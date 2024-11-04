https://ukraina.ru/20241104/1058618211.html
Напряжение на границе: как в Прибалтике вытесняют русских и почему там боятся войны с Россией – Ищенко
Напряжение на границе: как в Прибалтике вытесняют русских и почему там боятся войны с Россией – Ищенко - 04.11.2024 Украина.ру
Напряжение на границе: как в Прибалтике вытесняют русских и почему там боятся войны с Россией – Ищенко
Литва ограждается от России. "Зубы дракона" устанавливаются на мостах и на территории аэропортов страны. Такая вот местная стена местного Яценюка. Не говоря уже об учениях и различных антироссийских заявлениях литовских властей. В чём причины такой активности Прибалтики и такой "нелюбви" к России даже спустя более 30 лет после распада СССР?
2024-11-04T16:50
2024-11-04T16:50
2024-11-04T16:50
видео
ростислав ищенко
литва
латвия
эстония
прибалтика
страны балтии
конфликт
противостояние
война
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Об этом в новом еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
литва
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Напряжение на границе: как в Прибалтике вытесняют русских и почему там боятся войны с Россией – Ищенко
Литва ограждается от России. "Зубы дракона" устанавливаются на мостах и на территории аэропортов страны. Такая вот местная стена местного Яценюка. Не говоря уже об учениях и различных антироссийских заявлениях литовских властей. В чём причины такой активности Прибалтики и такой "нелюбви" к России даже спустя более 30 лет после распада СССР?
Об этом в новом еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.