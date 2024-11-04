https://ukraina.ru/20241104/1058611484.html

Цитаты недели. "Войска РФ рвут фронт!" Но "во всем виноваты партнёры"

Цитаты недели. "Войска РФ рвут фронт!" Но "во всем виноваты партнёры" - 04.11.2024 Украина.ру

Цитаты недели. "Войска РФ рвут фронт!" Но "во всем виноваты партнёры"

О чем говорят политики, политтехнологи, военные философы и обычные люди на Украине?

2024-11-04T08:15

2024-11-04T08:15

2024-11-04T08:19

украина

россия

запад

владимир зеленский

дональд трамп

марьяна безуглая

вооруженные силы украины

рада

офис президента

спецоперация

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Основная тема: разочарование.Общество, политики, военные - все понимают, что Украина уже проиграла. Поэтому срочно ищут виноватых.Зеленский, по сути, говорит об этом на каждом шагу: "виноваты партнёры ".Депутат Рады Марьяна Безуглая требует, как обычно, отставки командующего ВСУ.Политологи рассуждают о возможной "заморозке".Но конечно, на первом месте - обсуждение "обвала фронта".Есть обвал или ещё нет? Какие перспективы? Настроения достаточно паникёрские.Войска РФ рвут фронт!Довольно реалистичную и совсем не радостную для Украины картину рисует украинский военный эксперт, полковник в отставке Олег Стариков.Это очень интересный взгляд с противоположной стороны. Как оценивает сейчас ситуацию на фронте кадровый военный, ныне "военный философ", как он сам себя называет.Военный эксперт Олег Стариков, оценка текущей ситуации на фронте:"Вооружённые силы Российской федерации начали проводить военно-наступательную операцию оперативного уровня. Такого не было никогда. До сих пор был тактический уровень. Ну взвод, ну рота! А вот с юга когда пошли, там пробили по трём направлениям. С учётом резервов - значит, бригада принимала участие."У нас были города-крепости, в нашей стратегии. Так вот, русские научились брать города-крепости. Обходят слева, справа, всё, мы должны отходить на заранее подготовленные позиции. И научились брать они города-крепости без больших потерь.""Этот каток не остановить"Олег Стариков продолжает. Оценка ситуации на ближайший месяц:"Сейчас у противника есть: стратегическая инициатива - раз, кураж - два, высокий уровень морально боевого состояния - три.Этот "каток" не остановить, если не будет политического решения.Впереди весь ноябрь будут идти бои. Потому что армия воюет по документам. До 1 декабря есть план войны. Я имею в виду у Российской федерации. А потом будут подводить итог.Остановить этот каток может только другой каток. Нужны 2-3 бригады. Есть ли у нас эти бригады? Они в Курской области.У нас стратегии нет, мы воюем сценариями. Сценаристы каждый день что-то пишут.Мы воюем как получится, а они воюют уже на уровне военного искусства."Теряем территорииПредложения Старикова - для своей, украинской аудитории - выглядят так:"Сейчас отойти. Территории потерять. Армию сохранить. Строить фортификационные сооружения."Будет ли это выполнено? Учитывая, что в Офисе президента сидят "сценаристы". А политические решения на Украине важнее, чем решения военных - нет, не будет.Да и будет ли время у Украины строить эти заградительные фортификации.Отставка СырскогоТем временем, в этой нервозной и пораженческой обстановке депутат Рады, неистовая Марьяна Безуглая требует отставки командующего ВСУ генерала Сырского.И можно было бы не обращать на это особого внимания, если бы на счету Марьяны не было такого количества "сбитых лётчиков".Она инициировала отставку многих высших чинов ВСУ, начиная с самого "отамана Залужного".Конечно же, дело не в том, что у Марьяны такой вес и значение. Даже учитывая то, что она - агент влияния из так называемых "соросят". Она и в парламент "заходила" по "квоте Сороса". Как и несколько десятков других "народных избранников" в Раде.Но вес и значение Марьяны не настолько велики, чтобы она снимала руководителей ВСУ. Просто ей давно уже поручают сказать то, что на уме у Ермака и Зеленского. Что у них на уме - то у Марьяны на языке.Раз она требует отставки Сырского, значит это идея Ермака - Зеленского. И отставка произойдёт обязательно.Но только когда накопится достаточное количество неудач, которые можно будет списать на нерадивого командующего ВСУ.Ну а пока что Зеленский изо всех сил валит всё происходящее на "дорогих партнёров"."Подстава от партнеров. Отказ в оружии и в НАТО"Так украинский телеканал ТСН передаёт краткое содержание последней речи Зеленского.Теперь по всей Украине - эхом будет разноситься: "Подстава... Отказ..."Что и требовалось доказать. Виноваты партнёры!Зеленский активно начинает стелить соломку: он не при чём, виноват тот самый Запад.Цели? Цели Зеленского могут быть самыми разными: от подготовки к переговорам до подготовки к выборам президента.Второе, как ни странно, более вероятно. По той простой причине, что вряд ли с Зеленским будут вести хоть какие-то разговоры в принципе. К тому же, он нелегитимен. Какие переговоры?Его цель пока что - лавировать и удерживать власть.Актёр привычно входит в роль.Сейчас в его сценарии прописана такая сцена: Зеленский объясняет народу, что "нас подставили".Это хорошо знакомая украинцам "зрада".И он, кстати, переживает довольно болезненно то, что его великолепный "план победы" воспринимают с усмешкой:План не реалистичный?В недавнем интервью Зеленского "Таймс оф Индия", когда ведущий задал довольно невинный вопрос: ваш план победы "реалистичен или это козырь в будущих переговорах с Россией?"Зеленский вспыхнул, оскорбился, сказал, что "это не козырь" и опять пустился расписывать все пункты своего победоносного плана и, конечно, основной вывод повторил много раз:"Виноваты партнеры"Теперь же у Зеленского и Офиса президента новая серия бесконечного сериала "Это всё они виноваты": Запад не хочет защитить Украину и Зеленского лично от армии корейских солдат."Превентивный Удар"Зеленский утверждает, что армия Кореи уже накапливается где-то на "майданчиках" в России."Мы видим каждую площадку. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность. И это зависит от партнёров."Но "все просто ждут", по словам Зеленского. Опять партнёры не спешат на помощь Украине.При этом он упорно отвергает любую мысль о переговорах или например, о заморозке конфликта.Россия заберет все ресурсы"Заморозка - риск третьей войны,"- говорит Зеленский (имеется в виду первая - война на Донбассе, вторая - СВО).Комментирует это заявление политолог Вадим Карасев:- А сейчас что? Что будет, без заморозки, без перемирия? Мы не можем стабилизировать фронт. Россия поймала кураж. В итоге она заберёт ту часть страны, где все ресурсы? Ресурсы географические, ресурсы материальные.Зеленский не может этого не понимать. Но его цель - не страну сохранить, а собственную власть.Заморозка - это риск потери Зеленским места президента. Ведь только при военном положении он может оставаться президентом Украины.Что получится у Трампа?И последняя цитата Зеленского. В интервью южнокорейскому телевидению он заявил:"Если Трамп хочет завершить войну, заставив Украину уступить свои территории, у него ничего не получится."На это заявление ответил депутат Рады Александр Дубинский (арестован Зеленским, находится уже год в СИЗО в Киеве):"Величайший с апломбом заявил, что если Трамп захочет остановить войну, у него ничего не получится... Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший не может даже стабилизировать фронт."А значит, Украина будет продолжать терять: территории, ресурсы, людей.А Зеленский будет продолжать с умным видом раздавать интервью и рассуждать о том, что у кого получится или нет.О том, что говорят и думают о происходящем на Украине - в статье Дмитрия Ковалевича "Что будет, если Зеленского убьет ракета? Украинские эксперты и политики о перспективах своей страны"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

украина, россия, запад, владимир зеленский, дональд трамп, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, рада, офис президента, спецоперация, сво, эксклюзив