Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины - 04.11.2024 Украина.ру
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Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины
Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины - 04.11.2024 Украина.ру
Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины
Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий в эксклюзивном интервью автору Украина.ру Анне Черкасовой рассказал о том, как спецоперация повлияла на работу Валдайского клуба, возможны ли уступки при решении конфликта на Украине и какую роль в этом может сыграть будущий президент США
2024-11-04T14:32
2024-11-04T14:32
интервью
запад
украина
россия
дональд трамп
камала харрис
валдай
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- Андрей Георгиевич, что изменилось за 20 лет существования дискуссионного клуба "Валдай"?- Ну, много чего изменилось. Знаете, вопрос такой философский. Постарели участники Валдайского клуба на 20 лет, вы родились, возможно, новые участники клуба и, может быть, кто-то из тех, кому сейчас 20 лет и меньше, даже где-то здесь находится.- А спецоперация как-то повлияла на состав участников, на темы?- Поскольку спецоперация повлиял вообще на глобальность тем международных отношений и привела к санкциям многочисленным против России, и вообще обострила ситуацию, мы видим, что много такого психоза развелось, особенно в западных странах. Естественно, конечно, это повлияло на состав участников. Нашлись такие люди, которые отказались. Но их мало, кстати говоря. Большинство сохранили отношение к нам. Фундаментально, кстати говоря, это не очень повлияло, но осложнило в какой-то степени работу, создало логистические трудности. Сегодня, если вы слышали открытую сессию в самом начале, некоторые участники говорили, что на них повлияли санкции, им пришлось горазд дольше лететь сюда.И в отношении тем есть влияние, потому что людей беспокоит этот конфликт, всем хочется, чтобы он завершился каким-то образом. Все понимают, что это сделать не просто. И мотив этого противостояния, который выявился в связи с этим конфликтом, он, конечно, присутствует в дискуссиях, в такой интеллектуальной линии клуба.- А вот если все-таки мы пойдем к завершению конфликта, ведь и Запад, и мы, и Россия, должны пойти на какие-то уступки. Как вы считаете, на что Запад готов, и на что мы готовы пойти?- Знаете, по поводу российской позиции, она сформулирована предельно ясно. Я думаю, что здесь, в общем, особо не о чем говорить, президент Российской Федерации об этом высказался достаточно определенно. Что касается Запада, ну, там разные настроения. Способен ли Запад пойти на какие-то конструктивные уступки? Пока, видимо, нет. В будущем, возможно, да. Потому что без каких-то таких вещей Западу не удастся.- Сейчас в дискуссионном сообществе идет обсуждение, что будет, если придет к власти Трамп, и что будет, если придет Харрис. А вы как считаете, существенно что-то изменится?- Я лично сомневаюсь, потому что при всей энергичности Трампа, при всем, при том, что Харрис, если она вдруг победит, будет первой женщиной-президентом в истории Соединенных Штатов, то, конечно, в одиночку они там не смогут как-то радикально на что-то повлиять. И это касается в значительной степени западной, американской элиты и так далее. Поэтому как, что там повлияет, сейчас гадать бессмысленно. Я думаю, что радикального влияния это не окажет.- Каким вы видите будущее Украины? У нас целая сессия была вот у нашего издания на эту тему. Вообще какая Украина нам нужна? Какой она должна быть? Какой она может быть?- Значит, Украина в данном случае должна быть нейтральным, безъядерным государством, которое бы вело самостоятельную линию и с территории которой не могла бы исходить угроза Российской Федерации. Это довольно важный принцип. Опять-таки о будущем Украины, в общих чертах, тоже российские политические лидеры высказались определенно. Конечно, многое в руках украинского народа, ему самому решать, как ему жить, в каких формах, в каких политических деталях и как. Но, что называется, на это надо будет смотреть.Другие комментарии участников Валдайского клуба о спецоперации на Украине и о выборах в США - в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман и Сингх Ядав: Кто в США может изменить политическую ситуацию относительно Украины"
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, запад, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, валдай
Интервью, Запад, Украина, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Валдай

Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины

14:32 04.11.2024
 
Андрей Быстрицкий. Валдай
Андрей Быстрицкий. Валдай
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий в эксклюзивном интервью автору Украина.ру Анне Черкасовой рассказал о том, как спецоперация повлияла на работу Валдайского клуба, возможны ли уступки при решении конфликта на Украине и какую роль в этом может сыграть будущий президент США
- Андрей Георгиевич, что изменилось за 20 лет существования дискуссионного клуба "Валдай"?
- Ну, много чего изменилось. Знаете, вопрос такой философский. Постарели участники Валдайского клуба на 20 лет, вы родились, возможно, новые участники клуба и, может быть, кто-то из тех, кому сейчас 20 лет и меньше, даже где-то здесь находится.
- А спецоперация как-то повлияла на состав участников, на темы?
- Поскольку спецоперация повлиял вообще на глобальность тем международных отношений и привела к санкциям многочисленным против России, и вообще обострила ситуацию, мы видим, что много такого психоза развелось, особенно в западных странах. Естественно, конечно, это повлияло на состав участников. Нашлись такие люди, которые отказались. Но их мало, кстати говоря. Большинство сохранили отношение к нам. Фундаментально, кстати говоря, это не очень повлияло, но осложнило в какой-то степени работу, создало логистические трудности. Сегодня, если вы слышали открытую сессию в самом начале, некоторые участники говорили, что на них повлияли санкции, им пришлось горазд дольше лететь сюда.
И в отношении тем есть влияние, потому что людей беспокоит этот конфликт, всем хочется, чтобы он завершился каким-то образом. Все понимают, что это сделать не просто. И мотив этого противостояния, который выявился в связи с этим конфликтом, он, конечно, присутствует в дискуссиях, в такой интеллектуальной линии клуба.
- А вот если все-таки мы пойдем к завершению конфликта, ведь и Запад, и мы, и Россия, должны пойти на какие-то уступки. Как вы считаете, на что Запад готов, и на что мы готовы пойти?
- Знаете, по поводу российской позиции, она сформулирована предельно ясно. Я думаю, что здесь, в общем, особо не о чем говорить, президент Российской Федерации об этом высказался достаточно определенно. Что касается Запада, ну, там разные настроения. Способен ли Запад пойти на какие-то конструктивные уступки? Пока, видимо, нет. В будущем, возможно, да. Потому что без каких-то таких вещей Западу не удастся.
- Сейчас в дискуссионном сообществе идет обсуждение, что будет, если придет к власти Трамп, и что будет, если придет Харрис. А вы как считаете, существенно что-то изменится?
- Я лично сомневаюсь, потому что при всей энергичности Трампа, при всем, при том, что Харрис, если она вдруг победит, будет первой женщиной-президентом в истории Соединенных Штатов, то, конечно, в одиночку они там не смогут как-то радикально на что-то повлиять. И это касается в значительной степени западной, американской элиты и так далее. Поэтому как, что там повлияет, сейчас гадать бессмысленно. Я думаю, что радикального влияния это не окажет.
- Каким вы видите будущее Украины? У нас целая сессия была вот у нашего издания на эту тему. Вообще какая Украина нам нужна? Какой она должна быть? Какой она может быть?
- Значит, Украина в данном случае должна быть нейтральным, безъядерным государством, которое бы вело самостоятельную линию и с территории которой не могла бы исходить угроза Российской Федерации. Это довольно важный принцип. Опять-таки о будущем Украины, в общих чертах, тоже российские политические лидеры высказались определенно. Конечно, многое в руках украинского народа, ему самому решать, как ему жить, в каких формах, в каких политических деталях и как. Но, что называется, на это надо будет смотреть.
Другие комментарии участников Валдайского клуба о спецоперации на Украине и о выборах в США - в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман и Сингх Ядав: Кто в США может изменить политическую ситуацию относительно Украины"
 
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Заголовок открываемого материала
14:32Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины
13:32Алан Фриман и Сингх Ядав: Кто в США может изменить политическую ситуацию относительно Украины
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