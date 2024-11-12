Политолог: США могут предложить России "гениальный размен" по Украине, но она не "клюнет" на эту "удочку"
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
По задумке Штатов, Россия должна будет служить инструментом для принуждения Китая к более сдержанной политике. Но вряд ли Москва пойдет на то, чтобы променять своего преданного союзника на пустые обещания американцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев
Возможно, новый президент США Дональд Трамп попытается встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы предложить ему некий размен относительно конфликта на Украине, сообщил эксперт.
Он отметил, что лагере сторонников Трампа есть бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами, который тоже выдвигался на выборы США, но проиграл праймериз.
"Он предлагал гениальный размен: Россия занимает более жесткую позицию по Китаю, а Штаты закрывают глаза на Украину и позволяют Москве завершить СВО на благоприятных условиях. Может быть, Трамп предложит нам именно это", — подчеркнул Лошкарев.
По его словам, США не собираются воевать с Китаем. Речь идет о нажиме на Пекин, чтобы он свернул ряд проектов в Азии, дал гарантии в отношении Тайваня и прекратил противостояние с Японией. По задумке Штатов, Россия должна будет служить инструментом для принуждения Китая к более сдержанной политике, уточнил политолог.
"Но вряд ли Москва пойдет на то, чтобы променять своего преданного союзника на пустые обещания американцев. Без хороших российско-китайских отношений будущий миропорядок просто не сложится. На эту удочку клевать не стоит", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру
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