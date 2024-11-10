https://ukraina.ru/20241110/1058733235.html

Трамп уже обещал золотые горы, но не вышло. Бавырин про ультиматум от Трампа для России

Трамп уже обещал золотые горы, но не вышло. Бавырин про ультиматум от Трампа для России - 10.11.2024 Украина.ру

Трамп уже обещал золотые горы, но не вышло. Бавырин про ультиматум от Трампа для России

Ультиматум от Америки ждет не только Путина, но и Зеленского. Но в этом случае глава киевского режима будет делать вид, что он согласен больше, чем Путин

2024-11-10T08:00

2024-11-10T08:00

2024-11-10T08:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.Он напомнил, что во время прошлого срока на посту президента Трамп уже обещал золотые горы, но мало что у него получилось. Эксперт отметил, что России стоит готовиться к снижению цен на нефть. Трамп может распечатать нефтедобычу в Штатах на севере, которую запечатал Байден, потому что у него было блокирование с экологами и Греттой Тумберг, указал Бавырин.Ранее в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков указал на то, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.Какое решение Путин может предложить Трампу — в интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситьсяРанее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox NewsО том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в СШАПолный текст интервью — Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, детали