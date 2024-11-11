Алехин: украинский фронт прогибается на Донбассе, но Генштаб ВСУ готовит резервы для нового контрудара
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Не обращая внимания на прогибающийся фронт, украинский Генштаб ускоренно готовит резервы для нового контрудара, подбирая для него наиболее удобное, с точки зрения фактора внезапности и пропагандистского эффекта, направление. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
При всей ограниченности итогов курской авантюры ВСУ, она всё же потребовало от Генштаба ВС РФ переброски резервов и формирования новых пограничных группировок в Брянской, Курской и Белгородских областях, отметил эксперт.
"Поэтому, не обращая внимания на прогибающийся фронт, украинский Генштаб ускоренно готовит резервы для нового контрудара, подбирая для него наиболее удобное, с точки зрения фактора внезапности и пропагандистского эффекта, направление, накапливая для него материальные запасы, технику и вооружение", — сообщил Алехин.
По всем признакам украинское политическое руководство уже смирилось с полной потерей Донбасса, но собирается "обменять" его на некие "успехи" на других направлениях, которые позволят ему вести переговоры с Россией, указал эксперт.
Российская армия с весны ведёт наступательные действия на большинстве участков фронта и смогла за десять месяцев очистить от ВСУ 2650 квадратных километров, сказал полковник запаса.
Численность воюющей российской группировки около 1 миллиона человек, пополнение обеспечиваются за счёт постоянного притока добровольцев, заключающих контракты с Минобороны, подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.ру
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