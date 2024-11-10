https://ukraina.ru/20241110/1058734144.html

Бавырин: Попытки запугивания России применением дальнобоя — блеф. Байден уже пытался

Бавырин: Попытки запугивания России применением дальнобоя — блеф. Байден уже пытался - 10.11.2024 Украина.ру

Бавырин: Попытки запугивания России применением дальнобоя — блеф. Байден уже пытался

В договоре между Россией и КНДР все чистенько, поэтому у США нет оснований начинать ядерную войну

2024-11-10T06:00

2024-11-10T06:00

2024-11-10T06:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.Он заявил, что если северокорейские военнослужащие будут участвовать в СВО, то только на территории Курской области.Политолог добавил, что Северная Корея — плечо, которое неожиданно подставил товарищ Ким Чен Ын России, может позволить обыграть ей тех, кто играет не по правилам.Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов также прокомментировал слухи про отправку северокорейцев на СВО."Поднялась волна в западных СМИ, стали призывать к санкциям. Против кого? Против КНДР? Это даже не смешно. Медийные последствия от этой истории для нас более чем благоприятны. Уже само желание найти северокорейских военных стало идеей фикс или психологическим оружием. А если товарищи из КНДР эту историю косвенно подтверждают, то почему бы не увеличить эффект от этой психологической бомбы", — высказал свою точку зрения Семибратов.По его словам, Россия и КНДР могут оказывать друг другу поддержку в случае военной угрозы. Эксперт также упомянул, что противник частично оккупировал территорию в пяти регионах РФ."И почему северокорейские товарищи не могут оказать нам помощь в деоккупации наших территорий? Заинтересованы ли ребята в Северной Корее? Да, заинтересованы, потому что СВО перевернула подход к современному военному делу. И КНДР, обладающая массовой армией, заинтересована в получении уникального военного опыта, отработке использования своих средств вооружения, в том, чтобы понимать, что такое современная война", — объяснил Семибратов.Подробнее об этом — в интервью Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожарВ интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян подчеркнул, что Россия на примере Запада начала поднимать ставку. Он считает, что ходы России оказались настолько неожиданными, что Запад не смог на них адекватно отреагировать. Предсказать ходы Путина невозможно, он мастер неожиданных решений, которые на первый взгляд не кажутся очевидными, заметил эксперт.“Договор между Россией и КНДР уже сам по себе был неприятным сюрпризом для Запада. А теперь Москва и Пхеньян будут на практике осуществлять военное сотрудничество. Курская область — общепризнанная территория РФ. Вот военные и учатся. А для Запада это хуже всего”, — считает Гаспарян.Он вспомнил, что на этой неделе Запад неожиданно назвал армию России номером один в мире, чего не было никогда.“И когда появляются новости, что северокорейские офицеры что-то будут делать под Курском, у Запада сразу же возникает мысль: "Блин, они же сейчас получат опыт современной войны, которой ни у кого нет. Что делать?”.Второй вопрос, который возникает у Запада: "А это точно КНДР"? А если под видом северокорейцев на СВО отправятся китайцы? Вы же понимаете, что быстро определить точную национальность человека в российской форме на фотографии невозможно”, — описал ход своих мыслей Гаспарян.Историк пришел к выводу, что Запад к такому сценарию не готовился.“И прямо сейчас плана Б, который позволил бы быстро перекрутить эту комбинацию, у них нет”, — резюмировал Гаспарян.Более подробно об этом — Армен Гаспарян: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава"Ранее, 1 ноября, глава министерства иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что лидер КНДР с самого начала специальной военной операции на Украине приказал поддерживать и помогать российской армии."С самого начала специальной военной операции уважаемый председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне", — подчеркнула глава МИД КНДР.Она также отметила, что КНДР не сомневается в победе России в конфликте на Украине и будет “твердо стоять рядом с российскими товарищами"."Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента РФ Владимира Путина российская армия и народ непременно добьются великой победы в своей священной борьбе по защите суверенных прав и защите безопасности своего государства. Мы еще раз заверяем, что до победного дня всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", — заявила Цой Сон Хи.Подробнее о ситуации — в материале Зеленский хочет ударить по солдатам из КНДР. Главное на Украине на утро 2 ноябряПолный текст интервью — Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо

https://ukraina.ru/20241108/1058695017.html

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новости, россия, кндр, запад, джо байден, ким чен ын, вооруженные силы украины, мид, детали