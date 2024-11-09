https://ukraina.ru/20241109/1058765503.html
Захарова высмеяла реплику Кулебы о гибели Украины
Захарова высмеяла реплику Кулебы о гибели Украины - 09.11.2024 Украина.ру
Захарова высмеяла реплику Кулебы о гибели Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на реплику министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который заявил, что за два дня до начала специальной военной операции видел на столе у президента США Джо Байдена папку с документами о гибели Украины
2024-11-09T10:50
2024-11-09T10:50
2024-11-09T10:50
новости
украина
мария захарова
дмитрий кулеба
сво
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/06/1055533132_0:95:2907:1730_1920x0_80_0_0_fae275f3752e81084541a68a8fe7afcf.jpg
"И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?" — прокомментировала Захарова слова Кулебы в своем телеграм-канале.Ранее Кулеба написал, что перед началом СВО у Байдена оказался документ от американских спецслужб о падении Киева."То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет", — заявил он.По мнению министра, Киеву повезло, что на момент начала спецоперации президентом был именно Байден.Напомним, что гимн Украины начинается словами "Ещене погибла Украины, и слава, и воля".Захарова также прокомментировала слова Зеленского о его разговоре с Трампом Захарова предложила скинуться на полет Зеленского на Марс
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/06/1055533132_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_176f595d819a11a746458aa2f18898c7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мария захарова, дмитрий кулеба, сво, джо байден
Новости, Украина, Мария Захарова, Дмитрий Кулеба, СВО, Джо Байден
Захарова высмеяла реплику Кулебы о гибели Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на реплику министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который заявил, что за два дня до начала специальной военной операции видел на столе у президента США Джо Байдена папку с документами о гибели Украины