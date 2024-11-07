Захарова предложила скинуться на полет Зеленского на Марс - 07.11.2024 Украина.ру
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Захарова предложила скинуться на полет Зеленского на Марс
Захарова предложила скинуться на полет Зеленского на Марс - 07.11.2024 Украина.ру
Захарова предложила скинуться на полет Зеленского на Марс
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале пошутила, что многие бы скинулись на полет Владимира Зеленского на Марс
2024-11-07T08:52
2024-11-07T08:52
новости
владимир зеленский
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"Зеленский вспомнил, что обсуждал с Трампом свой "план". А с Илоном Маском свой полет на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись", - написала Захарова.Накануне эксперты назвали Зеленского "льстецом" за слишком подобострастное поздравление Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Он поспешил одним из первых поздравить Трампа еще до официальных результатов. Кроме того, в ходе вечернего обращения Зеленский второй раз за день поздравил американского политика.В свою очередь Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Киеву в случае своей победы на выборах. На своих митингах он назвал Зеленского "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, владимир зеленский, дональд трамп, киев, россия, сша, мария захарова
Новости, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киев, Россия, США, Мария Захарова

Захарова предложила скинуться на полет Зеленского на Марс

08:52 07.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале пошутила, что многие бы скинулись на полет Владимира Зеленского на Марс
"Зеленский вспомнил, что обсуждал с Трампом свой "план". А с Илоном Маском свой полет на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись", - написала Захарова.
Накануне эксперты назвали Зеленского "льстецом" за слишком подобострастное поздравление Дональда Трампа с победой на выборах президента США.
Он поспешил одним из первых поздравить Трампа еще до официальных результатов. Кроме того, в ходе вечернего обращения Зеленский второй раз за день поздравил американского политика.
В свою очередь Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Киеву в случае своей победы на выборах. На своих митингах он назвал Зеленского "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиВладимир ЗеленскийДональд ТрампКиевРоссияСШАМария Захарова
 
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