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Захарова высмеяла реплику Кулебы о гибели Украины

Захарова высмеяла реплику Кулебы о гибели Украины - 09.11.2024 Украина.ру

Захарова высмеяла реплику Кулебы о гибели Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на реплику министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который заявил, что за два дня до начала специальной военной операции видел на столе у президента США Джо Байдена папку с документами о гибели Украины

2024-11-09T10:50

2024-11-09T10:50

2024-11-09T10:50

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"И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?" — прокомментировала Захарова слова Кулебы в своем телеграм-канале.Ранее Кулеба написал, что перед началом СВО у Байдена оказался документ от американских спецслужб о падении Киева."То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет", — заявил он.По мнению министра, Киеву повезло, что на момент начала спецоперации президентом был именно Байден.Напомним, что гимн Украины начинается словами "Ещене погибла Украины, и слава, и воля".Захарова также прокомментировала слова Зеленского о его разговоре с Трампом Захарова предложила скинуться на полет Зеленского на Марс

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мария захарова, дмитрий кулеба, сво, джо байден