https://ukraina.ru/20241104/1058614905.html

США готовят Европу к войне, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 4 ноября

США готовят Европу к войне, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 4 ноября - 04.11.2024 Украина.ру

США готовят Европу к войне, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 4 ноября

США готовят Европу к войне с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-11-04T13:12

2024-11-04T13:12

2024-11-04T13:12

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Заявление о США и Европе министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал на международном симпозиуме "Создавая будущее"."Ну и как запасной вариант на случай, если режим Зеленского не справится, они (США. — Ред.) готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооружённый конфликт с Россией", - заявил Лавров.Он подчеркнул, что РФ не отказывалась от диалога с Западом, однако Москва будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, исходя из собственных национальных интересов. По его словам, Россия сделала необходимые выводы из того, как "западные соседи в одночасье отказались от своих обещаний и обязательств, от всех договоренностей"."Если и когда они созреют до того, чтобы возобновить контакты и устраивать отношения на принципах взаимоуважения и честного баланса интересов, тогда и будем определяться в отношении того, как к таким предложениям относиться, исходя из наших национальных интересов, а не тех "хотелок", которые мы периодически слышим из западных столиц", — подчеркнул Лавров.Утром 4 ноября координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о том, что после удара по припортовой зоне Измаила из Румынии прилетели эвакуационные вертолёты."В 00:30 был прилет в пригороде Измаила, в припортовой зоне. Что именно попало под удар — пока выясняем. Но местное сопротивление говорит, что со стороны Румынии летали эвакуационные вертолёты", — рассказал он.Кроме того, по словам Лебедева, под удар попали объекты в районе артиллерийских складов в городе Болград Одесской области, где также расположена авиабаза.Обстрелы и налётыУтром 4 ноября Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 24 удара.На донецком направлении ВСУ нанесли 1 обстрел, на горловском — 23 обстрела, выпустив в общей сложности 80 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 89 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 89 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 13; Князе-Григоровка — 12; Великая Лепетиха — 13; Горностаевка — 12; Каиры — 8; Новая Каховка — 14; Днепряны — 9; Корсунка — 5; Чернянка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка и Алёшки.Также канал со ссылкой на администрацию Каховского округа сообщил о том, что в результате вчерашнего обстрела в Любимовке обломками засыпало двоих мужчин."У одного травмы головы, плеча и ноги, был доставлен в центральную районную больницу. У другого сильные ушибы, от госпитализации отказался", — указывалось в сообщении администрации округа.Утром 4 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе посёлок Октябрьский, сёла Долбино, Красный Хутор, Пушкарное, Щетиновка и Ясные Зори подверглись атакам с помощью 36 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и 2 беспилотников, которые были сбиты системой ПВО. В результате обстрела посёлка Октябрьский были ранены 4 мирных жителя. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В районе за день повреждены 3 МКД, 17 частных домовладений, 23 автомобиля, 8 надворных построек и 5 коммерческих объектов", - писал Гладков.В Борисовском районе по селу Богун-Городок было выпущено 8 снарядов в ходе артиллерийского обстрела. Обошлось без последствий.Над Валуйским муниципальным округом был сбит беспилотник. Пострадавших и повреждений нет."В Волоконовском районе село Тишанка подверглось артиллерийскому обстрелу, в ходе которого было выпущено 7 боеприпасов. В одном частном домовладении повреждены надворные постройки, фасад дома и забор. Во втором доме осколками посечён забор. В хуторе Киселёв в результате удара беспилотника погиб мирный житель. От полученных тяжёлых травм мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи", - указывалось в сводке.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Новостроевка-Вторая, Рождественка и Сподарюшино выпущены 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и 5 БПЛА, три из которых были сбиты. Последствий нет.В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка, Вязовое и Староселье был выпущен 21 боеприпас в ходе 7 обстрелов, а также были совершены атаки с помощью 4 беспилотников. Обошлось без последствий."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Ржевка и Середа выпущены 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары с помощью 9 БПЛА, один из которых сбит. За прошедшие сутки повреждены один частный дом, надворная постройка и производственное предприятие", - писал Гладков.В Курской области идут ожесточённые бои с вторгшимися украинскими военными.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева "Терпеть эту власть осталось совсем немного. Украинские эксперты о недалёком будущем".

https://ukraina.ru/20241104/1058612754.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, сша, сергей лавров, вячеслав гладков, вооруженные силы украины