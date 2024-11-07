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Захарова предложила скинуться на полет Зеленского на Марс

Захарова предложила скинуться на полет Зеленского на Марс - 07.11.2024 Украина.ру

Захарова предложила скинуться на полет Зеленского на Марс

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале пошутила, что многие бы скинулись на полет Владимира Зеленского на Марс

2024-11-07T08:52

2024-11-07T08:52

2024-11-07T08:52

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владимир зеленский

дональд трамп

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мария захарова

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"Зеленский вспомнил, что обсуждал с Трампом свой "план". А с Илоном Маском свой полет на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись", - написала Захарова.Накануне эксперты назвали Зеленского "льстецом" за слишком подобострастное поздравление Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Он поспешил одним из первых поздравить Трампа еще до официальных результатов. Кроме того, в ходе вечернего обращения Зеленский второй раз за день поздравил американского политика.В свою очередь Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Киеву в случае своей победы на выборах. На своих митингах он назвал Зеленского "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, владимир зеленский, дональд трамп, киев, россия, сша, мария захарова