Если Трамп может угрожать России санкциями, Москва начнет обсуждать ядерную войну — Бавырин - 09.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241109/1058733726.html
Если Трамп может угрожать России санкциями, Москва начнет обсуждать ядерную войну — Бавырин
Если Трамп может угрожать России санкциями, Москва начнет обсуждать ядерную войну — Бавырин - 09.11.2024 Украина.ру
Если Трамп может угрожать России санкциями, Москва начнет обсуждать ядерную войну — Бавырин
Трамп будет угрожать России не тем, что даст Украине много денег и оружия. Он внимательно следит за бюджетом и внешним долгом. Но новые санкции, от которых будет плохо всем, но которые прозвучат грозно, Трамп ввести может
2024-11-09T05:50
2024-11-09T05:50
новости
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048940398_0:208:624:559_1920x0_80_0_0_625ea53897c6d6b865908ff3592ac1a5.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.Он начал с того, что даже экономисты эти санкции не смогут сейчас предугадать.Эксперт напомнил, что Трамп после объявления своей победы, помимо всяких пустых обещаний, четко сказал: "Больше никаких войн во время моего срока. Я остановлю войны". Хотелось бы, что он двинул этот миротворческий трек, но не через силу, подчеркнул политолог.“А если он попробует поговорить с Россией на языке ультиматума, мы с вами будем обсуждать вероятность ядерной войны”, — заключил Бавырин.Ранее в интервью изданию Украина.ру высказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков считает, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.Какое решение Путин может предложить Трампу — в интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситьсяРанее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox NewsО том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в СШАПолный текст интервью — Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо
https://ukraina.ru/20241107/1058707894.html
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048940398_0:149:624:617_1920x0_80_0_0_43c04220d38a32fdac11043aa12fbc06.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, детали
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, детали

Если Трамп может угрожать России санкциями, Москва начнет обсуждать ядерную войну — Бавырин

05:50 09.11.2024
 
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Читать в
Трамп будет угрожать России не тем, что даст Украине много денег и оружия. Он внимательно следит за бюджетом и внешним долгом. Но новые санкции, от которых будет плохо всем, но которые прозвучат грозно, Трамп ввести может
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.
Он начал с того, что даже экономисты эти санкции не смогут сейчас предугадать.
“Снятие ограничений на удары дальнобойными натовскими ракетами — это не то что запросто, но это тоже возможно. Трамп выдвинет нам требование. Требование это будет отклонено (хотя в России будут элитные группы, которые будут выступать за то, чтобы эти требования были выполнены). У Трампа начнется истерика. И в этой ситуации он может пойти на все”, — поделился своими рассуждениями Бавырин.
Эксперт напомнил, что Трамп после объявления своей победы, помимо всяких пустых обещаний, четко сказал: "Больше никаких войн во время моего срока. Я остановлю войны". Хотелось бы, что он двинул этот миротворческий трек, но не через силу, подчеркнул политолог.
“А если он попробует поговорить с Россией на языке ультиматума, мы с вами будем обсуждать вероятность ядерной войны”, — заключил Бавырин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру высказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков считает, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.
Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:
“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.
Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:
“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"
Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.
В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,
“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.
Какое решение Путин может предложить Трампу — в интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься
- РИА Новости, 1920, 07.11.2024
7 ноября, 14:41
В Кремле отреагировали на украинский план команды Трампа, изложенный Wall Street JournalСтатья американского издания Wall Street Journal о плане по Украине команды Дональда Трампа носит абстрактный характер, отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.
Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox News
О том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США
Полный текст интервью — Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо
 
НовостиРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд Трампдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Ищенко: если республиканцы и демократы сплотятся — это станет проблемой для России
07:25Россия не собирается уничтожать Украину, поэтому не объявляет ей открытую войну: эксперт про задачи СВО
07:20“Постоянность Пхеньяна — это его кредо”. Эксперт рассказал, почему Россия предпочла договариваться с КНДР
07:10Самойлов: попытку нападения нельзя исключать ни на минуту, пока существует Украина
07:00Казаков: Россия зеркалит действия Запада, но он почему-то возмущен
06:50Сотрудников ТЦК тоже ждет мобилизация, потому что ситуация на фронте не меняется — Азаров
06:45Мобилизация женщин и молодых солдат ждет Украину, так как она планирует долгую войну — Стоякин
06:40Экс-премьер Украины: в ВОВ украинцы сами освобождали свою страну, теперь это делает российская армия
06:30Запад собрался учувствовать в победном марше на Украине, но его не предвидится — Сушенцов
06:25Европа берет Украину на себя, так как США уйдут в Азию — Линин
06:20Эксперт: концепции ядерного сдерживания уже устарели, пора подключать в игру новых участников
05:50Если Трамп может угрожать России санкциями, Москва начнет обсуждать ядерную войну — Бавырин
05:30Психологическая бомба для Запада: эксперт про витиеватое заявление президента РФ
05:20Порошенко* на полпути к глубокому обмороку, в котором находится Зеленский — Павлив
05:10Санду берет пример с Украины и превращает Молдавию в анти-Россию — Соин
04:50Тимофеев: раны европейской безопасности — надолго, обсуждать Запад готов только украинский конфликт
04:34"Я вас всех ужасно ненавижу" и "Хочу, чтобы Трамп исчез с лица земли". Звезды и политики о победе Трампа
04:30Эксперты: у Америки в любом случае только один путь, никто не может с него свернуть
04:25После распада правящей партии, Шольцу остается только кричать о поддержке Украины — Волков
04:20Гаспарян: мобилизация отвлекает украинцев от борща, поэтому новобранцы не оправдают себя
Лента новостейМолния