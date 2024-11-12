https://ukraina.ru/20241112/1058809064.html

Политолог: США могут предложить России "гениальный размен" по Украине, но она не "клюнет" на эту "удочку"

Политолог: США могут предложить России "гениальный размен" по Украине, но она не "клюнет" на эту "удочку" - 12.11.2024 Украина.ру

Политолог: США могут предложить России "гениальный размен" по Украине, но она не "клюнет" на эту "удочку"

По задумке Штатов, Россия должна будет служить инструментом для принуждения Китая к более сдержанной политике. Но вряд ли Москва пойдет на то, чтобы променять своего преданного союзника на пустые обещания американцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев

2024-11-12T04:00

2024-11-12T04:00

2024-11-12T04:00

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Возможно, новый президент США Дональд Трамп попытается встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы предложить ему некий размен относительно конфликта на Украине, сообщил эксперт.Он отметил, что лагере сторонников Трампа есть бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами, который тоже выдвигался на выборы США, но проиграл праймериз. По его словам, США не собираются воевать с Китаем. Речь идет о нажиме на Пекин, чтобы он свернул ряд проектов в Азии, дал гарантии в отношении Тайваня и прекратил противостояние с Японией. По задумке Штатов, Россия должна будет служить инструментом для принуждения Китая к более сдержанной политике, уточнил политолог."Но вряд ли Москва пойдет на то, чтобы променять своего преданного союзника на пустые обещания американцев. Без хороших российско-китайских отношений будущий миропорядок просто не сложится. На эту удочку клевать не стоит", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.руО других аспектах геополитики - в интервью Дмитрия Бавырина: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241111/1058795357.html

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