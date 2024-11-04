Напряжение на границе: как в Прибалтике вытесняют русских и почему там боятся войны с Россией – Ищенко - 04.11.2024 Украина.ру
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Напряжение на границе: как в Прибалтике вытесняют русских и почему там боятся войны с Россией – Ищенко
Напряжение на границе: как в Прибалтике вытесняют русских и почему там боятся войны с Россией – Ищенко - 04.11.2024 Украина.ру
Напряжение на границе: как в Прибалтике вытесняют русских и почему там боятся войны с Россией – Ищенко
Литва ограждается от России. "Зубы дракона" устанавливаются на мостах и на территории аэропортов страны. Такая вот местная стена местного Яценюка. Не говоря уже об учениях и различных антироссийских заявлениях литовских властей. В чём причины такой активности Прибалтики и такой "нелюбви" к России даже спустя более 30 лет после распада СССР?
2024-11-04T16:50
2024-11-04T16:50
видео
ростислав ищенко
литва
латвия
эстония
прибалтика
страны балтии
конфликт
противостояние
война
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Об этом в новом еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
литва
латвия
эстония
прибалтика
страны балтии
россия
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видео, ростислав ищенко, литва, латвия, эстония, прибалтика, страны балтии, конфликт, противостояние, война, государство, россия, яценюк арсений, русский, власть, политика, экономика, сша, история, ес, евросоюз, граница, ссср, история ссср, видео
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Напряжение на границе: как в Прибалтике вытесняют русских и почему там боятся войны с Россией – Ищенко

16:50 04.11.2024
 
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Литва ограждается от России. "Зубы дракона" устанавливаются на мостах и на территории аэропортов страны. Такая вот местная стена местного Яценюка. Не говоря уже об учениях и различных антироссийских заявлениях литовских властей. В чём причины такой активности Прибалтики и такой "нелюбви" к России даже спустя более 30 лет после распада СССР?
Об этом в новом еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
 
ВидеоРостислав ИщенкоЛитваЛатвияЭстонияПрибалтикастраны БалтииконфликтпротивостояниевойнагосударствоРоссияЯценюк АрсенийрусскийвластьполитикаэкономикаСШАИсторияЕСЕвросоюзграницаСССРистория СССР
 
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