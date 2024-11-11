https://ukraina.ru/20241111/1058776101.html

Алехин: украинский фронт прогибается на Донбассе, но Генштаб ВСУ готовит резервы для нового контрудара

Алехин: украинский фронт прогибается на Донбассе, но Генштаб ВСУ готовит резервы для нового контрудара - 11.11.2024 Украина.ру

Алехин: украинский фронт прогибается на Донбассе, но Генштаб ВСУ готовит резервы для нового контрудара

Не обращая внимания на прогибающийся фронт, украинский Генштаб ускоренно готовит резервы для нового контрудара, подбирая для него наиболее удобное, с точки зрения фактора внезапности и пропагандистского эффекта, направление. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2024-11-11T05:15

2024-11-11T05:15

2024-11-11T05:15

новости

россия

донбасс

белгородская область

геннадий алехин

генштаб

вооруженные силы украины

вс рф

курская область

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056644779_205:488:2978:2048_1920x0_80_0_0_1351e9a648fcd1981cbaa2757872dd28.jpg

При всей ограниченности итогов курской авантюры ВСУ, она всё же потребовало от Генштаба ВС РФ переброски резервов и формирования новых пограничных группировок в Брянской, Курской и Белгородских областях, отметил эксперт.По всем признакам украинское политическое руководство уже смирилось с полной потерей Донбасса, но собирается "обменять" его на некие "успехи" на других направлениях, которые позволят ему вести переговоры с Россией, указал эксперт.Российская армия с весны ведёт наступательные действия на большинстве участков фронта и смогла за десять месяцев очистить от ВСУ 2650 квадратных километров, сказал полковник запаса.Численность воюющей российской группировки около 1 миллиона человек, пополнение обеспечиваются за счёт постоянного притока добровольцев, заключающих контракты с Минобороны, подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.руО том, что должно случиться, чтобы Украина пошла на переговоры с Россией — в материале издания Украина.ру Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья

https://ukraina.ru/20241109/1058755764.html

россия

донбасс

белгородская область

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донбасс, белгородская область, геннадий алехин, генштаб, вооруженные силы украины, вс рф, курская область, наступление, территория, сво, доброволец, спецоперация, детали