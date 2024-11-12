https://ukraina.ru/20241112/1058844252.html

"Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ

"Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ - 12.11.2024 Украина.ру

"Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки дискредитировали себя в ходе насильственной мобилизации, однако альтернатива им просматривается с трудом. Об этом пишет украинское издание "Телеграф" со ссылкой на депутатов ВРУ.

2024-11-12T16:43

2024-11-12T16:43

2024-11-12T16:43

новости

александр сырский

стерненко

вооруженные силы украины

слуга народа

верховная рада

мобилизация

сво

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Депутат от президентской фракции "Слуга народа" Юлия Яцык сообщила прессе, что временная комиссия Верховной Рады призывает расформировать ТЦКиСП. Взамен предложено создать больше рекрутинговых центров, а из военкомов сформировать более 10 полноценных бригад."Мы в своем отчете предложили расформировать ТЦК как орган и создать рекрутинговые центры из гражданских лиц в том числе. Более того, работники ТЦК являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять задания в зоне боевых действий", — поведала Яцык.Её коллега Роман Костенко категорически против расформирования ТЦКиСП. Он отметил, что мобилизация нужна и её некому проводить, кроме специальных органов.Тем временем не утихают скандалы вокруг попыток призвать на военную службу украинских неонацистов. Игнорируя повестки и официально объявленные розыски, они ведут публичную деятельность, призывая других отправляться в зону СВО. Актуальный пример в публикации Сырский встретился со Стерненко, чтобы обсудить "насущное" Также известно, что ряд украинских неонацистов отслужили вне зоны боевых действий, поучаствовали в постановочных съёмках "боевых действий" и демобилизовались. При этом проблема демобилизации и обмена из плена для других военнослужащих ВСУ остаётся актуальной с начала СВО.Ранее в новостях: Депутата Рады возмутило, что на фронт мобилизуют украинцев с ВИЧ, а заводчан прячутПресса США сообщала о ходе украинского рекрутинга: Американцы высмеяли пиар-бригаду ВСУ, зарабатывающую фотографированием полуголых женщин

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новости, александр сырский, стерненко, вооруженные силы украины, слуга народа, верховная рада, мобилизация, сво