https://ukraina.ru/20241103/1058593116.html

Политолог: Евромайдан в Грузии — это сказки, оппозиционерам во вторник на работу

Политолог: Евромайдан в Грузии — это сказки, оппозиционерам во вторник на работу - 03.11.2024 Украина.ру

Политолог: Евромайдан в Грузии — это сказки, оппозиционерам во вторник на работу

Пока что оппозиция не сумела показать, что у нее есть реальные аргументы. Даже США потребовали предоставить в прокуратуру Грузии реальные факты подтасовки итогов выборов, но до сих пор этого никто не сделал

2024-11-03T10:25

2024-11-03T10:25

2024-11-03T10:25

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грузия

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сша

саломе зурабишвили

ес

"грузинский легион"

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал грузинский политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.Рассуждая на тему митинга оппозиции в Грузии, эксперт отметил, что у нее нет ресурсов добиться каких-либо результатов.Эксперт прокомментировал слухи, якобы в парламентские выборы в Грузии вмешалась Россия:"Саломе Зурабишвили, которая внезапно исчезла с экранов в Грузии — единственное, на что опираются представители оппозиции. Сейчас она названивает коллегам на Западе, но цель этих звонков — не представить доказательства, а поддержать соответствующее настроение: сейчас придут русские и страна окончательно рухнет".Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев также описал свою точку зрения по этому поводу.Эксперт заметил, что для России хорошо, что победила партия, которая не хочет с ней воевать и хочет войти в Евросоюз на особых условиях, как это происходит в случае с Венгрией.Он назвал условия, которое Евросоюз хочет выставить Зурабишвили:"Присоединиться ко всему объему санкций, которые ввел Евросоюз. Евросоюз действует в логике войны против России и требует этого. Да и уровень популярности России в Грузии нижайший. Поэтому, скорее всего, руководство Грузии на это пойдет. Компромисс возможен только по двум вопросам: закон о запрете иностранного финансирования НКО и закон о запрете пропаганды ЛГБТ*".В заключении эксперт отметил, что для России единственная ложка меда в бочке дегтя состоит в том, что Грузия не будет открывать против нее второй фронт."Да Запад этого от нее и не требует. Так что в отношениях Москвы и Тбилиси ничего не изменится", — резюмировал Трухачев.Подробнее об этом — в интервью Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует БолгариюНа парламентских выборах в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта", оппозиционная же партия не признала итоги выборов честными.Более подробно о ситуации — Мечта сбывается: Грузия выбирает мир, а оппозиция готовит протестыПозже Зурабишвили заявила, что доказательств вмешательства России в выборы и не нужны, ведь народ Грузии и так все понимает и чувствует:"Неважно, что у нас нет доказательств, у США их тоже не было. Это всегда очень трудно продемонстрировать. Ни одна страна не смогла продемонстрировать это, даже Соединенные Штаты, когда в их выборы вмешивалась Россия, и другие европейские страны. Но важно не то, что мы демонстрируем извне, а то, что знает, чувствует и видит грузинское население".Об этом — Доказательств нет, но мы так чувствуем: президент Грузии предложила искать против Москвы в СШАПолный текст интервью — Арчил Сихарулидзе о том, когда в Грузии запретят "Грузинский легион"*, и о политической смерти президента* Запрещенная в России организация

https://ukraina.ru/20241102/1058571246.html

грузия

россия

сша

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новости, грузия, россия, сша, саломе зурабишвили, ес, "грузинский легион", детали