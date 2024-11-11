https://ukraina.ru/20241111/1058785355.html

Африканский фактор украинского конфликта. Почему Киев проявляет здесь террористическую активность

Африканский фактор украинского конфликта. Почему Киев проявляет здесь террористическую активность - 11.11.2024 Украина.ру

Африканский фактор украинского конфликта. Почему Киев проявляет здесь террористическую активность

Ситуация на Украине не просто оказывает влияние на жизнь африканцев, поскольку после начала СВО вся система международных отношений изменилась. Киев пытается перетянуть страны Африки на свою сторону в противостоянии РФ и параллельно вмешиваться во внутренние дела региона.

2024-11-11T06:10

2024-11-11T06:10

2024-11-11T06:10

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9-10 ноября в Университете Сириус прошло событие, которое уже называют историческим, - первая министерская конференция Форума партнёрства Россия-Африка. Участие в нём приняли около 1500 делегатов, в том числе более 40 министров с Африканского континента. В работе Форума участвовали представители различных зарубежных и российских изданий, в том числе и корреспонденты Украина.ру.Речь шла о широчайшем круге тем: от объединения усилий для борьбы с инфекциями до предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Не обошлось без упоминания событий на Украине, поскольку они давно оказывают влияние на положение дел далеко за пределами региона, где ведутся боевые действия, они, конечно, оказывают весьма сильное влияние на всю мировую политику.Украина подпитывает террор в АфрикеГоворя о глобальных террористических угрозах, нельзя не отметить деструктивную деятельность преступного киевского режима, открыто способствующего укреплению влияния террористических группировок, в том числе в Африке, сказал в ходе выступления и. о. директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно."Очевидным признанием поддержки международного терроризма является высказывание украинских должностных лиц о предоставлении Киевом содействия террористическим силам, осуществившему в конце июля на севере Мали нападение на колонну малийских военнослужащих. Поэтому решение властей Мали и Нигера о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной, по нашему мнению, абсолютно логично", - заявил он.О причастности Украины к операциям туарегских повстанцев и группы поддержки ислама и мусульман против Вооружённых сил Мали стало известно летом. Как рассказали источники французской газеты Le Monde, связанные с украинской разведкой, сотрудничество киевских спецслужб с повстанцами началось в 2024 году после поражения, которое они потерпели в Кидале, освобождённом малийской армией в ноябре 2023 года, некоторые боевики направлялись на Украину через Мавританию, где обучались созданию беспилотников, начинённых взрывчаткой, а другие обучались у украинских военных инструкторов на месте, в северной части Мали, подконтрольной боевикам. К тому же, по информации портала AES INFO, в сентябре боевики снова направились на Украину для продолжения обучения через территорию Молдавии при содействии западных посредников."Эти действия Украины осудили многие африканские страны, а Мали, Нигер и Буркина-Фасо направили 20 августа на имя председателя Совета Безопасности ООН совместное письмо с требованием принять меры в связи с поддержкой Украиной терроризма в Африке, особенно в регионе Сахеля. Исходим из того, что подобная практика преступного сотрудничества с международным террористическим интернационалом абсолютно неприемлема, и продолжим бороться с этим злом всеми доступными средствами, вне зависимости от того, где бы оно ни проявлялось, - в России или в Африке", - продолжил Михно.Позже дипломат уточнил, отвечая на вопрос корреспондента издания "Украина.ру", что в первую очередь Россия будет бороться с поддержкой Киевом террористов в Африке на международных площадках и всячески поддерживать своих африканских партнёров в том, что касается их взглядов на преступную деятельность киевского режима, которая теперь распространяется и на Африку."Мы хотим объяснить нашим африканских друзьям террористическую сущность киевского режима. Впрочем они сами в ней неоднократно убеждались по последним событиям в Сахеле", - подчеркнул Михно.В тот же день на полях конференции глава МИД Мали Абдулайе Диоп заявил, что недавно некоторые террористы на севере Мали подтвердили сотрудничество с Украиной, и добавил, что угроза со стороны группировок, поддерживаемых Киевом, безусловно, остаётся."Мы были удивлены, что член ООН может открыто заявлять о сотрудничестве с террористическими группировками для дестабилизации страны. В то время как Украина утверждает, что сама подверглась агрессии, она при этом намеревается нанести ущерб Мали. Почему Мали, которая никогда не проявляла враждебности по отношению к Украине, стала мишенью? Почему Украина поддерживает определённые группировки для дестабилизации нашей страны и заявляет об этом официально?" - недоумевает министр."Украина здесь не одна. Возможно, они лишь прикрытие для других сил, которые скрываются за ней. Мы знаем, с кем сотрудничает Украина, и знаем, что некоторые партнёры, утратившие влияние в Мали, делают всё возможное, чтобы вернуться, используя Украину для поддержки террористов", - заявил Диоп.По словам главы внешнеполитического ведомства, терроризм, с которым сталкивается Мали, создан искусственно и имеет политические цели, такие как смена режима, причём не только в его стране, но и в Нигере, Буркина-Фасо, да, везде.Роль Африки в контексте СВОВ то же время Украина пыталась не только вмешаться в дела африканского континента, но и втянуть эти страны в своё противостояние с РФ.Вскоре после начала Россией специальной военной операции США стали оказывать давление на своих партнёров на "чёрном континенте" с целью заставить их стать донорами ВСУ, ведь многие из них обладали запасами вооружений советских образцов, которые украинским солдатам прекрасно знакомы. Да и сам Киев стремился перекупить у африканских государств оружие времён СССР, признался в октябре 2022 года в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, выдававшими себя за бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, Дмитрий Кулеба, бывший тогда министром иностранных дел Украины. Он также отметил, что если некоторые страны Африки можно в чём-то убедить, то другие заняли либо жёстко пророссийскую, либо нейтральную позицию, и их ни в чём не убедишь.Так, в январе 2023 года стало известно, что Марокко в результате договорённостей, достигнутых на американской военной базе Рамштайн (где присутствовали представители Марокко и Туниса), передал Украине танки Т-72B, прошедшие модернизацию в Чехии. А ещё в 2015 году, по информации панафриканского журнала Le Journal de L'Afrique, издаваемого в Париже, украинская государственная компания "Укроборонсервис" запросила у Марокко запчасти для своих танков Т-72.Украина действительно проводит достаточно активную политику в Африке, заявила изданию "Украина.ру" директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова, напомнив, как Кулеба совершал турне по Африке, а Владимир Зеленский всё время говорил, что Африка - важный для Киева регион.Эксперт объяснила, что ранее Украина как промышленно развитая страна традиционно сотрудничала с Африкой, например, по производству и поставке самолётов, экспорту зерна. Сегодня Украина это тоже делает — в противовес России, нахрапом и наскоком."Зеленский кричал, что жуткие русские не пускают украинское зерно в Африку и не дают реализоваться зерновой сделке. Так вот, я приведу цифры. За всё время реализации зерновой сделки из 32 млн тонн продовольствия, которые Украина поставила на международные рынки, в голодающую Африку дошло 900 тысяч тонн. Россия же во время зернового соглашения переправила в Африку 22,4 млн тонн зерновых", — обратила внимание Абрамова.Часть проблем "чёрного континента", например с питьевой водой, образованием, медициной, можно было бы решить, если бы ни Украина, подчеркнула в ходе выступления на министерской конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Речь идёт о конкретной сумме - более €52 млрд, именно столько с начала 2022 года МВФ и Всемирный банк суммарно с учётом донорских средств направили на помощь Зеленскому, именно в таком объёме по линии этих двух институтов недополучил финансовую поддержку целый ряд действительно нуждающихся стран Африки."Есть очень важное различие: Африке эти деньги нужны, чтобы жить и развиваться, а киевскому режиму и Западу - чтобы убивать и разрушать", - подчеркнула Захарова.Украинский конфликт. Причём тут Африка?Украинский кризис разросся до такого масштаба, что в него так или иначе уже втянуты практически все регионы мира. Можно даже отдельно выделить африканский фактор украинского конфликта. Он представлен минимум двумя аспектами, отметил в комментарии изданию "Украина.ру" депутат Государственной Думы РФ, координатор группы по связям с парламентом ЮАР и парламентами других стран Африки Николай Новичков.Первый - поддержка международного терроризма, который осуществляют и западные державы, и отчасти Украина, в странах Сахеля, в Мали и других африканских государствах."Запад и раньше поддерживал терроризм на африканском континенте с целью давления на лидеров независимых африканских стран, сейчас этот процесс усилился, и к нему так или иначе подключены украинские спецслужбы. То есть террористы в Африке и на Украине действуют по одному сценарию и управляются из одного кабинета", - сказал Новичков.Второй - давление западных элит, в меньшей степени украинских, на африканские страны с тем, чтобы они присоединились к антироссийским санкциям и голосовали в ООН за резолюцию, осуждающую РФ.Это направление, по словам депутата, фактически проиграно, потому что ни одна страна Африки не присоединилась к антироссийским санкциям и не планирует этого делать, они вообще слабо понимают, зачем это нужно и как это касается их самих."Что же до темы голосования, африканские страны как правило воздерживаются или просто не приходят на него, когда поднимаются судьбоносные вопросы. Нас в принципе это устраивает, потому что, если африканцы поддержат российскую позицию, то западные элиты будут с ними крайне строги. Это может касаться ограничений в помощи, от которой зависят многие африканские страны, введения санкций и прочего. Кроме того, многие представители африканской элиты связаны с западным истеблишментом, их дети учатся в Европе, поэтому африканцы побаиваются открыто выступать на стороне России",- отметил Новичков.Однако и участвовать в каких-то публичных дискуссиях, направленных против России, африканцы тоже не спешат и не планируют, потому что это сильно подорвёт их репутацию, такие государства станут считать ведомыми, говорить, что они принимают решения не самостоятельно, а для них важно демонстрировать суверенитет."Нужно понимать, что давление Запада на африканские страны, будет сохраняться. Я же уверен в их стойкости", - подытожил парламентарий.В отличие от Запада и Киева про африканцев нельзя сказать, что у них память короткая - они с благодарностью вспоминают всё добро, которое для них сделал сначала Советский Союз, а потом Россия, они это ценят и говорят "в сложный момент Россия была с нами, теперь наша очередь быть рядом с ней, когда она переживает непростой период".Сила по-прежнему в правдеТакая солидарность и лояльность России обусловлена в том числе тем, что в странах Африки понимают суть происходящего на Украине, его причины и последствия.Так, выступая на одной дискуссионной панели с Георгием Михно, комиссар сообщества по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Абдель Фатау Мусах, говоря о ситуации на Украине, заявил: "Действия Украины в Донбассе начались в 2014 году. Мы знаем, что там сейчас происходит. Это последствия шагов, нацеленных на разрушение культуры и истории народа, который там проживает, которому даже не давали говорить на своем языке. Если это не геноцид, то что это? Поэтому Россия выступила против такой агрессии. <...> Россия платит очень большую цену в сфере борьбы с терроризмом. Если мы вспомним атаку на "Крокус сити", там погибли около 150 невинных гражданских. И нападение Украины на Курскую область происходило в этом году. Это говорит о том, что продолжаются агрессивные нападки на [Россию], и мы должны проявлять международную солидарность в противодействии терроризму, а не преследовать чьи-то отдельные интересы".В свою очередь генеральный директор Комиссии по информационно-коммуникационным технологиям Танзании Нкундве Мозес Мвасага, который знает об Украине не понаслышке, поскольку изучал русский язык в Одессе, сказал в комментарии изданию "Украина.ру", что в Танзании следят за Движением неприсоединения, желая создать диалог, который позволил бы разрешить украинский кризис.Огромный вклад в понимание африканцами сути происходящих сегодня процессов вносят российские СМИ, вещающие на зарубежную аудиторию в целом и на африканскую в частности. Как выразилась Мария Захарова, наши средства массовой информации во многом являются буквально спасительными источниками не только правдивых знаний о России, а просто о том, что происходит в мире. И это в то время, когда англосаксонские медиаресурсы, за которыми стоят политические силы, стремящиеся любой ценой удержать своё доминирование, не допустить нормального - не говоря даже о честном или идеальном - функционирования альтернативных источников информации."Мы часто начинаем переговоры, я имею в виду российской делегации во главе с Сергеем Лавровым в странах африканского континента, и когда ещё идёт протокольная съёмка, наши визави, министры, руководители внешнеполитических ведомств африканских государств, смотрят на журналистов, видят, например, зелёный микрофон RT или жёлтый микрофон Sputnik и говорят: "О, эти ребята рассказывают нам правду. Наконец-то мы имеем возможность увидеть и узнать, что происходит на самом деле на планете", - сказала Захарова.И сегодня RT только расширяет своё присутствие на континенте, к английскому, французскому и арабском, на которых идёт вещание сейчас, скоро добавятся программы на африканских языках, к тому же открыта академия RT в Африке, где уже обучаются свыше 1000 журналистов из 35 государств (больше всего из Нигерии, Камеруна, Танзания, Конго), что вызвало негодование на Западе, этих людей пытались убедить не посещать занятия, сообщила на конференции главный редактор RT Маргарита Симоньян. Но ведь Запад же своими руками содействовал активизации этого процесса: на африканское направление перенаправили средства, изначально предназначенные для проектов телевещания в Берлине, которые пришлось в итоге закрыть из-за санкций."Сейчас весь мир, все политологи, журналисты, общественные деятели задают себе, друг другу, всем вопрос "А можно было ли избежать вот этой самой кровавой развязки ситуации вокруг Украины?" Есть очень важное звено, без которого такого развития событий не было бы, - это чудовищная западная пропаганда. Она заблокировала возможность, не только Западу, но и в целом мировому сообществу понимать, что происходит вокруг Украины. И это происходит не в первый раз. Аналогичная ситуация была 85 лет назад. Тогда, когда именно из-за нацистской пропаганды Европа, а потом и весь мир были втянуты в мировую войну. Вот то, что сейчас произошло именно через инструменты западной пропаганды. Сначала был развязан кровавый конфликт на Украине через провокации, госперевороты, подставных якобы украинских политиков, а на самом деле они американские, канадские чиновники и сотрудники спецслужб. Когда мы ставим вопрос о правде, это вопрос не праздный и не философский. От правды, её распространения и возможности её получать зависит мир и в принципе будущее планеты, учитывая, что в отличие от ситуации 85-летней давности, сейчас большое количество государств обладает ядерным оружием", - предупредила Захарова в завершении своей речи.О том, как Глобальный Юг может участвовать в выработке новой международной политики - в интервью Виктории Пановой "Хаос в международных отношениях обеспечивает договороспособность и равноправие"

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Евгения Кондакова

эксклюзив, африка, россия, украина, всу, владимир зеленский, безопасность