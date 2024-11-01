Арчил Сихарулидзе о том, когда в Грузии запретят "Грузинский легион"*, и о политической смерти президента - 01.11.2024 Украина.ру
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Арчил Сихарулидзе о том, когда в Грузии запретят "Грузинский легион"*, и о политической смерти президента
Арчил Сихарулидзе о том, когда в Грузии запретят "Грузинский легион"*, и о политической смерти президента - 01.11.2024 Украина.ру
Арчил Сихарулидзе о том, когда в Грузии запретят "Грузинский легион"*, и о политической смерти президента
Грузия официально присоединилась к странам Запада, поэтому не считает людей, воюющих на стороне Украины, правонарушителями. За это их не будут арестовывать. Шаги будут предприняты в случае попытки насильственного сценария, предпринятой этими людьми в Грузии. Но пока с их стороны идут только заявления.
2024-11-01T18:00
2024-11-01T18:00
интервью
грузия
украина
сша
саломе зурабишвили
"грузинский легион"
политика
запад
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.Три оппозиционных партии Грузии намерены провести 4 ноября в Тбилиси акции протеста в связи с несогласием с официальными итогами выборов, на которых победу одержала правящая партия "Грузинская мечта".Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не намерен "отпустить" ситуацию и смириться с поражением грузинской оппозиции.- Арчил, удастся ли оппозиции добиться чего-либо 4 ноября?- Евромайдан в Грузии – это сказки. У оппозиции нет ресурсов на это. Если ты назначаешь митинг на понедельник, когда люди работают и учатся, это значит, что во вторник ты собираешься прийти на работу. Пока что оппозиция не сумела показать, что у нее есть реальные аргументы. Даже США потребовали предоставить в прокуратуру Грузии реальные факты подтасовки итогов выборов, но до сих пор этого никто не сделал.Саломе Зурабишвили, которая внезапно исчезла с экранов в Грузии – единственное, на что опираются представители оппозиции. Сейчас она названивает коллегам на Западе, но цель этих звонков – не представить доказательства, а поддержать соответствующее настроение: сейчас придут русские и страна окончательно рухнет. Сам вопрос, что Россия подтасовывала выборы в Грузии, уже неактуален, и об этом сейчас не говорят.- Чем объяснить обилие украинских флагов и людей с символикой запрещенного в России "Грузинского легиона"* на протестах против итогов выборов?- Члены "Грузинского легиона"* воюют, как они считают, против "российской агрессии" на Украине. Эта организация не запрещена в Грузии, поэтому ее представители могут выходить под любыми флагами. Все эти флаги – часть политической агитации. Их платформа указывает на то, что они радикально привержены идеям Евромайдана. Другое дело, что появляется информация о поставках оружия в Грузию. Но это невозможно, вас поймают еще до того, как вы в страну въедете.- Российские СМИ сообщают о возможном прибытии в Грузию снайперов, которые прошли подготовку на Украине, для организации провокаций. Что вы об этом думаете?­- Это сказка, которую рассказывают уже много лет. Я понимаю, что обе стороны пытаются нагнетать ситуацию, но это примитивная мера. Не понимаю, каким образом перебрасывают этих снайперов? На парашютах, что ли? Все эти люди должны пройти проверку на границе, но это же не граница между Мексикой и США. Все это очень сомнительно, и пока за все эти годы никто ничего не доказал.- А будет ли включен "Грузинский легион" в реестр запрещенных организаций в Грузии на том основании, что его члены участвуют в антиправительственных акциях и войне, которая противоречит официальному курсу властей страны?- Думаю, в ближайшее время это не планируется. Есть заявления со стороны людей, которым не нравятся власти, но власти будут до конца оттягивать это дело до тех пор, пока не произойдет что-то, что будет преследоваться в уголовном порядке. Есть часть грузинского населения, которая считает, что этот легион сражается за доброе дело, поэтому власти нужен четкий сигнал от этой организации, чтобы внести ее в список запрещенных.Но я не сомневаюсь, что за ними идет очень внимательное наблюдение, потому что представители "легиона" не раз заявляли вещи, которое вряд ли можно расценить как что-то меньшее, чем угроза.Грузия официально присоединилась к странам Запада, поэтому не считает людей, воюющих на стороне Украины, правонарушителями. За это их не будут арестовывать. Шаги будут предприняты в случае попытки насильственного сценария, предпринятой этими людьми в Грузии. Но пока с их стороны идут только заявления.- Грузинские оппозиционные политические силы будут участвовать в работе парламента?- В 2020 году они также отказывались, но все же вошли в парламент. Оппозиция, которая не получила достаточного количества голосов, сама себя ввела в заблуждение и не знает, как продать свое поражение избирателям.Они побегают туда-сюда, но в итоге скажут своим избирателям: да, выборы были сфальсифицированы, но Запад нас не поддержал, оставил один на один с пророссийским правительством. И мы вынуждены, чтобы не дать этому правительству уничтожить нашу страну, войти в парламент.Нужно быть совсем неадекватным, чтобы не войти в парламент. Они уже потеряли несколько десятков тысяч голосов. Если они продолжат сидеть четыре года в непонятном вакууме, то к следующим выборам их ситуация будет еще более печальной.- Каковы ближайшие цели "Грузинской мечты", победившей на выборах?- К 1 декабрю собрать парламент страны, утвердить его состав. Отправить домой Саломе Зурабишвили, которая к тому времени потеряет должность, и назначить нового президента. Сейчас правительство уже получает легитимизацию от разных стран. Зурабишвили официально умрет как политическое лицо, неофициально она уже мертва. А после Нового года можно будет планировать следующие четыре года.* Запрещенная в России организацииО влиянии выборов в США на Ближний Восток: Ближний Восток: Газа и Ливан как факторы американских выборов
https://ukraina.ru/20241029/1058460036.html
https://ukraina.ru/20241031/1058519159.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, грузия, украина, сша, саломе зурабишвили, "грузинский легион", политика, запад, украина.ру
Интервью, Грузия, Украина, США, Саломе Зурабишвили, "Грузинский легион", политика, Запад, Украина.ру

Арчил Сихарулидзе о том, когда в Грузии запретят "Грузинский легион"*, и о политической смерти президента

18:00 01.11.2024
 
© Sputnik / Vladimir UmikashviliАрчил Сихарулидзе интервью
Арчил Сихарулидзе интервью
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Грузия официально присоединилась к странам Запада, поэтому не считает людей, воюющих на стороне Украины, правонарушителями. За это их не будут арестовывать. Шаги будут предприняты в случае попытки насильственного сценария, предпринятой этими людьми в Грузии. Но пока с их стороны идут только заявления.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.
Три оппозиционных партии Грузии намерены провести 4 ноября в Тбилиси акции протеста в связи с несогласием с официальными итогами выборов, на которых победу одержала правящая партия "Грузинская мечта".
Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не намерен "отпустить" ситуацию и смириться с поражением грузинской оппозиции.
- Арчил, удастся ли оппозиции добиться чего-либо 4 ноября?
- Евромайдан в Грузии – это сказки. У оппозиции нет ресурсов на это. Если ты назначаешь митинг на понедельник, когда люди работают и учатся, это значит, что во вторник ты собираешься прийти на работу. Пока что оппозиция не сумела показать, что у нее есть реальные аргументы. Даже США потребовали предоставить в прокуратуру Грузии реальные факты подтасовки итогов выборов, но до сих пор этого никто не сделал.
Саломе Зурабишвили, которая внезапно исчезла с экранов в Грузии – единственное, на что опираются представители оппозиции. Сейчас она названивает коллегам на Западе, но цель этих звонков – не представить доказательства, а поддержать соответствующее настроение: сейчас придут русские и страна окончательно рухнет. Сам вопрос, что Россия подтасовывала выборы в Грузии, уже неактуален, и об этом сейчас не говорят.
- Чем объяснить обилие украинских флагов и людей с символикой запрещенного в России "Грузинского легиона"* на протестах против итогов выборов?
- Члены "Грузинского легиона"* воюют, как они считают, против "российской агрессии" на Украине. Эта организация не запрещена в Грузии, поэтому ее представители могут выходить под любыми флагами. Все эти флаги – часть политической агитации. Их платформа указывает на то, что они радикально привержены идеям Евромайдана. Другое дело, что появляется информация о поставках оружия в Грузию. Но это невозможно, вас поймают еще до того, как вы в страну въедете.
В Тбилиси проходит масштабная акция протеста
29 октября, 20:46
Грузины не хотят роз. Но Запад не собирается "отпускать" ситуацию и мириться с поражением оппозицииОппозиционный митинг против результатов выборов в Грузии 28 октября перед зданием парламента в Тбилиси прошел без происшествий, но это отнюдь не значит, что никакой цветной революции в этой стране не случится. Наоборот, риск ее проведения только возрастает
- Российские СМИ сообщают о возможном прибытии в Грузию снайперов, которые прошли подготовку на Украине, для организации провокаций. Что вы об этом думаете?
­- Это сказка, которую рассказывают уже много лет. Я понимаю, что обе стороны пытаются нагнетать ситуацию, но это примитивная мера. Не понимаю, каким образом перебрасывают этих снайперов? На парашютах, что ли? Все эти люди должны пройти проверку на границе, но это же не граница между Мексикой и США. Все это очень сомнительно, и пока за все эти годы никто ничего не доказал.
- А будет ли включен "Грузинский легион" в реестр запрещенных организаций в Грузии на том основании, что его члены участвуют в антиправительственных акциях и войне, которая противоречит официальному курсу властей страны?
- Думаю, в ближайшее время это не планируется. Есть заявления со стороны людей, которым не нравятся власти, но власти будут до конца оттягивать это дело до тех пор, пока не произойдет что-то, что будет преследоваться в уголовном порядке. Есть часть грузинского населения, которая считает, что этот легион сражается за доброе дело, поэтому власти нужен четкий сигнал от этой организации, чтобы внести ее в список запрещенных.
Но я не сомневаюсь, что за ними идет очень внимательное наблюдение, потому что представители "легиона" не раз заявляли вещи, которое вряд ли можно расценить как что-то меньшее, чем угроза.
Грузия официально присоединилась к странам Запада, поэтому не считает людей, воюющих на стороне Украины, правонарушителями. За это их не будут арестовывать. Шаги будут предприняты в случае попытки насильственного сценария, предпринятой этими людьми в Грузии. Но пока с их стороны идут только заявления.
Фото: Владимир Зеленский
Вчера, 16:35
Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?Зеленский открыто обвинил Белый дом в раскрытии секретной информации. Мол, так себя партнеры не ведут. Откровения лидера киевского режима по поводу того, что и помощи-то пришла лишь десятая часть от утвержденной Конгрессом, прозвучали резко и дерзко.
- Грузинские оппозиционные политические силы будут участвовать в работе парламента?
- В 2020 году они также отказывались, но все же вошли в парламент. Оппозиция, которая не получила достаточного количества голосов, сама себя ввела в заблуждение и не знает, как продать свое поражение избирателям.
Они побегают туда-сюда, но в итоге скажут своим избирателям: да, выборы были сфальсифицированы, но Запад нас не поддержал, оставил один на один с пророссийским правительством. И мы вынуждены, чтобы не дать этому правительству уничтожить нашу страну, войти в парламент.
Нужно быть совсем неадекватным, чтобы не войти в парламент. Они уже потеряли несколько десятков тысяч голосов. Если они продолжат сидеть четыре года в непонятном вакууме, то к следующим выборам их ситуация будет еще более печальной.
- Каковы ближайшие цели "Грузинской мечты", победившей на выборах?
- К 1 декабрю собрать парламент страны, утвердить его состав. Отправить домой Саломе Зурабишвили, которая к тому времени потеряет должность, и назначить нового президента. Сейчас правительство уже получает легитимизацию от разных стран. Зурабишвили официально умрет как политическое лицо, неофициально она уже мертва. А после Нового года можно будет планировать следующие четыре года.
* Запрещенная в России организации
О влиянии выборов в США на Ближний Восток: Ближний Восток: Газа и Ливан как факторы американских выборов
 
ИнтервьюГрузияУкраинаСШАСаломе Зурабишвили"Грузинский легион"политикаЗападУкраина.ру
 
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18:35Уныние усиливается. Итоги 1 ноября на Украине
18:00Арчил Сихарулидзе о том, когда в Грузии запретят "Грузинский легион"*, и о политической смерти президента
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