https://ukraina.ru/20241104/1058616610.html

Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины

Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины - 04.11.2024 Украина.ру

Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины

Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий в эксклюзивном интервью автору Украина.ру Анне Черкасовой рассказал о том, как спецоперация повлияла на работу Валдайского клуба, возможны ли уступки при решении конфликта на Украине и какую роль в этом может сыграть будущий президент США

2024-11-04T14:32

2024-11-04T14:32

2024-11-04T14:32

интервью

запад

украина

россия

дональд трамп

камала харрис

валдай

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- Андрей Георгиевич, что изменилось за 20 лет существования дискуссионного клуба "Валдай"?- Ну, много чего изменилось. Знаете, вопрос такой философский. Постарели участники Валдайского клуба на 20 лет, вы родились, возможно, новые участники клуба и, может быть, кто-то из тех, кому сейчас 20 лет и меньше, даже где-то здесь находится.- А спецоперация как-то повлияла на состав участников, на темы?- Поскольку спецоперация повлиял вообще на глобальность тем международных отношений и привела к санкциям многочисленным против России, и вообще обострила ситуацию, мы видим, что много такого психоза развелось, особенно в западных странах. Естественно, конечно, это повлияло на состав участников. Нашлись такие люди, которые отказались. Но их мало, кстати говоря. Большинство сохранили отношение к нам. Фундаментально, кстати говоря, это не очень повлияло, но осложнило в какой-то степени работу, создало логистические трудности. Сегодня, если вы слышали открытую сессию в самом начале, некоторые участники говорили, что на них повлияли санкции, им пришлось горазд дольше лететь сюда.И в отношении тем есть влияние, потому что людей беспокоит этот конфликт, всем хочется, чтобы он завершился каким-то образом. Все понимают, что это сделать не просто. И мотив этого противостояния, который выявился в связи с этим конфликтом, он, конечно, присутствует в дискуссиях, в такой интеллектуальной линии клуба.- А вот если все-таки мы пойдем к завершению конфликта, ведь и Запад, и мы, и Россия, должны пойти на какие-то уступки. Как вы считаете, на что Запад готов, и на что мы готовы пойти?- Знаете, по поводу российской позиции, она сформулирована предельно ясно. Я думаю, что здесь, в общем, особо не о чем говорить, президент Российской Федерации об этом высказался достаточно определенно. Что касается Запада, ну, там разные настроения. Способен ли Запад пойти на какие-то конструктивные уступки? Пока, видимо, нет. В будущем, возможно, да. Потому что без каких-то таких вещей Западу не удастся.- Сейчас в дискуссионном сообществе идет обсуждение, что будет, если придет к власти Трамп, и что будет, если придет Харрис. А вы как считаете, существенно что-то изменится?- Я лично сомневаюсь, потому что при всей энергичности Трампа, при всем, при том, что Харрис, если она вдруг победит, будет первой женщиной-президентом в истории Соединенных Штатов, то, конечно, в одиночку они там не смогут как-то радикально на что-то повлиять. И это касается в значительной степени западной, американской элиты и так далее. Поэтому как, что там повлияет, сейчас гадать бессмысленно. Я думаю, что радикального влияния это не окажет.- Каким вы видите будущее Украины? У нас целая сессия была вот у нашего издания на эту тему. Вообще какая Украина нам нужна? Какой она должна быть? Какой она может быть?- Значит, Украина в данном случае должна быть нейтральным, безъядерным государством, которое бы вело самостоятельную линию и с территории которой не могла бы исходить угроза Российской Федерации. Это довольно важный принцип. Опять-таки о будущем Украины, в общих чертах, тоже российские политические лидеры высказались определенно. Конечно, многое в руках украинского народа, ему самому решать, как ему жить, в каких формах, в каких политических деталях и как. Но, что называется, на это надо будет смотреть.Другие комментарии участников Валдайского клуба о спецоперации на Украине и о выборах в США - в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман и Сингх Ядав: Кто в США может изменить политическую ситуацию относительно Украины"

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, запад, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, валдай