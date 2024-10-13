https://ukraina.ru/20241013/1058052340.html

Западная Украина за минувшую неделю: Облавы в Ровно и несчастные дети в интернате под Львовом

Западная Украина за минувшую неделю: Облавы в Ровно и несчастные дети в интернате под Львовом - 13.10.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Облавы в Ровно и несчастные дети в интернате под Львовом

После разоблачения в Ровно группы из почти трех десятков человек, спасавших мужчин от мобилизации, в городе фактически начались облавы на уклонистов, организованные сотрудниками СБУ, полиции и Нацгвардии.

2024-10-13T07:10

2024-10-13T07:10

2024-10-13T07:10

ровно

украина

венгрия

сбу

нацгвардия

госпогранслужба

эксклюзив

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В Ровно сотрудники СБУ начали массовые облавы на уклонистовВ пятницу, 11 октября, в Ровно десятки людей в камуфляжах и со служебными собаками стали проверять документы у мужчин. Как сообщили в Управлении СБУ в Ровенской области, речь идет о "контрразведывательных мерах"."Мероприятия проходят совместно с Национальной полицией, Национальной гвардией и другими составляющими Сил обороны Украины с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по территории города, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц может проводиться их дополнительная проверка. Кроме того, производится осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов", – было сказано в сообщении СБУ. Сколько будут продолжаться облавы – неизвестно.Позже в СБУ уточнили, что на самом деле главная цель всех этих действий – противодействие уклонению от мобилизации. "В связи с последними событиями, а именно разоблачением в Ровно преступной группы из 29 человек, зарабатывавших на уклонистах, сотрудники СБУ региона осуществляют проверки с целью предотвращения и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, предупреждения провокаций, повышения безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины. А также – превентивные меры по предотвращению любых коррупционных преступлений, связанных с уклонением от мобилизации", – заявила официальный представитель областного управления СБУ Анна Свинцицкая-Савчук.Действительно, 9 октября Служба безопасности Украины и Национальная полиция объявили о ликвидации в Ровно масштабной коррупционной схемы по уклонению от мобилизации. Согласно материалам дела, схему организовала директор местного агентства недвижимости и двое её подчиненных, которые привлекли к незаконной деятельности 26 медицинских работников. Среди них – и чиновники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) областного центра.За деньги уклонистам помогали избежать мобилизации на основании поддельных документов о наличии тяжелых болезней сердца или нервной системы. Для реализации схемы полностью фальсифицировались истории болезней мужчин, в частности, относительно пребывания на стационарном лечении. В дальнейшем на основании этих документов представители врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий готовили выводы о непригодности "больных" к военной службе. Стоимость таких услуг составляла от 15 до 20 тысяч долларов с человека.Для поиска потенциальных клиентов организаторы сделки использовали наработанные связи агентства недвижимости. Полученные доходы распределялись между всеми участниками схемы. Однако правоохранители пока задержали только трёх организаторов схемы при передаче 16 700 долларов США от нового уклоняющегося. При обыске у задержанных было обнаружено более 14 миллионов гривен в разной валюте. Также изъяты поддельные медицинские заключения, черновые записи, мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным. Но общее количество спасенных от мобилизации мужчин названо не было."В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Они находятся под стражей, им грозит до 5 лет тюрьмы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупции, в том числе уклонистов, воспользовавшихся их услугами", – сообщили тогда правоохранители.Однако, судя по развитию событий, "клиенты" решили не ждать задержания дома, поэтому их попытались поймать на улицах и в торговых центрах Ровно. "СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность. Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", – издевательски говорится в сообщении спецслужбы.В свою очередь, начальник Ровенской областной военной администрации (ОВА) Александр Коваль 9 октября созвал срочное совещание с участием руководителей медучреждений области, их профильных заместителей, а также председателей медико-социальных экспертных комиссий. А 11 октября глав МСЭК собрали в Ровенской ОВА отдельно, и чиновники совместно с сотрудниками СБУ объявили им официальное предупреждение. "Касается оно недопустимости совершения противоправных действий руководителями медико-социальных экспертных комиссий. А также последствий и ответственности за эти действия", – написал в своем телеграмм-канале губернатор.Пока о каких-то конфликтах в ходе облав информации нет, однако местные телеканалы пестрят комментариями жителей Ровно, которые не видят никаких нарушений в действиях правоохранительных органов. Все как один опрошенные говорят: если и проверяют, то точно делают это законно. Также люди резко критикуют уклонистов. "По мнению ровенчан, во время полномасштабного вторжения никаких откупов от службы быть не может. А если кто-то не хочет выполнять свои обязанности, то за это необходимо отвечать перед законом", – говорится, например, в сюжете телекомпании ITV.Сварочный аппарат – друг уклонистаМежду тем, каждую неделю в Закарпатье десятки украинских мужчин пытаются попасть в страны Европейского Союза – Словакию, Венгрию и Румынию. Уже привычными стали сообщения о разных способах пересечения границы через леса, горы или реку Тиса. Однако на прошлой неделе появилась новость, которая заслуживает места в будущем "Музеи Украинской стены" (по аналогии с "Музеем Берлинской стены", где собраны истории людей, пытавшихся её пересечь).Уникальный способ побега из Украины придумал один из сварщиков, работавший на КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе. Мужчина в течение всего времени проведения работ на этом объекте вырезал части металлоконструкции моста. Таким образом, он проложил себе путь в Венгрию.Об инциденте рассказал близкий к СБУ ужгородский журналист Виталий Глагола. По его словам, этот сварщик готовил путь к бегству довольно продолжительное время. Зная особенности конструкции моста, он шаг за шагом прорезал себе окно в соседнее государство."Это случилось ещё в сентябре 2024 года, но стало известно мне только сейчас. Сварщик скрылся через самостоятельно вырезанную дыру в мосту в Венгрию. Это был один из ремонтников на КПП "Тиса" в Закарпатье", – написал Глагола в своем Телеграм-канале 8 октября. Журналист, кроме информации, также поделился эксклюзивными кадрами конструкций моста.В Госпогранслужбе инцидент до сих пор не прокомментировали. А Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, как ни в чем не бывало, сообщила о продолжении ремонтных работ на КПП "Тиса"."На полосах грузового и пассажирского движений производится замена асфальтобетонного покрытия. В то же время при поддержке Проекта USAID "Экономическая поддержка Украины" на пассажирском направлении устанавливаются модульные здания, которые будут использоваться в качестве офисов для личного состава таможенной и пограничной служб.С венгерской стороны границы дорожники по графику проводят асфальтирование грузового направления пограничного моста через реку Тиса в пределах смежной стороны. Проезд крупногабаритного транспорта через мост в оба направления осуществляется поэтапно через пассажирский участок моста. КПП "Тиса" работает в штатном режиме по обоим направлениям", – сказано в сообщении. Правда, с венгерской стороны через прорезанное в конструкциях моста "окно" никто на Украину добраться не пытается.Скандал вокруг специнтерната для детей во Львовской области продолжаетсяНа прошлой неделе произошел новый виток скандала вокруг учебно-реабилитационного центра для детей в Великом Любине Львовской области. Оказалось, что над питомцами не только совершали насилие – дети пожаловались на элементарную нехватку пищи, а также принуждение к копанию могил и подготовке тел умерших к погребению.Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 10 октября сообщил, что продолжает держать на личном контроле вопросы соблюдения прав и интересов воспитанников интерната."7 и 8 октября представители омбудсмена посетили заведение, где в тот момент проводилась индивидуальная оценка потребностей детей с привлечением специалистов по социальной работе и психологам. Они отметили, что дети осторожничали в высказываниях. Из этого был сделан вывод, что работники заведения, вероятно, разъяснили детям, что можно говорить, а что нет. Однако во время длительного общения отдельные дети раскрывались и рассказывали, что испытывали психологическое давление, насилие, угрозы. Другие сообщали, что были свидетелями совершения насилия над другими питомцами заведения.Кроме того, даже после выявления нарушений в заведении дети продолжают жаловаться на качество питания и нехватку пищи. Один из воспитанников рассказал, что вынужден подрабатывать в сфере ритуальных услуг: копает могилы, подготавливает тела умерших к погребению, отпеванию. В таком возрасте это может привести к тяжелым психологическим последствиям, и свидетельствует об эксплуатации детского труда", – написал Лубинец в социальных сетях.Ранее омбудсмен сообщал, что, по свидетельству детей, директор центра совершал действия сексуального характера в отношении девушек-воспитанниц заведения, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психбольницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня. По словам киевского чиновника, дети обращались с жалобами к правоохранителям, местной службе по делам детей и департаменту образования Львовской ОВА. Однако те никак не отреагировали, а директор заведения избивал палками и унижал жаловавшихся."Действия Львовской областной военной администрации должны продемонстрировать решительность в восстановлении прав детей, стабилизации их состояния и избегании неоправданной бюрократизации процесса", – подытожил Лубинец. В свою очередь, заместитель начальника Львовской ОВА Александр Кулепин 10 октября сообщил, что в спецучреждение уже назначена новая временно исполняющая обязанности директора, "которая является профессионалом в этой сфере"."Это необходимый шаг для обеспечения стабильной работы заведения в столь тяжелое время, когда каждый день в заведении проходят проверки, следственные действия и т.д.", – отметил Кулепин. При этом, хотя полиция открыла ряд уголовных производств, в частности, и по части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины (сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица), подозрение пока никому не предъявлено.Подробнее о том, что обсуждают на Украине - в статье Елены Мурзиной "Украина сегодня, цитаты недели. Маленькая зелёная коррумпированная Украина и 115 млн на фильм о Зеленском"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

ровно, украина, венгрия, сбу, нацгвардия, госпогранслужба, эксклюзив