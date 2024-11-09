https://ukraina.ru/20241109/1058733726.html
Если Трамп может угрожать России санкциями, Москва начнет обсуждать ядерную войну — Бавырин
Если Трамп может угрожать России санкциями, Москва начнет обсуждать ядерную войну — Бавырин - 09.11.2024 Украина.ру
Если Трамп может угрожать России санкциями, Москва начнет обсуждать ядерную войну — Бавырин
Трамп будет угрожать России не тем, что даст Украине много денег и оружия. Он внимательно следит за бюджетом и внешним долгом. Но новые санкции, от которых будет плохо всем, но которые прозвучат грозно, Трамп ввести может
2024-11-09T05:50
2024-11-09T05:50
2024-11-09T05:50
новости
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.Он начал с того, что даже экономисты эти санкции не смогут сейчас предугадать.Эксперт напомнил, что Трамп после объявления своей победы, помимо всяких пустых обещаний, четко сказал: "Больше никаких войн во время моего срока. Я остановлю войны". Хотелось бы, что он двинул этот миротворческий трек, но не через силу, подчеркнул политолог.“А если он попробует поговорить с Россией на языке ультиматума, мы с вами будем обсуждать вероятность ядерной войны”, — заключил Бавырин.Ранее в интервью изданию Украина.ру высказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков считает, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.Какое решение Путин может предложить Трампу — в интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситьсяРанее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox NewsО том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в СШАПолный текст интервью — Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо
https://ukraina.ru/20241107/1058707894.html
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новости, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, детали
Если Трамп может угрожать России санкциями, Москва начнет обсуждать ядерную войну — Бавырин
Трамп будет угрожать России не тем, что даст Украине много денег и оружия. Он внимательно следит за бюджетом и внешним долгом. Но новые санкции, от которых будет плохо всем, но которые прозвучат грозно, Трамп ввести может
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.
Он начал с того, что даже экономисты эти санкции не смогут сейчас предугадать.
“Снятие ограничений на удары дальнобойными натовскими ракетами — это не то что запросто, но это тоже возможно. Трамп выдвинет нам требование. Требование это будет отклонено (хотя в России будут элитные группы, которые будут выступать за то, чтобы эти требования были выполнены). У Трампа начнется истерика. И в этой ситуации он может пойти на все”, — поделился своими рассуждениями Бавырин.
Эксперт напомнил, что Трамп после объявления своей победы, помимо всяких пустых обещаний, четко сказал: "Больше никаких войн во время моего срока. Я остановлю войны". Хотелось бы, что он двинул этот миротворческий трек, но не через силу, подчеркнул политолог.
“А если он попробует поговорить с Россией на языке ультиматума, мы с вами будем обсуждать вероятность ядерной войны”, — заключил Бавырин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру высказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков считает, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.
Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина
и Зеленского
от Трампа:
“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.
Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:
“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"
Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.
В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,
“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.
Ранее кандидат в президенты США
от Республиканской партии
Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.