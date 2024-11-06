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Песков ответил, планирует ли Путин поздравлять Трампа

Песков ответил, планирует ли Путин поздравлять Трампа - 06.11.2024 Украина.ру

Песков ответил, планирует ли Путин поздравлять Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 ноября сообщил журналистам, что ему неизвестно о планах президента России Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах главы США

2024-11-06T12:47

2024-11-06T12:47

2024-11-06T12:47

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"Что касается поздравления, мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами", - сказал официальный представитель Кремля.Он напомнил, что речь идет о "недружественной стране, которая и прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства".Дональд Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.О реакции Киева на победу - в материале Зеленский поздравил Трампа, а тот - "решительного парня" Вэнса на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дональд трамп, сша, кремль, дмитрий песков, владимир путин