Польский генерал: США прекратит финансирование ВСУ не завтра, но Украина и Европа пострадают
10:59 07.11.2024 (обновлено: 11:09 07.11.2024)
© Nowa Strategia
© Nowa Strategia
Приход к власти в США Дональда Трампа не означает, что Вашингтон прекратит "финансирование Киева в борьбе с Россией", однако кое-какие изменения все же будут. Такое мнение в эфире онлайн-радио RMF24 озвучил польский генерал Богуслав Пацек, комментируя обещание нового американского президента прекратить конфликт на Украине за 24 часа
"Это избирательная кампания, и во время избирательных кампаний используются различные виды мысленных ярлыков, используются различные лозунги. Дональд Трамп известен своими резкими заявлениями, радикальными речами и действиями. Так что я не думаю, что даже когда он произносил эти слова, он имел в виду ровно один день", - сказал Пацек.
Он добавил, что американская стратегия вряд ли позволит Вашингтону в одночасье покинуть Украину, но "может поставить Киев в ситуацию, которую будет сложно принять", отметил генерал. А именно - Киеву придется вести войну на свои деньги. Их у Украины сейчас нет, зато есть возможность взять долгосрочные кредиты, отметил Пацек.
С другой стороны, оговорился он, ситуация очевидно созрела для прекращения войны на Украине, и воля к стихийной поддержке Киева, которая была так заметна в 2022 году, ослабла, заявил поляк. И это тем хуже, продолжил он, что с большой долей вероятности, Трамп передаст бремя помощи ВСУ Европе.
"Я даже не удивлюсь, если это очень четко сформулирует и выскажет президент Трамп. Он уже говорил об этом раньше, и, честно говоря, Европа вела себя именно так. Больше финансово помог Евросоюз, а если считать все глобально – военная помощь, экономическая помощь, – он помог больше, чем США", - сказал Пацек, уточнив, что ЕС никогда не диктовала темпы оказания помощи Киеву а лишь следовала направлению, указанному Вашингтоном.
Дональд Трамп, который по предварительным данным побеждает на выборах президента США, накануне заявил, что в отличие от других американских лидеров не развяжет ни одной войны, а наоборот, завершит все ранее начатые.
"Тезис Трампа о необходимости завершать конфликты, предполагает, что должны быть конкретные для этого действия", - отреагировали в российском МИДе.
Вчера, 11:36Трамп пообещал остановить войны, в МИД РФ отреагировалиДональд Трамп, который по предварительным данным побеждает на выборах президента США, заявил, что в отличие от других американских лидеров не развяжет ни одной войны, а наоборот, завершит все ранее начатые. Такое обещание он дал в ночь на 6 ноября, выступая в Мар-а-Лаго, где расположено его имение
Издание добавило, что чиновники в Киеве и по всей Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к "болезненному урегулированию" конфликта на Украине, ведь суровая реальность такова, что истощенные ВСУ зависят от помощи Вашингтона больше, чем многим кажется.
Подробнее по теме - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает.
*Запрещенная в России террористическая организация