Элите США придется притворяться, чтобы не подвести Америку к гражданской войне — Бавырин - 10.11.2024 Украина.ру
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Элите США придется притворяться, чтобы не подвести Америку к гражданской войне — Бавырин
Элите США придется притворяться, чтобы не подвести Америку к гражданской войне — Бавырин - 10.11.2024 Украина.ру
Элите США придется притворяться, чтобы не подвести Америку к гражданской войне — Бавырин
Американский народ дистанцировался от подходов элиты, которой принимаются основные политические решения. Поэтому она должна теперь под что-то мимикрировать, чтобы не разозлить народ
2024-11-10T05:10
2024-11-10T05:10
новости
сша
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америка
дональд трамп
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детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.Рассуждая на тему, получит ли Трамп всю полноту власти, поскольку республиканцы могут победить и в сенате, и в палате представителей, эксперт заметил, что пока такие сведения известны только о сенате.Он рассказал, что сенат — это элита. По словам эксперта, там принимаются основные политические решения. Бавырин считает, что американский народ дистанцировался от подходов этой элиты.И элите сейчас придется под что-то мимикрировать, чтобы народ не злить, потому что в Америке это чревато тяжелыми последствиями, пришел к выводу эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, программный директор Клуба "Валдай" Андрей Сушенцов напомнил, что во время первого срока правления политическая платформа Трампа сильно отличалась от его действий на посту президента.По словам Сушенцова, повестка Трампа была вполне доброжелательной в отношении России. Но истеблишмент оказался такой средой сопротивления, которая не позволила Трампу реализовать его амбициозную программу, вспомнил эксперт.Он также подчеркнул, что в ходе предвыборной кампании Трамп несколько раз высказывался в отношении украинского кризиса в том ключе, что он найдет способ его быстро урегулировать. Ему якобы нужны сутки или трое суток для того, чтобы он нашел выход из этого кризиса, указал эксперт."Сложно относиться серьезно к этим высказываниям. Во-первых, потому что глубина и серьезность этого противостояния на европейском континенте настолько значительна, что вряд ли здесь возможны простые решения, легкие выходы, которые можно найти в течение нескольких суток. Во-вторых, Трамп, скорее всего, снова окажется парализованным президентом, если будет избран", — аргументировал свою позицию Сушенцов.Эксперт добавил, что возможно противостояние администрации президента, бюрократическое сопротивление, оппозиция в Конгрессе будут непреодолимым препятствием для Трампа при реализации его идей, которые американскому истеблишменту будут видеться противоречащими американским интересам.Подробнее об этом — в интервью Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодностьРанее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox NewsО том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в СШАПолный текст интервью — Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо
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Новости, США, Россия, Америка, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, детали

Элите США придется притворяться, чтобы не подвести Америку к гражданской войне — Бавырин

05:10 10.11.2024
 
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Американский народ дистанцировался от подходов элиты, которой принимаются основные политические решения. Поэтому она должна теперь под что-то мимикрировать, чтобы не разозлить народ
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.
Рассуждая на тему, получит ли Трамп всю полноту власти, поскольку республиканцы могут победить и в сенате, и в палате представителей, эксперт заметил, что пока такие сведения известны только о сенате.
“С палатой представителей еще неизвестно. Большинство республиканцев в любом случае будет небольшим (всего несколько кресел). И демократы теоретически победу вырвать могут. По тем официальным данным, которые мы имеем сейчас, на 99% победа Трампа. Есть еще вероятность, что демократы сведут дело к пересчету голосов в каком-то штате, как это было в 2000 году во Флориде. Но пока Сенат точно республиканский”, — объяснил Бавырин.
Он рассказал, что сенат — это элита. По словам эксперта, там принимаются основные политические решения. Бавырин считает, что американский народ дистанцировался от подходов этой элиты.
И элите сейчас придется под что-то мимикрировать, чтобы народ не злить, потому что в Америке это чревато тяжелыми последствиями, пришел к выводу эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, программный директор Клуба "Валдай" Андрей Сушенцов напомнил, что во время первого срока правления политическая платформа Трампа сильно отличалась от его действий на посту президента.
По словам Сушенцова, повестка Трампа была вполне доброжелательной в отношении России. Но истеблишмент оказался такой средой сопротивления, которая не позволила Трампу реализовать его амбициозную программу, вспомнил эксперт.
Он также подчеркнул, что в ходе предвыборной кампании Трамп несколько раз высказывался в отношении украинского кризиса в том ключе, что он найдет способ его быстро урегулировать. Ему якобы нужны сутки или трое суток для того, чтобы он нашел выход из этого кризиса, указал эксперт.
"Сложно относиться серьезно к этим высказываниям. Во-первых, потому что глубина и серьезность этого противостояния на европейском континенте настолько значительна, что вряд ли здесь возможны простые решения, легкие выходы, которые можно найти в течение нескольких суток. Во-вторых, Трамп, скорее всего, снова окажется парализованным президентом, если будет избран", — аргументировал свою позицию Сушенцов.
Эксперт добавил, что возможно противостояние администрации президента, бюрократическое сопротивление, оппозиция в Конгрессе будут непреодолимым препятствием для Трампа при реализации его идей, которые американскому истеблишменту будут видеться противоречащими американским интересам.
Подробнее об этом — в интервью Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность
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Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.
Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox News
О том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США
Полный текст интервью — Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо
 
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