Трамп уже обещал золотые горы, но не вышло. Бавырин про ультиматум от Трампа для России - 10.11.2024 Украина.ру
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Трамп уже обещал золотые горы, но не вышло. Бавырин про ультиматум от Трампа для России
Трамп уже обещал золотые горы, но не вышло. Бавырин про ультиматум от Трампа для России - 10.11.2024 Украина.ру
Трамп уже обещал золотые горы, но не вышло. Бавырин про ультиматум от Трампа для России
Ультиматум от Америки ждет не только Путина, но и Зеленского. Но в этом случае глава киевского режима будет делать вид, что он согласен больше, чем Путин
2024-11-10T08:00
2024-11-10T08:00
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владимир путин
владимир зеленский
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.Он напомнил, что во время прошлого срока на посту президента Трамп уже обещал золотые горы, но мало что у него получилось. Эксперт отметил, что России стоит готовиться к снижению цен на нефть. Трамп может распечатать нефтедобычу в Штатах на севере, которую запечатал Байден, потому что у него было блокирование с экологами и Греттой Тумберг, указал Бавырин.Ранее в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков указал на то, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.Какое решение Путин может предложить Трампу — в интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситьсяРанее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox NewsО том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в СШАПолный текст интервью — Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо
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Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, детали

Трамп уже обещал золотые горы, но не вышло. Бавырин про ультиматум от Трампа для России

08:00 10.11.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP / Alex Brandon
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Ультиматум от Америки ждет не только Путина, но и Зеленского. Но в этом случае глава киевского режима будет делать вид, что он согласен больше, чем Путин
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.
Он напомнил, что во время прошлого срока на посту президента Трамп уже обещал золотые горы, но мало что у него получилось. Эксперт отметил, что России стоит готовиться к снижению цен на нефть. Трамп может распечатать нефтедобычу в Штатах на севере, которую запечатал Байден, потому что у него было блокирование с экологами и Греттой Тумберг, указал Бавырин.
“Во-вторых, нас сейчас ждет ультиматум от Трампа. Он Зеленского тоже ждет. Но как себе это представляют люди из команды Трампа? Он начнет с малого. "Если вы не заморозите конфликт, я сделаю это для России, а это — для Украины". В этом случае Зеленский будет делать вид, что он согласен больше, чем Путин. Ему нужно, чтобы Трамп выполнил угрозы в отношении России”, — рассказал Бавырин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков указал на то, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.
Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:
“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.
Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:
“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"
Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.
В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,
“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.
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