что на фронт мобилизуют украинцев с ВИЧ, а заводчан прячут
Пресса США сообщала о ходе украинского рекрутинга: Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин
 
НовостиАлександр СырскийСтерненкоВооруженные силы УкраиныСлуга народаВерховная РадамобилизацияСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:39После жалобы Варшавы: в Польше нашли "студентов" для местного полигона
17:30Глава Шахтерского округа Александр Шатов: Украинская армия вела себя так же, как фашисты в 1941-1943
17:20Теракт с тортом: дело об отравлении российских летчиков украинским агентом передали в суд
17:20Борьба кланов, а не цветная революция. Почему протестует оппозиция в Абхазии
17:12Трамп, Рубио, Уолтц и новая украинская политика США
17:10"Трампункт" по имени Украина. Страх и надежда движут политиками в Киеве
17:06Российский парламент поддержал наказание за пропаганду "идеологии чайлдфри"
16:56ВСУ попали в "карман" Курахово - Deep State
16:51ВСУ взорвали ещё одну дамбу? Об угрозах для Белоруссии и французской бригаде на Украине – Зимовский
16:43"Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ
16:34Послали на три буквы, но он не понял: на Украине вспомнили, как дружили с кандидатом в советники Трампа
16:09Резонансное решение: суд определил судьбу педиатра, поглумившейся над ребенком погибшего бойца СВО
16:05Франция передаст украинской армии дальнобойные ракеты SCALP
15:48"Это катастрофа": в США посчитали, сколько американских Bradley потерял Киев напрасно
15:32Речь Путина на "Валдае" затмила выборы в США, заявили в Госдуме РФ
15:30Депутата Рады возмутило, что на фронт мобилизуют украинцев с ВИЧ, а заводчан прячут
15:25"Марш Независимости" в Варшаве собрал польских правых. Но не объединил их
14:34Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю
14:23Дубинский призвал Украину договариваться с Россией
14:16Почему Путин не говорит с Трампом, как переобувается ФРГ и как Нетаньяху теряет Израиль - Мендкович
Лента новостейМолния