https://ukraina.ru/20241104/1058618211.html

Напряжение на границе: как в Прибалтике вытесняют русских и почему там боятся войны с Россией – Ищенко

Напряжение на границе: как в Прибалтике вытесняют русских и почему там боятся войны с Россией – Ищенко - 04.11.2024 Украина.ру

Напряжение на границе: как в Прибалтике вытесняют русских и почему там боятся войны с Россией – Ищенко

Литва ограждается от России. "Зубы дракона" устанавливаются на мостах и на территории аэропортов страны. Такая вот местная стена местного Яценюка. Не говоря уже об учениях и различных антироссийских заявлениях литовских властей. В чём причины такой активности Прибалтики и такой "нелюбви" к России даже спустя более 30 лет после распада СССР?

2024-11-04T16:50

2024-11-04T16:50

2024-11-04T16:50

видео

ростислав ищенко

литва

латвия

эстония

прибалтика

страны балтии

конфликт

противостояние

война

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Об этом в новом еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.

литва

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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