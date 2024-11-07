Захарова предложила скинуться на полет Зеленского на Марс
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале пошутила, что многие бы скинулись на полет Владимира Зеленского на Марс
"Зеленский вспомнил, что обсуждал с Трампом свой "план". А с Илоном Маском свой полет на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись", - написала Захарова.
Накануне эксперты назвали Зеленского "льстецом" за слишком подобострастное поздравление Дональда Трампа с победой на выборах президента США.
Он поспешил одним из первых поздравить Трампа еще до официальных результатов. Кроме того, в ходе вечернего обращения Зеленский второй раз за день поздравил американского политика.
В свою очередь Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Киеву в случае своей победы на выборах. На своих митингах он назвал Зеленского "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.