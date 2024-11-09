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WSJ: боеприпасы для Patriot и NASAMS прибудут на Украину до того, как Трамп вернется в Белый дом

WSJ: боеприпасы для Patriot и NASAMS прибудут на Украину до того, как Трамп вернется в Белый дом - 09.11.2024 Украина.ру

WSJ: боеприпасы для Patriot и NASAMS прибудут на Украину до того, как Трамп вернется в Белый дом

США поставят Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением победившего на президентских выборах Дональда Трампа в Белый дом. Об этом 9 ноября сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации

2024-11-09T14:32

2024-11-09T14:32

2024-11-09T14:32

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По данным газеты, ожидается, что более 500 перехватчиков для противоракетной системы Patriot и NASAMS на Украину прибудет в предстоящие недели.Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Какую военную помощь Украина уже получила от США можно посмотреть здесь Пентагон подсчитал сумму выделенной военной помощи Украине

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, дональд трамп, нато, зрк patriot, боеприпасы