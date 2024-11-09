WSJ: боеприпасы для Patriot и NASAMS прибудут на Украину до того, как Трамп вернется в Белый дом - 09.11.2024 Украина.ру
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WSJ: боеприпасы для Patriot и NASAMS прибудут на Украину до того, как Трамп вернется в Белый дом
WSJ: боеприпасы для Patriot и NASAMS прибудут на Украину до того, как Трамп вернется в Белый дом - 09.11.2024 Украина.ру
WSJ: боеприпасы для Patriot и NASAMS прибудут на Украину до того, как Трамп вернется в Белый дом
США поставят Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением победившего на президентских выборах Дональда Трампа в Белый дом. Об этом 9 ноября сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации
2024-11-09T14:32
2024-11-09T14:32
новости
сша
украина
дональд трамп
нато
зрк patriot
боеприпасы
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По данным газеты, ожидается, что более 500 перехватчиков для противоракетной системы Patriot и NASAMS на Украину прибудет в предстоящие недели.Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Какую военную помощь Украина уже получила от США можно посмотреть здесь Пентагон подсчитал сумму выделенной военной помощи Украине
сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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новости, сша, украина, дональд трамп, нато, зрк patriot, боеприпасы
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, НАТО, ЗРК Patriot, боеприпасы

WSJ: боеприпасы для Patriot и NASAMS прибудут на Украину до того, как Трамп вернется в Белый дом

14:32 09.11.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
США поставят Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением победившего на президентских выборах Дональда Трампа в Белый дом. Об этом 9 ноября сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации
По данным газеты, ожидается, что более 500 перехватчиков для противоракетной системы Patriot и NASAMS на Украину прибудет в предстоящие недели.
Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Какую военную помощь Украина уже получила от США можно посмотреть здесь Пентагон подсчитал сумму выделенной военной помощи Украине
 
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампНАТОЗРК Patriotбоеприпасы
 
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