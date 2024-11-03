https://ukraina.ru/20241103/1058577121.html

Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Закарпатье и воспоминания о ЗУНР в Галичине

Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Закарпатье и воспоминания о ЗУНР в Галичине - 03.11.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Закарпатье и воспоминания о ЗУНР в Галичине

В трех галицких областях – Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской, – где Западно-Украинская народная республика просуществовала более полугода, 106-ю годовщину её создания отметили торжественно.

2024-11-03T09:43

2024-11-03T09:43

2024-11-03T09:43

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Зеленский в Ужгороде анонсировал "План усиления"Владимир Зеленский, обычно возвращающийся из зарубежных вояжей через Львов (его самолет базируется на американской военной базе в городе Жешув вблизи польско-украинской границы), на прошлой неделе изменил традиции. После встреч с руководством северных государств (Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция), Зеленский 30 октября неожиданно появился в Ужгороде.Поскольку нет никакой информации о посадке президентского самолета в Словакии или его пролёте через воздушное пространство этой страны (это необходимо для посадки в аэропорту Ужгорода), очевидно, что борт приземлился в Жешуве, откуда украинская делегация наземным путем отправилась в столицу Закарпатья. Скорее всего, маршрут проходил через Львов, поскольку состояние дорог на закарпатском участке польско-украинской границы неудовлетворительное, да и официального пункта пропуска там нет.Сначала Владимир Зеленский в сопровождении вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко встретился с представителями бизнеса. Среди участников встречи, состоявшейся на одном из местных заводов, преобладали руководители предприятий, релоцированных с Востока Украины – ведь до начала СВО Закарпатье, мягко говоря, не было промышленно развитым регионом. Встреча была организована в рамках экономической платформы "Сделано на Украине".Закарпатье стало одним из лидеров по количеству релоцированного бизнеса – благодаря близости к границе со странами ЕС и отсутствию комендантского часа. Официально в крае зарегистрировано около 400 таких предприятий. При этом, хотя в рамках инициативы "Сделано на Украине" на поддержку бизнеса в 2024 году было предусмотрено более 45 миллиардов гривен (около миллиарда евро), из них закарпатским предприятиям обещано только 530 миллионов. Сколько же выделят на самом деле, будет ясно только в конце года.Зеленский пообщался с предпринимателями, в частности, с представителями релоцированных компаний из Харькова, Мелитополя, Днепра и Никополя. Он отметил, что местный бизнес сотрудничает с центральными и региональными властями, а предприятия-"переселенцы" создают рабочие места в регионе. При этом ключевая волнующая бизнес тема – резкое повышение налогов – на встрече не обсуждалась.После этого Владимир Зеленский поехал в здание Закарпатской областной военной администрации (ОВА) – вместе с бывшим губернатором Виктором Микитой, отвечающим ныне за региональную политику в Офисе президента. Зеленский и Микита вместе сидели в президиуме на состоявшейся в ОВА встрече с руководителями территориальных общин и районов Закарпатской области.Главной темой встречи было участие местных властей в работе над "Планом усиления". "Этот План разрабатывается очень подробно. Конечно, в нём есть работа общин. Вы обязательно получите первый проект этого плана, пункты, где общины должны максимально поддерживать каждого гражданина на своём уровне", – заявил Зеленский. Никакие подробности будущего плана и сроки его подготовки озвучены не были.Стоит отметить, что приглашенные на встречу главы районов и общин были уверены, что им представят нового губернатора Закарпатья, ведь без полноценного начальника ОВА край живет почти два месяца – Виктор Микита был уволен с этой должности еще 8 сентября. Хотя этого не произошло, Зеленский демонстрировал дружелюбное отношение к нынешнему и. о. губернатора Мирославу Билецкому. Этот чиновник на посту первого вице-губернатора пережил уже не одного главу ОВА, и сейчас, по слухам, сам имеет шанс занять этот пост."Выглядит так, что президент решил лично протестировать Мирослава Билецкого, главе области были заданы конкретные вопросы относительно видения будущих планов развития Закарпатья. Существует большая вероятность того, что через две недели Мирослав Билецкий будет назначен председателем Закарпатской ОВА, и представлять его будет Виктор Микита", – написал местный журналист Павел Федака в своем телеграм-канале.При этом Белецкий продемонстрировал, что контролирует не только чиновников, но и депутатов. 1 ноября внеочередная сессия Закарпатского областного совета единогласно и без особого обсуждения приняла "Обращение в поддержку Плана победы, представленного президентом Украины". В нем депутаты обратились к зарубежным партнерам и международным организациям с призывом поддержать упомянутый план.В Галичине вспомнили о Западно-Украинской народной республикеХотя территория Закарпатской области тоже формально считалась частью Западно-Украинской народной республики (ЗУНР), провозглашенной русинами Австро-Венгрии 1 ноября 1918, никаких мероприятий по случаю этой даты в Закарпатье не было. А вот в трёх галицких областях – Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской, – где ЗУНР просуществовала более полугода, 106-ю годовщину её создания отметили торжественно.Львовяне пришли на Лычаковское кладбище, чтобы почтить память воинов Украинской Галицкой Армии (УГА, так назывались вооруженные силы ЗУНР – прим.) и президента Украинского национального совета ЗУНР Евгения Петрушевича.Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что ровно 106 лет назад украинцы уверенно заявили о праве жить в собственном государстве, в этот день над львовской ратушей взвился сине-желтый флаг – родилась Западно-Украинская Народная Республика. "Помним о каждом, кто заплатил собственной кровью за независимость Украины. Низкий поклон и вечная слава героям", – сказал чиновник. Присутствующие почтили павших минутой молчания и исполнили гимн Украины, затем представители духовенства провели панихиду.Журналисты отметили, что на мероприятиях 1 ноября не было мэра Львова Андрея Садового. Он с группой чиновников горсовета прибыл на Лычаковское кладбище вечером 31 октября, чтобы зажечь лампадки на могилах павших военных УГА и ВСУ (чисто католическая традиция делать это в канун Дня всех святых). "Городской голова Львова подчеркнул, что свет лампадок – символ памяти и неугасимой любви, объединяющей нас в молитве за упокой душ павших героев", – сообщила пресс-служба Львовского городского совета.В Тернополе же организатором мероприятий к годовщине ЗУНР выступил городской совет. На Микулинецком кладбище собрались представители власти и общественности, чтобы почтить память земляков, участвовавших в бурных событиях Ноябрьского Чина (такое название получили события 1 ноября 1918). Шествие началось от центрального входа кладбища, после совместной молитвы за упокой душ павших была объявлена минута молчания, которой все присутствующие почтили память погибших.Участники митинга-реквиема возложили цветы к мемориальному кладбищу Украинских Сечевых Стрельцов (подразделение австро-венгерской армии, на основе которого была создана УГА – прим.), где покоятся воины, более века назад вставшие на защиту Западно-Украинской Народной Республики. При этом представителей Тернопольской ОВА на мероприятии вообще не было, а от городских властей прибыл секретарь Тернопольского горсовета Игорь Гирчак.А вот в Ивано-Франковске, ставшем второй столицей ЗУНР после занятого поляками Львова, массовых мероприятий по случаю годовщины вообще не было. Местные комментаторы объясняют это тем, что городские и областные чиновники приглашены на внеочередную сессию Ивано-Франковского областного совета, которая приняла обращение в поддержку "Плана победы" Зеленского.Но во втором по размерам городе Прикарпатья, Коломые, митинг-реквием памяти воинов УСС и УГА 1 ноября состоялся. Однако его организаторами стали не органы власти, а националистические молодежные организации – "Пласт" и "Тризуб" имени Степана Бандеры.В регионе активизировались поиски "врагов народа"Неудачи ВСУ на фронте власти пытаются объяснить деятельностью "врагов народа" в тылу, и в последнее время их поиск активизировался, особенно на Западной Украине.Так, 31 октября в УСБУ Львовской области сообщили, что их киберспециалисты прекратили деструктивную деятельность 13 интернет-сообществ в соцсетях Viber, Telegram и Tik-Tok, якобы препятствовавших мобилизации во Львовской области. Правда, "препятствованием" назван тот факт, что участники групп "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей ТЦК. Эти группы пользовались спросом среди мужчин, пытавшихся уклониться от воинского долга, сообщили в СБУ."Киберспециалисты СБУ установили личности администраторов и заблокировали группы, где сообщали о передвижении военнослужащих, в частности о мероприятиях, проводимых работниками ТЦК. Во время обысков у одного из администраторов изъят телефон, через который осуществлялась противоправная деятельность. Также СБУ изучает собранную доказательную базу и решается вопрос о процессуальном статусе других администраторов", – говорится в сообщении.А на следующий день Ивано-Франковская областная прокуратура похвасталась, что четырём местным жителям сообщено о подозрении в "препятствовании законной деятельности ВСУ". По данным следствия, подозреваемые создали и администрировали сообщества в мессенджере Viber для размещения информации о времени и местах вручения повесток военнообязанным. Это давало возможность лицам призывного возраста избегать их получения.В мессенджере систематически информировали о мероприятиях, проводимых сотрудниками ТЦК и СП на территории Коломыйского, Надворнянского и Косовского районов. Каждый из подозреваемых администрировал свое viber-сообщество, а тематические сообщения и сведения о "локации" мог размещать кто-либо из участников. В частности, группа под руководством жителя Коломыйского района действовала почти год, и в ней было опубликовано 40 сообщений, говорится в пресс-релизе. То есть на самом деле – менее одного сообщения в неделю.Также 1 ноября УСБУ в Черновицкой области сообщила о задержании двух участников регионального центра движения "Народовластие", которые шпионили за Силами обороны и пытались препятствовать мобилизации. Один из них якобы "распространял кремлевские нарративы и отрицал легитимность государственной власти в Украине", по заданию кураторов "шпионил за маршрутами перемещения подвижных составов ВСУ" и "агитировал местных мужчин призывного возраста скрываться от ТЦК" (как будто для этого нужна агитация)."Для выполнения вражеской задачи агент привлёк 35-летнего местного безработного, которого он якобы мог отмазать от призыва. Оба злоумышленника находятся под стражей", – похвастались черновицкие "рыцари плаща и кинжала".Более подробно о том, что происходило ранее в этом регионе - в статье Западная Украина за минувшую неделю: облавы в Ровно и несчастные дети в интернате под Львовом

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20241031/1058514771.html

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