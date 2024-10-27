https://ukraina.ru/20241027/1058402189.html

Мечта сбывается: Грузия выбирает мир, а оппозиция готовит протесты

Мечта сбывается: Грузия выбирает мир, а оппозиция готовит протесты - 27.10.2024 Украина.ру

Мечта сбывается: Грузия выбирает мир, а оппозиция готовит протесты

В Грузии прошли парламентские выборы, в результате которых победила идея мира и развития. Ее представила партия "Грузинская мечта". И хотя оппозиция назвала это движение против евроинтеграции в сторону России, грузинские политические лидеры, на самом деле, отстаивают государственных суверенитет своей страны.

2024-10-27T18:53

2024-10-27T18:53

2024-10-27T18:53

грузия

россия

запад

саакашвили

алексей гончаренко

саломе зурабишвили

ес

рада

"грузинский легион"

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Сторонники европейского пути в Грузии намерены добиваться своего силовым путем, с помощью протестов и провокаций оспаривать выбор большинства грузин. Получится ли раскачать ситуацию в стране, куда уже прибыл "украинский десант опытных майданных деятелей" (например, народный депутат Алексей Гончаренко), покажут ближайшие дни. А пока – анализ экспертов, которые высказались по поводу исторического выбора Грузии.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина"Грузинская мечта" предсказуемо победила — оппозиция предсказуемо планирует майдан. Партия "Грузинская мечта" набирает 54,2 процента голосов после обработки 99 процентов бюллетеней. Результаты предварительного подсчета, который позволит "Мечте" сформировать правительство своими силами, публикует Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики. Грузинская же оппозиция заявила о своей победе на выборах, не дожидаясь окончания работы избирательной комиссии, и анонсировала протесты. Протесты предполагаются интернациональными — фото из Тбилиси уже публиковали несколько одиозных украинских деятелей, включая депутата Рады Алексея Гончаренко. Кроме того, ряд источников сообщал о повышенном интересе к Грузии со стороны украинских спецслужб, которые активно "окучивали" связи "Грузинского легиона", воюющего на стороне ВСУ, чтобы поспособствовать протестам на территории Грузии. Результаты "Грузинской мечты" в плане процентов и мест в парламенте совпадают с показателями прошлых выборов — те же 90 мандатов из 150 возможных. Это меньше, чем рассчитывало руководство партии — ему было нужно большинство в 113 мандатов, чтобы признать неконституционной партию Саакашвили "Единое национальное движение", которая участвовала в выборах под названием "Единство — Национальное движение". Но правительство сформировать "Мечта" сможет. Кроме как на майдан, грузинским оппозиционерам рассчитывать не на что — пусть даже её поддерживает президент Грузии Саломе Зурабишвили. 5%-й барьер преодолели "Коалиция за перемены", "Единство — Национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию". Зурабишвили инициировала подписание всеми четырьмя главными оппозиционными партиями "Грузинской хартии" с обязательством сразу после выборов отменить законы, которые "мешают европейской интеграции", с попутной передачей президенту достаточных полномочий, чтобы евроинтеграцию возобновить. Геополитические ставки очень серьезные, так что попытка отменить результаты выборов, скорее всего, будет. ️Если "Грузинская мечта" сохранит свой результат и справится с протестами, то возможно резкое усиление России в Закавказье. Грузия — важнейший транзитный узел, через который проходит в том числе маршрут транспортировки нефти Каспия в Турцию и в Европу. От Грузии же зависит перспектива железнодорожного сообщения России и Ирана. Армения с её проамериканскими и про-НАТОвскими устремлениями теряет смысл. Потому что она оказывается в полном окружении либо стран враждебных (Азербайджан и Турция), либо партнерских России (Иран и Грузия). Тем самым в значительной степени обнуляются действия, предпринятые США и ЕС в Армении за последние 2-3 года.Политический обозреватель Андрей ПерлаКак я люблю отечественных "либералов", сучьих приспособленцев. "В Грузии победили евроскептики, - пишет один такой, - для России это считается хорошей новостью". Ужом извернется, только бы не признавать, что Россия где-то всерьез выиграла. Между тем, "прагматичное" руководство Грузии демонстрирует всему миру, что с Россией лучше, чем с западом. Во всех смыслах. Это в самом деле очень большая победа, особенно если учесть, что была война 8-8-8, был Саакашвили, был (и формально сохраняется) разрыв дипотношений. И Грузия стала перевалочной базой для тысяч иноагентов - тоже факт. Но... Но все это, оказывается, можно пережить и исправить.Политолог Михаил ПавливПотребовался 21 год, считай целое поколение, а еще нищета, падание всех социальных стандартов, провал промпроизводства и война, чтобы грузинское общество в значительной степени оздоровилось от заразы начала века.Украинский политик Максим БужанскийВыскажу, возможно, абсурдную мысль, но может быть так, что поражение еврооппозиции в Грузии выгодней Украине, чем её победа. Да, Грузия уйдёт в зону влияния РФ, но это по сути уже произошло, факт. Но из трех постсоветских кандидатов на вступление в ЕС остаются два, Украина и Молдова, и это уже не несколько стран, а всего две, третья уже потеряна, и это пример того, к чему приводят долгие сборы. Возможно, с таким результатом выборов в Грузии, наши шансы быстрее вступить в ЕС вырастут. Возможно Запад несколько очнется политически, и заметит, что Российская Федерация рейдерит его таким образом, и хорошо, если речь только о Грузии, мы ведь ещё не знаем, как сложится второй тур в Молдове. Возможно там поймут, что максимально жёсткие условия и бесконечно пустые обещания это неэффективный инструмент тогда, когда государства-кандидаты испытывают внешнее давление. Сообразят, что РФ использует эти долгие паузы для того, чтобы влиять на ситуацию, где политически, где прямой войной.Сербия, как пишут, у которой тоже всё непросто, возможно начинает рассматривать вариант выбора БРИКС вместо ЕС, может быть всё это вместе хоть как то заставит ЕС очнуться и решить, что все остальные реформы мы можем выполнить уже находясь внутри, а не у дверей, у которых другие исчезли, не дождавшись. Но скорее всего, ничего из этого не произойдёт, ЕС выразит ещё более глубокую озабоченность и скажет, что вынуждена притормозить продвижение Грузии в Европейский Союз, в который та и так не идёт. Тактика глубокого торможения, короче.Публицист Максим ШевченкоЭлекторальное ядро "Грузинской мечты" сформировано верно - на основе политэкономических интересов. Интеллигенция, составляющая в Грузии основу политически активного городского электората вовлечена не в реальную экономику, а в экономику банковскую, информационную и сферы услуг, погружена в эмоциональные историософские и геополитические переживания. Смысл проводимой Западом и его агентурой в колониальных территориях урбанизации (кстати, в России она основной стратегический тренд) в том, чтобы уменьшить долю электората, связанного с реальным сектором экономики. Это позволяет минимизировать влияние подлинных национальных интересов на политику, увеличить долю зависящих от Запада и глобальной западной экономики и политики граждан. Это и называется неоколониализм. Грузия бросила ему реальный вызов.Публицист Анатолий НесмиянИтоги выборов в Грузии, скорее всего, нельзя рассматривать без одного не слишком очевидного, но на мой взгляд, крайне важного фактора. Грузия в границах Грузинской ССР была небольшой, периферийной, но все-таки империей, где метрополией была собственно Грузия, а Абхазия и Южная Осетия (и, кстати, частично Аджария) рассматривались на "коренной" территории как некие отдельные образования-колонии. И в отношении них в полный рост для грузин работала имперская психологическая установка. Вряд ли для всех, но у грузинской интеллигенции, где каждый второй был потомком какого-нибудь местного княза - да. (Кстати, любопытно, что после того, как Грузия вошла в состав Российской империи, а грузинская знать сохранила все титулы, общая численность российской аристократии возросла почти вдвое - в Грузии князья были чуть ли не в каждом селе, а уж в городах их было как сегодня китайских автомобилей). Соответственно, именно грузинская интеллигенция на волне тотального коллапса в конце Союза буквально разжигала в населении имперские настроения, что и стало одной из явных причин войн с Абхазией и Южной Осетией в начале девяностых. Саакашвили воевал уже на фантомных болях имперского величия, после чего наступил период релаксации. И оказалось, что вылечившаяся от имперского психоза Грузия хочет в целом одного - тихо и спокойно жить. Новая ментальность, сформированная в постимперский период, включает в себя установку "Чума на оба ваших дома", имея в виду категорическое нежелание участвовать в любых замесах внешних сил. Понятно, что в любом обществе есть молодежь, которая в силу гормональных причин и общей психологической неустойчивости всегда подвержена идеям чего-то не того, что есть сейчас, поэтому в крупных городах оппозиция, явно выступающая за движение в Европу, имеет (и, наверное, будет иметь) электоральное преимущество. Думаю, это нормально. Но вот остальная Грузия наелась экспериментов над собой и хочет просто жить сама с собой. Так, как она уже живет - небогато, но спокойно и достаточно свободно. Поэтому и преимущество "Грузинской мечты", которая выглядит крайне умеренной и которую можно назвать пророссийской только в сравнении с явно проевропейской оппозицией. В реальности это нормальная умеренная националистическая партия консервативных ценностей, которые для постимперии всегда, скорее, норма. При этом консерватизм (в его нефанатичном прочтении) не отрицает развития, хотя и движется в его направлении не спеша. Что, конечно, рано или поздно накопит проблемы и противоречия, которые будут разрешать радикальные молодые и горячие. Но это будет когда-нибудь потом, позже.О том, как проходили грузинские выборы в присутствии украинских наблюдателей - в статье Егора Леева "Одесский стервятник и "Белая слизь" в Грузии. Главное на утро 27 октября"

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грузия, россия, запад, саакашвили, алексей гончаренко, саломе зурабишвили, ес, рада, "грузинский легион"