Польский генерал: США прекратит финансирование ВСУ не завтра, но Украина и Европа пострадают - 07.11.2024 Украина.ру
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Польский генерал: США прекратит финансирование ВСУ не завтра, но Украина и Европа пострадают
Польский генерал: США прекратит финансирование ВСУ не завтра, но Украина и Европа пострадают - 07.11.2024 Украина.ру
Польский генерал: США прекратит финансирование ВСУ не завтра, но Украина и Европа пострадают
Приход к власти в США Дональда Трампа не означает, что Вашингтон прекратит "финансирование Киева в борьбе с Россией", однако кое-какие изменения все же будут. Такое мнение в эфире онлайн-радио RMF24 озвучил польский генерал Богуслав Пацек, комментируя обещание нового американского президента прекратить конфликт на Украине за 24 часа
2024-11-07T10:59
2024-11-07T11:09
новости
украина
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вооруженные силы украины
польша
генерал
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Он добавил, что американская стратегия вряд ли позволит Вашингтону в одночасье покинуть Украину, но "может поставить Киев в ситуацию, которую будет сложно принять", отметил генерал. А именно - Киеву придется вести войну на свои деньги. Их у Украины сейчас нет, зато есть возможность взять долгосрочные кредиты, отметил Пацек.С другой стороны, оговорился он, ситуация очевидно созрела для прекращения войны на Украине, и воля к стихийной поддержке Киева, которая была так заметна в 2022 году, ослабла, заявил поляк. И это тем хуже, продолжил он, что с большой долей вероятности, Трамп передаст бремя помощи ВСУ Европе."Я даже не удивлюсь, если это очень четко сформулирует и выскажет президент Трамп. Он уже говорил об этом раньше, и, честно говоря, Европа вела себя именно так. Больше финансово помог Евросоюз, а если считать все глобально – военная помощь, экономическая помощь, – он помог больше, чем США", - сказал Пацек, уточнив, что ЕС никогда не диктовала темпы оказания помощи Киеву а лишь следовала направлению, указанному Вашингтоном.Дональд Трамп, который по предварительным данным побеждает на выборах президента США, накануне заявил, что в отличие от других американских лидеров не развяжет ни одной войны, а наоборот, завершит все ранее начатые."Тезис Трампа о необходимости завершать конфликты, предполагает, что должны быть конкретные для этого действия", - отреагировали в российском МИДе.Ранее американское информационное агентство Вloomberg отметило, что ноябрьские выборы в США станут переломным моментом в истории Украины, а Киев уже почувствовал ослабление западной поддержки.Издание добавило, что чиновники в Киеве и по всей Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к "болезненному урегулированию" конфликта на Украине, ведь суровая реальность такова, что истощенные ВСУ зависят от помощи Вашингтона больше, чем многим кажется.Подробнее по теме - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20241106/1058670157.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, польша, генерал
Новости, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Польша, генерал

Польский генерал: США прекратит финансирование ВСУ не завтра, но Украина и Европа пострадают

10:59 07.11.2024 (обновлено: 11:09 07.11.2024)
 
© Nowa Strategia
© Nowa Strategia
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Приход к власти в США Дональда Трампа не означает, что Вашингтон прекратит "финансирование Киева в борьбе с Россией", однако кое-какие изменения все же будут. Такое мнение в эфире онлайн-радио RMF24 озвучил польский генерал Богуслав Пацек, комментируя обещание нового американского президента прекратить конфликт на Украине за 24 часа

"Это избирательная кампания, и во время избирательных кампаний используются различные виды мысленных ярлыков, используются различные лозунги. Дональд Трамп известен своими резкими заявлениями, радикальными речами и действиями. Так что я не думаю, что даже когда он произносил эти слова, он имел в виду ровно один день", - сказал Пацек.

Он добавил, что американская стратегия вряд ли позволит Вашингтону в одночасье покинуть Украину, но "может поставить Киев в ситуацию, которую будет сложно принять", отметил генерал. А именно - Киеву придется вести войну на свои деньги. Их у Украины сейчас нет, зато есть возможность взять долгосрочные кредиты, отметил Пацек.
С другой стороны, оговорился он, ситуация очевидно созрела для прекращения войны на Украине, и воля к стихийной поддержке Киева, которая была так заметна в 2022 году, ослабла, заявил поляк. И это тем хуже, продолжил он, что с большой долей вероятности, Трамп передаст бремя помощи ВСУ Европе.
"Я даже не удивлюсь, если это очень четко сформулирует и выскажет президент Трамп. Он уже говорил об этом раньше, и, честно говоря, Европа вела себя именно так. Больше финансово помог Евросоюз, а если считать все глобально – военная помощь, экономическая помощь, – он помог больше, чем США", - сказал Пацек, уточнив, что ЕС никогда не диктовала темпы оказания помощи Киеву а лишь следовала направлению, указанному Вашингтоном.
Дональд Трамп, который по предварительным данным побеждает на выборах президента США, накануне заявил, что в отличие от других американских лидеров не развяжет ни одной войны, а наоборот, завершит все ранее начатые.
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Фото: © AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
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Ранее американское информационное агентство Вloomberg отметило, что ноябрьские выборы в США станут переломным моментом в истории Украины, а Киев уже почувствовал ослабление западной поддержки.
Издание добавило, что чиновники в Киеве и по всей Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к "болезненному урегулированию" конфликта на Украине, ведь суровая реальность такова, что истощенные ВСУ зависят от помощи Вашингтона больше, чем многим кажется.
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Подробнее по теме - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает.
*Запрещенная в России террористическая организация
 
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