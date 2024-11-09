https://ukraina.ru/20241109/1058766557.html

"Чётко написано: Украина погибнет". Главное на Украине на утро 9 ноября

"Чётко написано: Украина погибнет". Главное на Украине на утро 9 ноября - 09.11.2024 Украина.ру

"Чётко написано: Украина погибнет". Главное на Украине на утро 9 ноября

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о секретных документах президента США Джо Байдена

2024-11-09T09:58

2024-11-09T09:58

2024-11-09T09:58

эксклюзив

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украина

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офис президента

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В интервью украинскому "24 каналу" бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, как встречался с президентом США Джо Байденом за два дня до начала спецоперации ВС РФ.По словам Кулебы, встреча была "очень важной и тёплой". При этом американская разведка не предрекала Украине ничего хорошего."Ещё в кабинете [Байдена] я понял две вещи. Первая — у него на столе лежит какая-то папка, в которой чётко написано, что Украина погибнет. То есть разведки, военные и политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет", — вспоминает о той встрече Кулеба.По его словам, он после этого "поехал домой воевать за то, чтобы все аналитики США ошиблись в своих расчетах относительно Украины".Кулеба пожаловался на то, что союзники Украины "почти ничего не сделали", чтобы усилить её перед боевыми действиями. Так, Украине не начали поставлять массово оружие, в отношении России не ввели превентивные санкции.При этом Кулеба подчеркнул: Украине "чрезвычайно повезло", что президентом США был Байден."Это единственный президент США с 1991 года, для которого Украина была не просто точкой на карте, а точкой в его сердце. Он очень проникся нашей судьбой", — заявил Кулеба.Но и Байден предполагал, что украинские власти окажутся в изгнании, а сам он был готов работать "с тем, что останется от Украины"."Так я и вышел [из кабинета Байдена] — понял, что уже всё, все выводы сделаны, и поехал домой воевать за то, чтобы все аналитики США ошиблись в своих расчётах", — отметил Кулеба.При этом он пожаловался на то, что в то время, как США предупреждали Украину об СВО, другие партнёры Украины убеждали руководство последней, что боевых действий не будет, а рассказы о них — это русофобия и нагнетание."Вы должны себе представить — вот сижу я перед вами, и сидит ещё один человек, обоим вы доверяете, но я говорю, что будет война, а он говорит, что не будет войны. Вы просите объяснить, откуда эта информация. Один отвечает, что не может сказать всё, но точно знает, что она будет. Другой человек говорит, что там все с россиянами проверили, мол, у них доверительные отношения... И здесь вам нужно принять решение. От вас зависит судьба страны", — отметил Кулеба.По его словам, военное столкновение России и Украины можно было отсрочить, но не остановить."Я думаю, там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить вторжение немного во времени, чтобы подготовиться лучше. Но партнёры, к сожалению, тогда не сделали почти ничего, чтобы реально нас усилить накануне вторжения", — пожаловался Кулеба.По его словам, на все просьбы о превентивных санкциях и поставках оружия отвечали, что "это будет эскалация".Он заявил, что Запад боится России и в этом его "фундаментальная проблема". Западные страны просто не знают, как им действовать."Они не очень хотят что-то серьезное с ней делать. Запад хочет, чтобы Украина победила, но при этом, чтобы Россия слишком сильно не проиграла.. Все 2,5 года войны такой абсолютно очевидный тренд: "Не дай бог Россия подумает, что мы хотим её уничтожить". Пока они руководствуются этим страхом — у них не будет чёткой стратегии", — заявил Кулеба.Он позавидовал России, у которой есть более надёжные союзники, чем у Украины."По факту, если очень прямолинейно говорить, то у нас ситуация, когда у России есть друзья, которые способны прислать свои войска, чтобы уничтожить Украину, а у нас нет друзей, способных даже прислать нам все ракеты и оружие, которое нам нужно, чтобы защитить себя от Путина", - отметил Кулеба, вспомнив о сообщениях западных СМИ и украинской разведки о якобы направлении в Курскую область военных из Корейской Народно-Демократической Республики.Также Кулеба признал, что России удаётся добиваться успехов на фронте."Мы можем сколько угодно троллить Лаврова и российских генералов, которые имеют забавный вид, но потом читаешь новости с фронта и понимаешь, что российская система работает", — пожаловался Кулеба.Слова бывшего главы МИД Украины уже прокомментировали в России."Кулебище рассказал, как за 2 дня до начала СВО увидел на столе у Байдена папку: "У него на столе лежит какая-то папка, в которой чётко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет". И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?" - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Тем временем западные СМИ сообщают об увеличении усилий Украины на дипломатическом направлении с тем, чтобы после смены президента США не остаться без американской помощи.Как сообщило издание El Pais Владимир Зеленский начал "дипломатическое наступление" на победившего на выборах президента США Дональда Трампа, чтобы убедить его продолжить военную поддержку Украины. Об этом сообщили источники в Офисе президента Украины. По их словам, приоритетом в повестке Зеленского в ближайшие недели станет сближанеие позиций с Трампом до того, как последний вступит в должность президента США.Как заявил бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ, президент Американского университета в Киеве Дэн Рейс сообщил, что Зеленский будет использовать образ Рональда Рейгана и его борьбу с СССР, чтобы переубедить Трампа."Трамп может стать лидером свободного мира, каким был Рейган. Одно дело — то, что говорится во время предвыборной кампании для национальной аудитории, а другое — международное наследие, которое определяет роль американского президента в истории. И Трамп не исключение", — отметил Рейс.Глава Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер указал, что Трамп если и хочет мирных соглашений по Украине, то только не тех, "которые показали бы его как слабого стратега"."Кто первым поставил оружие в Украину?" — задал риторический вопрос Ишингер.Тем самым он напомнил, что именно администрация Трампа в бытность того 45-ым президентом США начала поставку Украине летального оружия, в т. ч. ПТРК Javelin.Об обстановке на фронте в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен".

https://ukraina.ru/20241108/1058760987.html

https://ukraina.ru/20241108/1058739653.html

https://ukraina.ru/20241108/1058724795.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, сша, россия, дмитрий кулеба, джо байден, дональд трамп, цру, офис президента, вооруженные силы украины