Доказательств нет, но мы так чувствуем: президент Грузии предложила искать против Москвы в США
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча президентов Австрии и Грузии А. Ван дер Беллена и С. Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы в стране. В качестве "доказательства" она сослалась на США
"Неважно, что у нас нет доказательств (вмешательства России в выборы. - Ред.), у США их тоже не было. Это всегда очень трудно продемонстрировать. Ни одна страна не смогла продемонстрировать это, даже Соединенные Штаты, когда в их выборы вмешивалась Россия, и другие европейские страны. Но важно не то, что мы демонстрируем извне, а то, что знает, чувствует и видит грузинское население", - сказала Зурабишвили.
Парламентские выборы прошли в республике в субботу, 26 октября. Победу одержала правящая партия "Грузинская мечта" с 53,93% голосов. Также в парламент прошли четыре оппозиционные партии, в сумме получившие 37,78%.
Специальный координатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, а вот Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными, заявив, что их результат - то же самое, что "подчинение Грузии России", и стала инициатором объединения крупных оппозиционных партий, хотя по конституции президент не может быть партийным.
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту. С этим согласился и глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что попытки обвинить во вмешательстве в выборы Россию говорят о том, что Вашингтон и Брюссель никак не могут смириться с тем, что все больше государств выбирают собственный путь суверенного развития и отказываются быть их вассалами.
В конце сентября правящая партия Грузии "Грузинская мечта" развесила по стране предвыборные плакаты с подписью "Скажи нет войне! Выбери мир!", разместив на билбордах две фотографии: разрушенной войной Украины и цветущей Грузии.
Тогда власти Грузии в очередной раз отметили, что после парламентских выборов в стране может произойти цветная революция. В частности, такие опасения озвучивал Папуашвили. По его словам, если прозападная оппозиция получит "хоть каплю власти“, в Тбилиси уже через неделю начнут формировать отряды добровольцев для помощи Киеву.
26 сентября, 16:28Не оказаться второй Украиной: грузинская партия выбрала яркий способ агитации, в Киеве обиделисьПравящая партия Грузии "Грузинская мечта" развесила по стране предвыборные плакаты с подписью "Скажи нет войне! Выбери мир!". На билбордах две фотографии: разрушенной войной Украины и цветущей Грузии. Таким незатейливым способом политическая сила напомнила своим избирателям, какое именно будущее они выберут 26 октября на парламентских выборах
Подогрели предположения о скорой оранжевой революции в Грузии и недавние визиты в республику американских конгрессменов Джинн Шахин и Майка Тернера. Они встретились не только с президентом и несколькими министрами, но и с представителями прозападных оппозиционных политических партий.
Один из представителей таковой - Ираклий Купрадзе из коалиции "За сильную Грузию“ - позже заявил, что "послания Шахин населению Грузии недвусмысленно говорят о том, что невозможно и несовместимо, чтобы "Грузинская мечта“ оставалась у власти, и чтобы Грузия при этом продолжала путь европейской интеграции“.
Еще один фактор, подливающий масло в огонь опасений - наличие сильной экстремистской группировки типа украинского "Азова"*. В Грузии это "Грузинский легион“*, принимающий участие в конфликте на Украине на стороне киевского режима.
Служба безопасности Грузии ранее заявляла, что располагает данными об участии этой террористической ячейки в планировании беспорядков в стране в октябре-декабре 2024 года в целях смены власти насильственным путем. В ведомстве полагают, что за разработкой этого плана стоят заместитель главы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгий Лордкипанидзе, бывший телохранитель Саакашвили Михаил Батурин и командир "Грузинского легиона"* Мамука Мамулашвили**.
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* - Террористическая организация, запрещенная в России.
** - Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.