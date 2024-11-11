Алехин: украинский фронт прогибается на Донбассе, но Генштаб ВСУ готовит резервы для нового контрудара - 11.11.2024 Украина.ру
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Алехин: украинский фронт прогибается на Донбассе, но Генштаб ВСУ готовит резервы для нового контрудара
Алехин: украинский фронт прогибается на Донбассе, но Генштаб ВСУ готовит резервы для нового контрудара - 11.11.2024 Украина.ру
Алехин: украинский фронт прогибается на Донбассе, но Генштаб ВСУ готовит резервы для нового контрудара
Не обращая внимания на прогибающийся фронт, украинский Генштаб ускоренно готовит резервы для нового контрудара, подбирая для него наиболее удобное, с точки зрения фактора внезапности и пропагандистского эффекта, направление. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2024-11-11T05:15
2024-11-11T05:15
новости
россия
донбасс
белгородская область
геннадий алехин
генштаб
вооруженные силы украины
вс рф
курская область
наступление
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При всей ограниченности итогов курской авантюры ВСУ, она всё же потребовало от Генштаба ВС РФ переброски резервов и формирования новых пограничных группировок в Брянской, Курской и Белгородских областях, отметил эксперт.По всем признакам украинское политическое руководство уже смирилось с полной потерей Донбасса, но собирается "обменять" его на некие "успехи" на других направлениях, которые позволят ему вести переговоры с Россией, указал эксперт.Российская армия с весны ведёт наступательные действия на большинстве участков фронта и смогла за десять месяцев очистить от ВСУ 2650 квадратных километров, сказал полковник запаса.Численность воюющей российской группировки около 1 миллиона человек, пополнение обеспечиваются за счёт постоянного притока добровольцев, заключающих контракты с Минобороны, подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.руО том, что должно случиться, чтобы Украина пошла на переговоры с Россией — в материале издания Украина.ру Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья
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донбасс
белгородская область
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новости, россия, донбасс, белгородская область, геннадий алехин, генштаб, вооруженные силы украины, вс рф, курская область, наступление, территория, сво, доброволец, спецоперация, детали
Новости, Россия, Донбасс, Белгородская область, Геннадий Алехин, Генштаб, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Курская область, наступление, территория, СВО, доброволец, Спецоперация, детали

Алехин: украинский фронт прогибается на Донбассе, но Генштаб ВСУ готовит резервы для нового контрудара

05:15 11.11.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
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Не обращая внимания на прогибающийся фронт, украинский Генштаб ускоренно готовит резервы для нового контрудара, подбирая для него наиболее удобное, с точки зрения фактора внезапности и пропагандистского эффекта, направление. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
При всей ограниченности итогов курской авантюры ВСУ, она всё же потребовало от Генштаба ВС РФ переброски резервов и формирования новых пограничных группировок в Брянской, Курской и Белгородских областях, отметил эксперт.

"Поэтому, не обращая внимания на прогибающийся фронт, украинский Генштаб ускоренно готовит резервы для нового контрудара, подбирая для него наиболее удобное, с точки зрения фактора внезапности и пропагандистского эффекта, направление, накапливая для него материальные запасы, технику и вооружение", — сообщил Алехин.

По всем признакам украинское политическое руководство уже смирилось с полной потерей Донбасса, но собирается "обменять" его на некие "успехи" на других направлениях, которые позволят ему вести переговоры с Россией, указал эксперт.
Российская армия с весны ведёт наступательные действия на большинстве участков фронта и смогла за десять месяцев очистить от ВСУ 2650 квадратных километров, сказал полковник запаса.
Численность воюющей российской группировки около 1 миллиона человек, пополнение обеспечиваются за счёт постоянного притока добровольцев, заключающих контракты с Минобороны, подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.ру
О том, что должно случиться, чтобы Украина пошла на переговоры с Россией в материале издания Украина.ру Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья
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НовостиРоссияДонбассБелгородская областьГеннадий АлехинГенштабВооруженные силы УкраиныВС РФКурская областьнаступлениетерриторияСВОдоброволецСпецоперациядетали
 
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