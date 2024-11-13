https://ukraina.ru/20241113/1058851580.html

Противостояние с Китаем: эксперт о том, почему конфликт вокруг Тайваня соответствует главной цели Трампа

Противостояние с Китаем: эксперт о том, почему конфликт вокруг Тайваня соответствует главной цели Трампа - 13.11.2024 Украина.ру

Противостояние с Китаем: эксперт о том, почему конфликт вокруг Тайваня соответствует главной цели Трампа

Для США важно, спровоцировав атаку КНР на Тайвань, добиться потом огромного объема антикитайских санкций. Чтобы выкинуть Китай из мировой торговли, создав два блока: западный и евразийский. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2024-11-13T04:45

2024-11-13T04:45

2024-11-13T04:45

новости

китай

сша

дональд трамп

филиппины

кнр (китай)

торговля

южная корея

северная корея

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/35/1034023550_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0b2bd27e1114ff8b9c118b5f682f1006.jpg

Тайванский конфликт соответствует главной цели вновь избранного президента США Дональда Трампа, это противостояние с Китаем. Конфликт вокруг Тайваня более вероятен, потому что конфликт на Корейском полуострове — это термоядерная война между двумя Кореями, сообщил эксперт.Поэтому для США важно, спровоцировав атаку КНР на Тайвань, добиться потом огромного объема антикитайских санкций. И выкинуть Китай из мировой торговли, создав два блока: Евразийский, куда войдут Россия, Иран и Китай, и западный блок, куда затягиваются Южная Корея, Япония, Филиппины, во главе которого будут стоять США и Европа, отметил специалист."Там есть еще и конфликт между Китаем и Филиппинами. Манилу тоже настраивают на конфликт с Пекином. Вся филиппинская элита на крючке у США, там ситуация даже хуже, чем у Зеленского. Филиппины следуют в русле американской политики больше, чем Япония и Южная Корея. Никуда с этого крючка не спрыгнет Австралия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.руО попытках Украины усилить свое влияние на африканском континенте — в материале Африканский фактор украинского конфликта. Почему Киев проявляет здесь террористическую активность на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241112/1058852095.html

китай

сша

филиппины

кнр (китай)

южная корея

северная корея

япония

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, сша, дональд трамп, филиппины, кнр (китай), торговля, южная корея, северная корея, япония, европа, ракеты, атака, санкции, детали