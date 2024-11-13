Противостояние с Китаем: эксперт о том, почему конфликт вокруг Тайваня соответствует главной цели Трампа
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкУчения стран-членов ШОС "Мирная миссия-2018" в Чебаркуле
Для США важно, спровоцировав атаку КНР на Тайвань, добиться потом огромного объема антикитайских санкций. Чтобы выкинуть Китай из мировой торговли, создав два блока: западный и евразийский. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
"Если десантная операция КНР будет успешной и пройдет критическую точку, когда войска смогут закрепиться на побережье, дальше будет сложно обеспечивать блокаду этого десанта, контроль Тайваньского пролива. Противокорабельные ракеты скорее всего, уничтожат весь надводный флот США", — подчеркнул Анпилогов.
Поэтому для США важно, спровоцировав атаку КНР на Тайвань, добиться потом огромного объема антикитайских санкций. И выкинуть Китай из мировой торговли, создав два блока: Евразийский, куда войдут Россия, Иран и Китай, и западный блок, куда затягиваются Южная Корея, Япония, Филиппины, во главе которого будут стоять США и Европа, отметил специалист.
"Там есть еще и конфликт между Китаем и Филиппинами. Манилу тоже настраивают на конфликт с Пекином. Вся филиппинская элита на крючке у США, там ситуация даже хуже, чем у Зеленского. Филиппины следуют в русле американской политики больше, чем Япония и Южная Корея. Никуда с этого крючка не спрыгнет Австралия", — резюмировал собеседник издания.
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