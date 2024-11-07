Порошенко* обозначил Трампу "красные линии". Главное на Украине на утро 7 ноября - 07.11.2024 Украина.ру
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Порошенко* обозначил Трампу "красные линии". Главное на Украине на утро 7 ноября
Порошенко* обозначил Трампу "красные линии". Главное на Украине на утро 7 ноября - 07.11.2024 Украина.ру
Порошенко* обозначил Трампу "красные линии". Главное на Украине на утро 7 ноября
Лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко* назвал "красные линии" после победы Дональда Трампа на выборах президента США
2024-11-07T09:45
2024-11-07T11:16
эксклюзив
хроники
украина
сша
америка
петр порошенко
владимир зеленский
дональд трамп
нато
офис президента
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О "красных линиях" для Дональда Трампа Пётр Порошенко* написал в своём телеграм-канале. По его словам, у эти "красные линии" есть не только у Украины, но и у "всего свободного мира"."Первое. Никаких компромиссов касательно суверенитета и независимости Украины. Она в той или другой форме никогда не станет колонией России или не вернётся в зону её влияния. Второе. Не может быть компромиссов с точки зрения территориальной целостности Украины. Она никогда не признает оккупированные территории и никогда от них не откажется", — написал он.Третьей "красной линией" он назвал сокращение мощи ВСУ, "ведь это (ВСУ. — Ред.) — сверхнадёжный и самый эффективный гарант дальнейшего существования украинского государства"."Четвёртое. До полного освобождения наших территорий мы не можем пойти на компромиссы или отмену санкций. Пятое. Нам нужно убедить президента Трампа в том, что никакой другой альтернативы остановки войны, о которой он говорит, не может произойти без членства Украины в НАТО. Но для этого мы должны сделать свою часть домашней работы, ведь с тем, что есть сейчас, в НАТО не берут", — подытожил Порошенко*.За несколько часов до этого Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам прокомментировал победу Трампа на выборах президента США."Сегодня действительно особенный день, и во всём мире одна новость привлекает внимание. Абсолютно убедительный результат выборов в Америке. Чёткое лидерство президента Трампа. Я поздравляю с этой победой", — заявил Зеленский.Он напомнил о словах Трампа во время его предыдущего президентства."Вообще, для нас на Украине, во всей Европе чрезвычайно важно было всё время слушать слова тогда ещё 45-го президента Соединённых Штатов о мире благодаря силе — peace through strength. И когда это будет принципом политики 47-го президента Соединённых Штатов, Америка и весь мир от этого только выиграют. Не зря так часто теперь вспоминают Рональда Рейгана — люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни. И для нас это жизнь без российской агрессии и с сильной Америкой, с сильной Украиной, с сильными союзниками", — подчеркнул Зеленский.По его словам, в этом году он говорил с Трампом по телефону в июле и на личной встрече в сентябре, "и это были хорошие разговоры"."На уровне команд у нас есть взаимодействие. Как всегда, безусловно, ценим двухпартийную поддержку Соединённых Штатов. По всем пунктам Плана победы говорили. На встрече в Нью-Йорке, также на встречах в Вашингтоне — в конгрессе, в Белом доме. И касательно обороны, и касательно экономики, и касательно будущего после войны у нас есть потенциал для более крепкого сотрудничества", — подчеркнул Зеленский.Спустя несколько часов он сообщил о новом телефонном разговоре с Трампом."Провёл чудесный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой — этот результат стал возможным благодаря его впечатляющий избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу", — растекался в похвале Зеленский.По его словам, они с Трампом "договорились поддерживать тесный диалог" и развивать украино-американское сотрудничество."Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для всего света и для справедливого мира", — подытожил Зеленский.Между тем, над украинскими политиками уже потешаются за резкую смену их симпатий."С сегодняшнего утра все обувные магазины переходят на трёхсменный режим. Следите за ногами", — отметил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович** (внесён в список экстремистов и террористов. — Ред.).Впрочем, и самого его упрекнули за резкую "смену вектора" по поводу вторжения в Курскую область.Украинский политолог Кость Бондаренко обратил внимание на то, что синхронно с Зеленским Трампа не поздравил с избранием глава ОП Андрей Ермак."В 2020 году поздравления Байдену направили и Зеленский, и Ермак. В этом году Трамп не получил поздравление от Ермака. Значит ли это, что Андрей Борисович ориентируется на позицию Путина, который тоже отказался поздравлять Трампа? И ещё: почему нет поздравления от Марьяны Безуглой?" — написал Бондаренко в своём телеграм-канале.Позднее, когда Ермак поздравил Трампа, Бондаренко пошутил, что последний "теперь может считаться легитимно избранным президентом".При этом некоторые украинские СМИ сообщили подробности разговора Трампа и Зеленского."Наш источник сообщает, что Зеленский таки "выпросил" телефонный разговор с Трампом. Он прошел в формальной обстановке и был быстрым. Продлился не более 5 минут. Трамп снова заявил Зеленскому, что необходимо искать дипломатические пути решения. Кровавую войну необходимо заканчивать. Зеленский с Трампом согласился и сказал, что надеется новая администрация примет во внимание украинскую формулу мира. Трамп проигнорировал этот посыл. На этом и закончили. Как дополняет источник, разговор был фактически ни о чём, но очень нужный Зеленскому, чтобы показать внутренней украинской элите, что он не "сбитая утка" и Трамп якобы не будет его "сливать". Многие всё равно сомневаются в том, что Трамп оставит Зеленского у "руля" Украины", — указывалось утром 7 ноября в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Другой популярный в стране телеграм-канал — "ЗеРада" — высмеял "красные линии" Порошенко*, отметив, что заявление пятого президента страны, скорее, направлено на внутреннюю аудиторию."Чтобы "потужный" (Зеленский. — Ред.) не сильно радовался от того, что дозвонился Трампу, как чёрт из табакерки нарисовался "крыголам" (Порошенко.* — Ред.) и аккуратно (для обоих), почти по отцовски, расчертил "красные линии". Целых... пять, чтобы Зе не воспользовался вариантом "спасительный Трамп", о котором мы написали ещё год назад. Да и в принципе с этими линиями Зе может разве что застрелиться, потому что его "план с томагавками" просто true story по сравнению с "линиями крыголама". Т. е. пока в Офисе на фоне Трампа и обвала фронта думают как "продать" сдачу Курской области, чтобы выглядело как первый шаг к миру, появляется Петя и требует границу 1991-го? Просто класс! Это так по-украински, так патриотично… Именно поэтому мы писали, что даже при Трампе шанс на мир по ЛБС — всего 25%, остальное — война до потери государственности или значительных территориальных уступок", — указывалось в публикации этого телеграм-канала.При этом среди части украинских политиков царит уныние из-за избрания Трампа президентом США.О победе Трампа и её влиянии на происходящее на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Трамп победил, но танки ещё не сказали последнее слово. Украина в международном контексте".* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20241106/1058688273.html
https://ukraina.ru/20241106/1058672966.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, украина, сша, америка, петр порошенко, владимир зеленский, дональд трамп, нато, офис президента, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, Украина, США, Америка, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Офис президента, Вооруженные силы Украины

Порошенко* обозначил Трампу "красные линии". Главное на Украине на утро 7 ноября

09:45 07.11.2024 (обновлено: 11:16 07.11.2024)
 
Фото: Пётр Порошенко (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)
Фото: Пётр Порошенко (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко* назвал "красные линии" после победы Дональда Трампа на выборах президента США
О "красных линиях" для Дональда Трампа Пётр Порошенко* написал в своём телеграм-канале. По его словам, у эти "красные линии" есть не только у Украины, но и у "всего свободного мира".
"Первое. Никаких компромиссов касательно суверенитета и независимости Украины. Она в той или другой форме никогда не станет колонией России или не вернётся в зону её влияния. Второе. Не может быть компромиссов с точки зрения территориальной целостности Украины. Она никогда не признает оккупированные территории и никогда от них не откажется", — написал он.
Третьей "красной линией" он назвал сокращение мощи ВСУ, "ведь это (ВСУ. — Ред.) — сверхнадёжный и самый эффективный гарант дальнейшего существования украинского государства".
"Четвёртое. До полного освобождения наших территорий мы не можем пойти на компромиссы или отмену санкций. Пятое. Нам нужно убедить президента Трампа в том, что никакой другой альтернативы остановки войны, о которой он говорит, не может произойти без членства Украины в НАТО. Но для этого мы должны сделать свою часть домашней работы, ведь с тем, что есть сейчас, в НАТО не берут", — подытожил Порошенко*.
- РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Вчера, 18:13
Надежды, огорчения и последствия победы Трампа, фрески волынских олигархов, бригады ВСУ. Итоги 6 ноябряВ Европе, России и Украине комментируют избрание Трампа; скандал в волынском храме ПЦУ; Сырский намекает на вывод украинских войск с Курщины
За несколько часов до этого Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам прокомментировал победу Трампа на выборах президента США.
"Сегодня действительно особенный день, и во всём мире одна новость привлекает внимание. Абсолютно убедительный результат выборов в Америке. Чёткое лидерство президента Трампа. Я поздравляю с этой победой", — заявил Зеленский.
Он напомнил о словах Трампа во время его предыдущего президентства.
"Вообще, для нас на Украине, во всей Европе чрезвычайно важно было всё время слушать слова тогда ещё 45-го президента Соединённых Штатов о мире благодаря силе — peace through strength. И когда это будет принципом политики 47-го президента Соединённых Штатов, Америка и весь мир от этого только выиграют. Не зря так часто теперь вспоминают Рональда Рейгана — люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни. И для нас это жизнь без российской агрессии и с сильной Америкой, с сильной Украиной, с сильными союзниками", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, в этом году он говорил с Трампом по телефону в июле и на личной встрече в сентябре, "и это были хорошие разговоры".
"На уровне команд у нас есть взаимодействие. Как всегда, безусловно, ценим двухпартийную поддержку Соединённых Штатов. По всем пунктам Плана победы говорили. На встрече в Нью-Йорке, также на встречах в Вашингтоне — в конгрессе, в Белом доме. И касательно обороны, и касательно экономики, и касательно будущего после войны у нас есть потенциал для более крепкого сотрудничества", — подчеркнул Зеленский.
Спустя несколько часов он сообщил о новом телефонном разговоре с Трампом.
"Провёл чудесный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой — этот результат стал возможным благодаря его впечатляющий избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу", — растекался в похвале Зеленский.
По его словам, они с Трампом "договорились поддерживать тесный диалог" и развивать украино-американское сотрудничество.
"Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для всего света и для справедливого мира", — подытожил Зеленский.
- РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Вчера, 13:00
Президент США и Украина, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 ноябряВыборы президента США обеспокоили украинских политиков и политизированных обывателей, многие попытались рассмотреть перспективы Украины при возвращении Дональда Трампа в Белый дом
Между тем, над украинскими политиками уже потешаются за резкую смену их симпатий.
"С сегодняшнего утра все обувные магазины переходят на трёхсменный режим. Следите за ногами", — отметил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович** (внесён в список экстремистов и террористов. — Ред.).
Впрочем, и самого его упрекнули за резкую "смену вектора" по поводу вторжения в Курскую область.
Украинский политолог Кость Бондаренко обратил внимание на то, что синхронно с Зеленским Трампа не поздравил с избранием глава ОП Андрей Ермак.
"В 2020 году поздравления Байдену направили и Зеленский, и Ермак. В этом году Трамп не получил поздравление от Ермака. Значит ли это, что Андрей Борисович ориентируется на позицию Путина, который тоже отказался поздравлять Трампа? И ещё: почему нет поздравления от Марьяны Безуглой?" — написал Бондаренко в своём телеграм-канале.
Позднее, когда Ермак поздравил Трампа, Бондаренко пошутил, что последний "теперь может считаться легитимно избранным президентом".
При этом некоторые украинские СМИ сообщили подробности разговора Трампа и Зеленского.
"Наш источник сообщает, что Зеленский таки "выпросил" телефонный разговор с Трампом. Он прошел в формальной обстановке и был быстрым. Продлился не более 5 минут. Трамп снова заявил Зеленскому, что необходимо искать дипломатические пути решения. Кровавую войну необходимо заканчивать. Зеленский с Трампом согласился и сказал, что надеется новая администрация примет во внимание украинскую формулу мира. Трамп проигнорировал этот посыл. На этом и закончили. Как дополняет источник, разговор был фактически ни о чём, но очень нужный Зеленскому, чтобы показать внутренней украинской элите, что он не "сбитая утка" и Трамп якобы не будет его "сливать". Многие всё равно сомневаются в том, что Трамп оставит Зеленского у "руля" Украины", — указывалось утром 7 ноября в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".
- РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Вчера, 09:00
Скандальный "закон о дровах", успехи ВС РФ, шантаж Польши. Главное на Украине на утро 6 ноябряСоветник Зеленского пообещал, что тот не подпишет скандальный "закон о дровах". Российские военные уничтожают националистов и технику. В Польше призывают шантажировать Украину военной помощью
Другой популярный в стране телеграм-канал — "ЗеРада" — высмеял "красные линии" Порошенко*, отметив, что заявление пятого президента страны, скорее, направлено на внутреннюю аудиторию.
"Чтобы "потужный" (Зеленский. — Ред.) не сильно радовался от того, что дозвонился Трампу, как чёрт из табакерки нарисовался "крыголам" (Порошенко.* — Ред.) и аккуратно (для обоих), почти по отцовски, расчертил "красные линии". Целых... пять, чтобы Зе не воспользовался вариантом "спасительный Трамп", о котором мы написали ещё год назад. Да и в принципе с этими линиями Зе может разве что застрелиться, потому что его "план с томагавками" просто true story по сравнению с "линиями крыголама". Т. е. пока в Офисе на фоне Трампа и обвала фронта думают как "продать" сдачу Курской области, чтобы выглядело как первый шаг к миру, появляется Петя и требует границу 1991-го? Просто класс! Это так по-украински, так патриотично… Именно поэтому мы писали, что даже при Трампе шанс на мир по ЛБС — всего 25%, остальное — война до потери государственности или значительных территориальных уступок", — указывалось в публикации этого телеграм-канала.
При этом среди части украинских политиков царит уныние из-за избрания Трампа президентом США.
О победе Трампа и её влиянии на происходящее на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Трамп победил, но танки ещё не сказали последнее слово. Украина в международном контексте".
* Внесен в список террористов и экстремистов.
 
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