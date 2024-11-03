Грузия будет только "за" введение санкция против России, но второй фронт открывать не намерена
Все условия Евросоюза Грузия охотно примет и даже не обернется на Россию, потому что обижена на нее. Но в отношениях Москвы и Тбилиси это погоды не сделает
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев.
Он начал с того, что в российских СМИ было много надежд, что грузины якобы одумаются. Но, подчеркнул эксперт, они смертельно обижены на Россию.
"Чтобы грузины "одумались", Россия должна будет вернуть им Абхазию и Южную Осетию. Без этого ничего у нас не получится. Ну уже премьер-министр Кобахидзе сказал, что Тбилиси не будет восстанавливать дипломатические отношения с Москвой. Никто там не одумается. В Грузии речь идет только о борьбе партий с разной степенью антироссийскости и прозападности", — рассказал Трухачев.
Эксперт заметил, что для России хорошо, что победила партия, которая не хочет с ней воевать и хочет войти в Евросоюз на особых условиях, как это происходит в случае с Венгрией.
Он назвал условия, которое Евросоюз хочет выставить Зурабишвили:
"Присоединиться ко всему объему санкций, которые ввел Евросоюз. Евросоюз действует в логике войны против России и требует этого. Да и уровень популярности России в Грузии нижайший. Поэтому, скорее всего, руководство Грузии на это пойдет. Компромисс возможен только по двум вопросам: закон о запрете иностранного финансирования НКО и закон о запрете пропаганды ЛГБТ*".
В заключении эксперт отметил, что для России единственная ложка меда в бочке дегтя состоит в том, что Грузия не будет открывать против нее второй фронт.
"Да Запад этого от нее и не требует. Так что в отношениях Москвы и Тбилиси ничего не изменится", — резюмировал Трухачев.
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"Сейчас как раз фаза экзистенционального криза — болезненного переосмысления прошлого опыта и поиска новых смыслов бытия. Часть народа страны к этому уже готова, а часть правящей элиты — нет. Низы почти хотят, верхи не совсем могут", — подкрепил свою точку зрения Выдрин.
Он добавил, что Запад, в лице американского посольства и грузинской "президентши" этого не понимают.
Подробнее об этом — в интервью Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли — получили войну
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