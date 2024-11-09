Захарова высмеяла реплику Кулебы о гибели Украины - 09.11.2024 Украина.ру
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Захарова высмеяла реплику Кулебы о гибели Украины
Захарова высмеяла реплику Кулебы о гибели Украины - 09.11.2024 Украина.ру
Захарова высмеяла реплику Кулебы о гибели Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на реплику министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который заявил, что за два дня до начала специальной военной операции видел на столе у президента США Джо Байдена папку с документами о гибели Украины
2024-11-09T10:50
2024-11-09T10:50
новости
украина
мария захарова
дмитрий кулеба
сво
джо байден
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"И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?" — прокомментировала Захарова слова Кулебы в своем телеграм-канале.Ранее Кулеба написал, что перед началом СВО у Байдена оказался документ от американских спецслужб о падении Киева."То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет", — заявил он.По мнению министра, Киеву повезло, что на момент начала спецоперации президентом был именно Байден.Напомним, что гимн Украины начинается словами "Ещене погибла Украины, и слава, и воля".Захарова также прокомментировала слова Зеленского о его разговоре с Трампом Захарова предложила скинуться на полет Зеленского на Марс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, мария захарова, дмитрий кулеба, сво, джо байден
Новости, Украина, Мария Захарова, Дмитрий Кулеба, СВО, Джо Байден

Захарова высмеяла реплику Кулебы о гибели Украины

10:50 09.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на реплику министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который заявил, что за два дня до начала специальной военной операции видел на столе у президента США Джо Байдена папку с документами о гибели Украины
"И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?" — прокомментировала Захарова слова Кулебы в своем телеграм-канале.
Ранее Кулеба написал, что перед началом СВО у Байдена оказался документ от американских спецслужб о падении Киева.
"То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет", — заявил он.
По мнению министра, Киеву повезло, что на момент начала спецоперации президентом был именно Байден.
Напомним, что гимн Украины начинается словами "Ещене погибла Украины, и слава, и воля".
Захарова также прокомментировала слова Зеленского о его разговоре с Трампом Захарова предложила скинуться на полет Зеленского на Марс
 
НовостиУкраинаМария ЗахароваДмитрий КулебаСВОДжо Байден
 
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