Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожар - 06.11.2024 Украина.ру
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Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожар
Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожар - 06.11.2024 Украина.ру
Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожар
Я понимаю Южную Корею: если какое-то небольшое количество военных КНДР пройдет через зону СВО, то свой оперативно-тактический опыт будет внедрять в северокорейских вооруженных силах. Южных корейцев страшит перспектива остаться голыми перед обученными и имеющими боевой опыт северными корейцами.
2024-11-06T05:50
2024-11-06T05:50
интервью
россия
кндр
москва
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
мид
ес
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов.- Евгений, ранее Дональд Трамп на фоне заявлений главы МИД КНДР о безоговорочной поддержке России пообещал разрушить союз между Москвой и Пекином. Можно ли сказать, что сейчас конфликт между нами и Западом будет сдвигаться в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона?- Суть всех последних заявлений Трампа накануне выборов сводилась к одному: "Я и Путин – враги. Я не агент Кремля. Вы меня уже задолбали с этой историей 2016 года, отстаньте от меня".Трамп уже говорил, что при нем Путин бы не полез на Украину и что он ударил бы по Москве, о чем он якобы предупреждал Путина (Путин это не подтвердил). А теперь он рассказывает, что надо не допустить союза России и Китая. Понятно, что обещание ударить по Москве никак не сочетается с намерением разрушить союз России и Китая. Но Трамп делает такие заявления, потому что работает на разные категории избирателей.Нужно понимать, что пассионарная часть электората республиканцев устали от геополитики. Они устали включать Fox News и слушать о том, сколько миллиардов долларов перепадет очередному диктатору, который не соответствует американским ценностям, но который выгоден Вашингтону здесь и сейчас. Украина и Зеленский – это самый яркий тому пример. Трамп эту тему тоже всячески эксплуатирует, называя Зеленского "крутым бизнесменом, который на гастролях в Америку заработать 60 миллиардов долларов".Но поскольку демократы и журналисты из CNN начинают бить не только по Трампу, но и по Карлсону и Маску (наиболее медийно прокачанные люди из окружения Трампа), ему приходится публично абстрагироваться от Москвы и выступать с лживыми заявлениями.Что касается намерения разорвать союз между Россией и Китаем, то это нормальный стратегический подход республиканцев. Киссинджер в 20 веке на это свою жизнь положил. Современные республиканцы чуть больше мыслят в категории развития национальных интересов и национального производства, используя фразу нашего великого дипломата Александра Горчакова, которую он произнес после поражения в Крымской войне: "Россия не дуется, Россия сосредотачивается". США никогда в этом не признаются. Но они понимают, что когда-нибудь им тоже придется сосредоточиться.Об этом говорит Трамп, призывая переносить производство из третьих стран в Америку. Об этом говорит Маск, когда показывает миру проект технопарка в Техасе.Я не отношусь к Трампу как к другу России. Этот человек начал поставлять летальное оружие Украине. И он с большой гордостью заявлял, что препятствовал строительству "Северного потока-2", хотя газопровод был построен (его уничтожение с помощью теракта не входит в "заслуги" Трампа).Я бы связал воедино эти два заявления насчет Китая и насчет "Северных потоков". Потому что сначала для англосаксов серьезную угрозу представлял союз России и Германии, а сейчас – союз России и Китая. И сейчас сотрудничество Москвы и Пекина представляет для Запада более серьезную угрозу, чем партнерство с Германией.Резюмирую. В этом смысле США адекватно оценивают свои угрозы и электорально на них реагирую.- Ким Чен Ын официально приказал помогать российской армии. Об этом заявила глава МИД Северной Кореи. Что думаете по этому поводу?- Владимир Путин, когда ему задали вопрос о военных из КНДР в зоне СВО, не стал отнекиваться. Он сказал очень пространно: космические снимки — это вещь серьезная.У кого-то из тех, кто смотрел это заседание в прямом эфире, возможно, выступил холодный пот, у кого-то начался тик. Россия не признает официального участия северокорейских военных, но весьма витиеватое заявление президента произвело эффект разорвавшейся бомбы в медиапространстве похлеще, чем внесение изменений в ядерную доктрину России.Поднялась волна в западных СМИ, стали призывать к санкциям. Против кого? Против КНДР? Это даже не смешно. Медийные последствия от этой истории для нас более чем благоприятны. Уже само желание найти северокорейских военных стало идеей фикс или психологическим оружием. А если товарищи из КНДР эту историю косвенно подтверждают, то почему бы не увеличить эффект от этой психологической бомбы.Если посмотреть на юридическую сторону вопроса, то в соглашении о Стратегическом партнерстве есть четвертый пункт. Россия и КНДР могут оказывать друг другу поддержку в случае военной угрозы. Теперь давайте вспомним, какие регионы входят в состав России. И обнаружим, что частично Херсонская, Запорожская области, ДНР и даже чуть-чуть ЛНР оккупированы противником. Есть еще и Курская область, если мы говорим о, ненавижу этот термин, канонической территории России. Считаю, что разделять нельзя, если Донбасс вернулся в родную гавань, какая разница между Донецком и Курском?В итоге мы имеем, что противник частично оккупирует территорию в пяти регионах РФ. И почему северокорейские товарищи не могут оказать нам помощь в деоккупации наших территорий?Заинтересованы ли ребята в Северной Корее? Да, заинтересованы, потому что СВО перевернула подход к современному военному делу. Ведь давайте вспомним, какие были в мире военные установки накануне СВО. Все думали, что в 21 веке военные станут узкой кастой, будут немногочисленные суперсолдаты, силы специального назначения. Запад шел по тому же пути. По этому пути не шла Северная Корея, у которой одна из самых многочисленных армий мира.Сейчас концепция профессиональной армии уходит, хотя пока мы далеки от численности армий времен Холодной войны. И КНДР, обладающая массовой армией, заинтересована в получении уникального военного опыта, отработке использования своих средств вооружения, в том, чтобы понимать, что такое современная война.И здесь я понимаю Южную Корею: если какое-то небольшое количество военных КНДР пройдет через зону СВО, то свой оперативно-тактический опыт будет внедрять в северокорейских вооруженных силах. Южных корейцев страшит перспектива остаться голыми перед обученными и имеющими боевой опыт северными корейцами.- На президентских выборах в Молдове официально победила Мария Санду набрав - 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%. Чего там ждать дальше?- Я с самого начала предполагал, что Санду одержит победу. И не только из-за административного ресурса. Просто Стояногло – не был такой уж эффективной фигурой для оппозиции.Во-первых, у него тоже есть румынский паспорт.Во-вторых, многие социалистические партии в Европы нужны Западу для того, чтобы периодически давать общественности выпустить пар.Касательно Молдавии можно вспомнить президентство Игоря Додона. Да, у него были неплохие отношения с Россией. Он даже посещал Парад Победы в Москве. Но в целом свернуть с прозападного курса он не смог и не захотел. Поэтому говорить о пророссийской ориентации Стояногло было бы неправильно. Он тоже выглядел как кандидат-спойлер.Что будет дальше? Есть два варианта. Либо Санду быстро поведет страну в Евросоюз, либо путь в Евросоюз будет лежать через Румынию. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье.Подробнее об итогах президентских выборов в Молдавии: Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента Молдавии
https://ukraina.ru/20241105/1058644688.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, россия, кндр, москва, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мид, ес, украина.ру, северный поток-2
Интервью, Россия, КНДР, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, МИД, ЕС, Украина.ру, Северный поток-2

Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожар

05:50 06.11.2024
 
© Украина.руЕвгений Семибратов
Евгений Семибратов - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Украина.ру
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Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
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Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Я понимаю Южную Корею: если какое-то небольшое количество военных КНДР пройдет через зону СВО, то свой оперативно-тактический опыт будет внедрять в северокорейских вооруженных силах. Южных корейцев страшит перспектива остаться голыми перед обученными и имеющими боевой опыт северными корейцами.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов.
- Евгений, ранее Дональд Трамп на фоне заявлений главы МИД КНДР о безоговорочной поддержке России пообещал разрушить союз между Москвой и Пекином. Можно ли сказать, что сейчас конфликт между нами и Западом будет сдвигаться в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона?
- Суть всех последних заявлений Трампа накануне выборов сводилась к одному: "Я и Путин – враги. Я не агент Кремля. Вы меня уже задолбали с этой историей 2016 года, отстаньте от меня".
Трамп уже говорил, что при нем Путин бы не полез на Украину и что он ударил бы по Москве, о чем он якобы предупреждал Путина (Путин это не подтвердил). А теперь он рассказывает, что надо не допустить союза России и Китая. Понятно, что обещание ударить по Москве никак не сочетается с намерением разрушить союз России и Китая. Но Трамп делает такие заявления, потому что работает на разные категории избирателей.
Нужно понимать, что пассионарная часть электората республиканцев устали от геополитики. Они устали включать Fox News и слушать о том, сколько миллиардов долларов перепадет очередному диктатору, который не соответствует американским ценностям, но который выгоден Вашингтону здесь и сейчас. Украина и Зеленский – это самый яркий тому пример. Трамп эту тему тоже всячески эксплуатирует, называя Зеленского "крутым бизнесменом, который на гастролях в Америку заработать 60 миллиардов долларов".
Вчера, 16:29
На Западе пророчат Украине незавидное будущее после президентских выборов в СШАВ Соединенных Штатах 5 ноября проходят президентские выборы. От того, кто одержит в них победу во многом будут зависеть будущие расклады по Украине. Западные СМИ обсуждают, что ждать Киеву в каждом конкретном случае
Но поскольку демократы и журналисты из CNN начинают бить не только по Трампу, но и по Карлсону и Маску (наиболее медийно прокачанные люди из окружения Трампа), ему приходится публично абстрагироваться от Москвы и выступать с лживыми заявлениями.
Что касается намерения разорвать союз между Россией и Китаем, то это нормальный стратегический подход республиканцев. Киссинджер в 20 веке на это свою жизнь положил. Современные республиканцы чуть больше мыслят в категории развития национальных интересов и национального производства, используя фразу нашего великого дипломата Александра Горчакова, которую он произнес после поражения в Крымской войне: "Россия не дуется, Россия сосредотачивается". США никогда в этом не признаются. Но они понимают, что когда-нибудь им тоже придется сосредоточиться.
Об этом говорит Трамп, призывая переносить производство из третьих стран в Америку. Об этом говорит Маск, когда показывает миру проект технопарка в Техасе.
Я не отношусь к Трампу как к другу России. Этот человек начал поставлять летальное оружие Украине. И он с большой гордостью заявлял, что препятствовал строительству "Северного потока-2", хотя газопровод был построен (его уничтожение с помощью теракта не входит в "заслуги" Трампа).
Я бы связал воедино эти два заявления насчет Китая и насчет "Северных потоков". Потому что сначала для англосаксов серьезную угрозу представлял союз России и Германии, а сейчас – союз России и Китая. И сейчас сотрудничество Москвы и Пекина представляет для Запада более серьезную угрозу, чем партнерство с Германией.
Резюмирую. В этом смысле США адекватно оценивают свои угрозы и электорально на них реагирую.
- Ким Чен Ын официально приказал помогать российской армии. Об этом заявила глава МИД Северной Кореи. Что думаете по этому поводу?
- Владимир Путин, когда ему задали вопрос о военных из КНДР в зоне СВО, не стал отнекиваться. Он сказал очень пространно: космические снимки — это вещь серьезная.
У кого-то из тех, кто смотрел это заседание в прямом эфире, возможно, выступил холодный пот, у кого-то начался тик. Россия не признает официального участия северокорейских военных, но весьма витиеватое заявление президента произвело эффект разорвавшейся бомбы в медиапространстве похлеще, чем внесение изменений в ядерную доктрину России.
Поднялась волна в западных СМИ, стали призывать к санкциям. Против кого? Против КНДР? Это даже не смешно. Медийные последствия от этой истории для нас более чем благоприятны. Уже само желание найти северокорейских военных стало идеей фикс или психологическим оружием. А если товарищи из КНДР эту историю косвенно подтверждают, то почему бы не увеличить эффект от этой психологической бомбы.
Если посмотреть на юридическую сторону вопроса, то в соглашении о Стратегическом партнерстве есть четвертый пункт. Россия и КНДР могут оказывать друг другу поддержку в случае военной угрозы. Теперь давайте вспомним, какие регионы входят в состав России. И обнаружим, что частично Херсонская, Запорожская области, ДНР и даже чуть-чуть ЛНР оккупированы противником. Есть еще и Курская область, если мы говорим о, ненавижу этот термин, канонической территории России. Считаю, что разделять нельзя, если Донбасс вернулся в родную гавань, какая разница между Донецком и Курском?
В итоге мы имеем, что противник частично оккупирует территорию в пяти регионах РФ. И почему северокорейские товарищи не могут оказать нам помощь в деоккупации наших территорий?
Выборы президента и референдум о евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
4 ноября, 19:14
Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента МолдавииКазнить нельзя помиловать. Так звучит дилемма которая встанет перед "вашингтонским обкомом" по итогам президентских выборов и референдума в Молдавии.
Заинтересованы ли ребята в Северной Корее? Да, заинтересованы, потому что СВО перевернула подход к современному военному делу. Ведь давайте вспомним, какие были в мире военные установки накануне СВО. Все думали, что в 21 веке военные станут узкой кастой, будут немногочисленные суперсолдаты, силы специального назначения. Запад шел по тому же пути. По этому пути не шла Северная Корея, у которой одна из самых многочисленных армий мира.
Сейчас концепция профессиональной армии уходит, хотя пока мы далеки от численности армий времен Холодной войны. И КНДР, обладающая массовой армией, заинтересована в получении уникального военного опыта, отработке использования своих средств вооружения, в том, чтобы понимать, что такое современная война.
И здесь я понимаю Южную Корею: если какое-то небольшое количество военных КНДР пройдет через зону СВО, то свой оперативно-тактический опыт будет внедрять в северокорейских вооруженных силах. Южных корейцев страшит перспектива остаться голыми перед обученными и имеющими боевой опыт северными корейцами.
- На президентских выборах в Молдове официально победила Мария Санду набрав - 55,2%, Александр Стояногло – 44,7%. Чего там ждать дальше?
- Я с самого начала предполагал, что Санду одержит победу. И не только из-за административного ресурса. Просто Стояногло – не был такой уж эффективной фигурой для оппозиции.
Во-первых, у него тоже есть румынский паспорт.
Во-вторых, многие социалистические партии в Европы нужны Западу для того, чтобы периодически давать общественности выпустить пар.
Касательно Молдавии можно вспомнить президентство Игоря Додона. Да, у него были неплохие отношения с Россией. Он даже посещал Парад Победы в Москве. Но в целом свернуть с прозападного курса он не смог и не захотел. Поэтому говорить о пророссийской ориентации Стояногло было бы неправильно. Он тоже выглядел как кандидат-спойлер.
Что будет дальше? Есть два варианта. Либо Санду быстро поведет страну в Евросоюз, либо путь в Евросоюз будет лежать через Румынию. А любой из этих двух сценариев моментально поджигает Гагаузию и Приднестровье.
Подробнее об итогах президентских выборов в Молдавии: Будет горячо. Очевидные и неочевидные последствия фальсификации выборов президента Молдавии
 
ИнтервьюРоссияКНДРМоскваДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМИДЕСУкраина.руСеверный поток-2
 
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