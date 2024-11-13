Противостояние с Китаем: эксперт о том, почему конфликт вокруг Тайваня соответствует главной цели Трампа - 13.11.2024 Украина.ру
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Противостояние с Китаем: эксперт о том, почему конфликт вокруг Тайваня соответствует главной цели Трампа
Противостояние с Китаем: эксперт о том, почему конфликт вокруг Тайваня соответствует главной цели Трампа - 13.11.2024 Украина.ру
Противостояние с Китаем: эксперт о том, почему конфликт вокруг Тайваня соответствует главной цели Трампа
Для США важно, спровоцировав атаку КНР на Тайвань, добиться потом огромного объема антикитайских санкций. Чтобы выкинуть Китай из мировой торговли, создав два блока: западный и евразийский. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2024-11-13T04:45
2024-11-13T04:45
новости
китай
сша
дональд трамп
филиппины
кнр (китай)
торговля
южная корея
северная корея
япония
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Тайванский конфликт соответствует главной цели вновь избранного президента США Дональда Трампа, это противостояние с Китаем. Конфликт вокруг Тайваня более вероятен, потому что конфликт на Корейском полуострове — это термоядерная война между двумя Кореями, сообщил эксперт.Поэтому для США важно, спровоцировав атаку КНР на Тайвань, добиться потом огромного объема антикитайских санкций. И выкинуть Китай из мировой торговли, создав два блока: Евразийский, куда войдут Россия, Иран и Китай, и западный блок, куда затягиваются Южная Корея, Япония, Филиппины, во главе которого будут стоять США и Европа, отметил специалист."Там есть еще и конфликт между Китаем и Филиппинами. Манилу тоже настраивают на конфликт с Пекином. Вся филиппинская элита на крючке у США, там ситуация даже хуже, чем у Зеленского. Филиппины следуют в русле американской политики больше, чем Япония и Южная Корея. Никуда с этого крючка не спрыгнет Австралия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.руО попытках Украины усилить свое влияние на африканском континенте — в материале Африканский фактор украинского конфликта. Почему Киев проявляет здесь террористическую активность на сайте Украина.ру
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китай
сша
филиппины
кнр (китай)
южная корея
северная корея
япония
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новости, китай, сша, дональд трамп, филиппины, кнр (китай), торговля, южная корея, северная корея, япония, европа, ракеты, атака, санкции, детали
Новости, Китай, США, Дональд Трамп, Филиппины, КНР (Китай), торговля, Южная Корея, Северная Корея, Япония, Европа, ракеты, атака, санкции, детали

Противостояние с Китаем: эксперт о том, почему конфликт вокруг Тайваня соответствует главной цели Трампа

04:45 13.11.2024
 
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Для США важно, спровоцировав атаку КНР на Тайвань, добиться потом огромного объема антикитайских санкций. Чтобы выкинуть Китай из мировой торговли, создав два блока: западный и евразийский. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Тайванский конфликт соответствует главной цели вновь избранного президента США Дональда Трампа, это противостояние с Китаем. Конфликт вокруг Тайваня более вероятен, потому что конфликт на Корейском полуострове — это термоядерная война между двумя Кореями, сообщил эксперт.
"Если десантная операция КНР будет успешной и пройдет критическую точку, когда войска смогут закрепиться на побережье, дальше будет сложно обеспечивать блокаду этого десанта, контроль Тайваньского пролива. Противокорабельные ракеты скорее всего, уничтожат весь надводный флот США", — подчеркнул Анпилогов.
Поэтому для США важно, спровоцировав атаку КНР на Тайвань, добиться потом огромного объема антикитайских санкций. И выкинуть Китай из мировой торговли, создав два блока: Евразийский, куда войдут Россия, Иран и Китай, и западный блок, куда затягиваются Южная Корея, Япония, Филиппины, во главе которого будут стоять США и Европа, отметил специалист.
"Там есть еще и конфликт между Китаем и Филиппинами. Манилу тоже настраивают на конфликт с Пекином. Вся филиппинская элита на крючке у США, там ситуация даже хуже, чем у Зеленского. Филиппины следуют в русле американской политики больше, чем Япония и Южная Корея. Никуда с этого крючка не спрыгнет Австралия", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру
О попытках Украины усилить свое влияние на африканском континенте — в материале Африканский фактор украинского конфликта. Почему Киев проявляет здесь террористическую активность на сайте Украина.ру
Константин Блохин интервью
Вчера, 21:57
Константин Блохин: Украина не станет барским подарком Трампа России, он заменит детский сад ястребамиЕсть основания полагать, что новая администрация США будет крайне ястребиной, как и в прошлый раз. Трамп не филантроп, не пацифист, он бизнесмен. Его любимое занятие — это заключать сделки. Нам нравится его позиция по Украине. Но разве он с барского плеча отдаст нам Украину, чьи ресурсы "Форбс" недавно оценил в 15 триллионов долларов?
 
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