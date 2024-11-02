Зеленский хочет ударить по солдатам из КНДР. Главное на Украине на утро 2 ноября - 02.11.2024 Украина.ру
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Зеленский хочет ударить по солдатам из КНДР. Главное на Украине на утро 2 ноября
Зеленский хочет ударить по солдатам из КНДР. Главное на Украине на утро 2 ноября - 02.11.2024 Украина.ру
Зеленский хочет ударить по солдатам из КНДР. Главное на Украине на утро 2 ноября
Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы нанести удар по военным из КНДР, если бы у неё было дальнобойное оружие
2024-11-02T09:42
2024-11-02T09:42
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Соответствующие заявление распространила пресс-служба Офиса президента Украины."Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи - все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнёров. Но вместо такой необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока ещё и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", - отметил Зеленский.По его словам, "каждый, кто действительно хочет, чтобы война России против Украины не масштабировалась в Европе, должен не просто наблюдать, а действовать".Также Зеленский раскритиковал Китай."Мы знаем всю логистику между Россией и Северной Кореей, которая помогает российской агрессии, и эта логистика должна быть заблокирована. Это зависит в частности от сильных государств Азии. Это зависит от Китая, который столько говорит о прекращении войны. А сам — наблюдает. И пока звучат слова, на фронт едут военные из Северной Кореи", - заявил Зеленский.Днём ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения о военных из КНДР, якобы находящихся в РФ и готовых к участию в конфликте на Украине, отметив, что ему нечего добавить к сказанному ранее по данной теме."Мне нечего добавить к тому, что мы уже ранее заявляли по этой теме", - заявил Песков.Ранее в ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ Василий Небензя отметил, что "истерика" вокруг северокорейской темы "удивительным образом совпала" с подписанием Владимиром Зеленским указа, согласно которому иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешается проходить службу в ВСУ на командных должностях. Он напомнил, что западные страны уже более двух лет пытаются склонить Сеул к более активному военно-техническому сотрудничеству с Киевом, и выразил надежду, что у южнокорейских партнёров хватит мудрости не повестись на новую уловку.Также Небензя отверг попытки США навязать миру "гнилую логику" о недопустимости оказания помощи России её союзниками, в то время как Соединённые Штаты мобилизуют весь военный и разведывательный потенциал НАТО для помощи Киеву. Также Небензя заявил, что созывом заседания Совбеза ООН западные страны лишь пытаются "задним числом" оправдать собственное решение отправить войска НАТО на Украину. Небензя указал, что скрыть присутствие натовских солдат и специалистов уже невозможно: иностранцы "уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ".Также 1 ноября глава министерства иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что лидер КНДР с самого начала специальной военной операции на Украине приказал поддерживать и помогать российской армии."С самого начала специальной военной операции уважаемый председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне", - подчеркнула глава МИД КНДР.Она также отметила, что КНДР не сомневается в победе России в конфликте на Украине и будет "твёрдо стоять рядом с российскими товарищами"."Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента РФ Владимира Путина российская армия и народ непременно добьются великой победы в своей священной борьбе по защите суверенных прав и защите безопасности своего государства. Мы еще раз заверяем, что до победного дня всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", - заявила Цой Сон Хи.Она также рассказала о том, как США угрожают Корейскому полуострову и КНДР в частности."Сейчас обстановка безопасности нашего государства, из-за происков США и их сателлитов всё это находится в очень опасном и нестабильном состоянии. Председатель государственных дел (Ким Чен Ын - Ред.) сказал, что сейчас военный альянс США и Южной Кореи превращается в военный альянс с ядерным компонентом. Это показывает, что обстановка на Корейском полуострове в любой момент может стать взрывоопасной. Это очень опасно и для безопасности Корейского полуострова, и для региона Северо-Восточной Азии в целом", - отметила глава МИД КНДР.Так, США прорабатывают сценарий ядерного удара по Северной Корее."США и Южная Корея организовали ядерную консультативную группу, где они регулярно проводят заговоры по нанесению ядерного удара против нашей республики, а что касается текущего года - уже трижды в акваториях вокруг Корейского полуострова были развернуты авианосные ударные группы США. Также в Южную Корею приплыла современная подводная стратегическая лодка Военно-морского флота Соединенных Штатов, и уже пять раз летали над Корейским полуостровом стратегические ядерные бомбардировщики Военно-воздушных сил США", - подчеркнула Цой Сон Хи.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь рассказал о контактах двух государств по линии спецслужб."Налажены очень тесные контакты между военными двух стран и по линии служб безопасности. Это тоже позволяет решать практически значимые и важные для безопасности наших и ваших граждан задачи", - отметил он.Также Лавров отметил, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии."Договор о стратегическом партнерстве заложил прочный фундамент для дальнейшего углубления наших отношений во всех сферах двусторонней повестки, но и призван также сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии и в более широком плане — на всем нашем континенте", — сказал он.Глава российского МИД отметил, что отношения между Россией и КНДР за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня.О том, что происходит на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Провокация на тысячи трупов украинцев". Украинские эксперты о том, как переломить ситуацию на фронте".
https://ukraina.ru/20241101/1058565442.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
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эксклюзив, хроники, россия, украина, кндр, мид, оон, сергей лавров, владимир зеленский, василий небензя, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, Россия, Украина, КНДР, МИД, ООН, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины

Зеленский хочет ударить по солдатам из КНДР. Главное на Украине на утро 2 ноября

09:42 02.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы нанести удар по военным из КНДР, если бы у неё было дальнобойное оружие
Соответствующие заявление распространила пресс-служба Офиса президента Украины.
"Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи - все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнёров. Но вместо такой необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока ещё и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", - отметил Зеленский.
По его словам, "каждый, кто действительно хочет, чтобы война России против Украины не масштабировалась в Европе, должен не просто наблюдать, а действовать".
Также Зеленский раскритиковал Китай.
"Мы знаем всю логистику между Россией и Северной Кореей, которая помогает российской агрессии, и эта логистика должна быть заблокирована. Это зависит в частности от сильных государств Азии. Это зависит от Китая, который столько говорит о прекращении войны. А сам — наблюдает. И пока звучат слова, на фронт едут военные из Северной Кореи", - заявил Зеленский.
Днём ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения о военных из КНДР, якобы находящихся в РФ и готовых к участию в конфликте на Украине, отметив, что ему нечего добавить к сказанному ранее по данной теме.
"Мне нечего добавить к тому, что мы уже ранее заявляли по этой теме", - заявил Песков.
Ранее в ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ Василий Небензя отметил, что "истерика" вокруг северокорейской темы "удивительным образом совпала" с подписанием Владимиром Зеленским указа, согласно которому иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешается проходить службу в ВСУ на командных должностях. Он напомнил, что западные страны уже более двух лет пытаются склонить Сеул к более активному военно-техническому сотрудничеству с Киевом, и выразил надежду, что у южнокорейских партнёров хватит мудрости не повестись на новую уловку.
Зеленский у флага США
Вчера, 18:35
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Также Небензя отверг попытки США навязать миру "гнилую логику" о недопустимости оказания помощи России её союзниками, в то время как Соединённые Штаты мобилизуют весь военный и разведывательный потенциал НАТО для помощи Киеву. Также Небензя заявил, что созывом заседания Совбеза ООН западные страны лишь пытаются "задним числом" оправдать собственное решение отправить войска НАТО на Украину. Небензя указал, что скрыть присутствие натовских солдат и специалистов уже невозможно: иностранцы "уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ".
Также 1 ноября глава министерства иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что лидер КНДР с самого начала специальной военной операции на Украине приказал поддерживать и помогать российской армии.
"С самого начала специальной военной операции уважаемый председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне", - подчеркнула глава МИД КНДР.
Она также отметила, что КНДР не сомневается в победе России в конфликте на Украине и будет "твёрдо стоять рядом с российскими товарищами".
"Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента РФ Владимира Путина российская армия и народ непременно добьются великой победы в своей священной борьбе по защите суверенных прав и защите безопасности своего государства. Мы еще раз заверяем, что до победного дня всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", - заявила Цой Сон Хи.
Она также рассказала о том, как США угрожают Корейскому полуострову и КНДР в частности.
"Сейчас обстановка безопасности нашего государства, из-за происков США и их сателлитов всё это находится в очень опасном и нестабильном состоянии. Председатель государственных дел (Ким Чен Ын - Ред.) сказал, что сейчас военный альянс США и Южной Кореи превращается в военный альянс с ядерным компонентом. Это показывает, что обстановка на Корейском полуострове в любой момент может стать взрывоопасной. Это очень опасно и для безопасности Корейского полуострова, и для региона Северо-Восточной Азии в целом", - отметила глава МИД КНДР.
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Так, США прорабатывают сценарий ядерного удара по Северной Корее.
"США и Южная Корея организовали ядерную консультативную группу, где они регулярно проводят заговоры по нанесению ядерного удара против нашей республики, а что касается текущего года - уже трижды в акваториях вокруг Корейского полуострова были развернуты авианосные ударные группы США. Также в Южную Корею приплыла современная подводная стратегическая лодка Военно-морского флота Соединенных Штатов, и уже пять раз летали над Корейским полуостровом стратегические ядерные бомбардировщики Военно-воздушных сил США", - подчеркнула Цой Сон Хи.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь рассказал о контактах двух государств по линии спецслужб.
"Налажены очень тесные контакты между военными двух стран и по линии служб безопасности. Это тоже позволяет решать практически значимые и важные для безопасности наших и ваших граждан задачи", - отметил он.
Также Лавров отметил, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии.
"Договор о стратегическом партнерстве заложил прочный фундамент для дальнейшего углубления наших отношений во всех сферах двусторонней повестки, но и призван также сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии и в более широком плане — на всем нашем континенте", — сказал он.
Глава российского МИД отметил, что отношения между Россией и КНДР за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня.
О том, что происходит на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Провокация на тысячи трупов украинцев". Украинские эксперты о том, как переломить ситуацию на фронте".
 
ЭксклюзивХроникиРоссияУкраинаКНДРМИДООНСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВасилий НебензяВооруженные силы Украины
 
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09:42Зеленский хочет ударить по солдатам из КНДР. Главное на Украине на утро 2 ноября
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