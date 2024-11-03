Грузия будет только "за" введение санкция против России, но второй фронт открывать не намерена - 03.11.2024 Украина.ру
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Грузия будет только "за" введение санкция против России, но второй фронт открывать не намерена
Грузия будет только "за" введение санкция против России, но второй фронт открывать не намерена - 03.11.2024 Украина.ру
Грузия будет только "за" введение санкция против России, но второй фронт открывать не намерена
Все условия Евросоюза Грузия охотно примет и даже не обернется на Россию, потому что обижена на нее. Но в отношениях Москвы и Тбилиси это погоды не сделает
2024-11-03T09:46
2024-11-03T09:46
новости
грузия
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саломе зурабишвили
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детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев.Он начал с того, что в российских СМИ было много надежд, что грузины якобы одумаются. Но, подчеркнул эксперт, они смертельно обижены на Россию.Эксперт заметил, что для России хорошо, что победила партия, которая не хочет с ней воевать и хочет войти в Евросоюз на особых условиях, как это происходит в случае с Венгрией.Он назвал условия, которое Евросоюз хочет выставить Зурабишвили:"Присоединиться ко всему объему санкций, которые ввел Евросоюз. Евросоюз действует в логике войны против России и требует этого. Да и уровень популярности России в Грузии нижайший. Поэтому, скорее всего, руководство Грузии на это пойдет. Компромисс возможен только по двум вопросам: закон о запрете иностранного финансирования НКО и закон о запрете пропаганды ЛГБТ*".В заключении эксперт отметил, что для России единственная ложка меда в бочке дегтя состоит в том, что Грузия не будет открывать против нее второй фронт."Да Запад этого от нее и не требует. Так что в отношениях Москвы и Тбилиси ничего не изменится", — резюмировал Трухачев.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист Дмитрий Выдрин подчеркнул, что сейчас в Грузии происходит мучительный процесс выздоравливания страны."Сейчас как раз фаза экзистенционального криза — болезненного переосмысления прошлого опыта и поиска новых смыслов бытия. Часть народа страны к этому уже готова, а часть правящей элиты — нет. Низы почти хотят, верхи не совсем могут", — подкрепил свою точку зрения Выдрин.Он добавил, что Запад, в лице американского посольства и грузинской "президентши" этого не понимают.Подробнее об этом — в интервью Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли — получили войнуНа парламентских выборах в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта", оппозиционная же партия не признала итоги выборов честными.Более подробно о ситуации — в материале Татьяны Стоянович Оппозиция упустила момент, "Мечта" справится. Что ожидает Грузию после парламентских выборовПолный текст интервью — Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию
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новости, грузия, москва, россия, саломе зурабишвили, ес, детали
Новости, Грузия, Москва, Россия, Саломе Зурабишвили, ЕС, детали

Грузия будет только "за" введение санкция против России, но второй фронт открывать не намерена

09:46 03.11.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГрузия, Тбилиси
Грузия, Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Все условия Евросоюза Грузия охотно примет и даже не обернется на Россию, потому что обижена на нее. Но в отношениях Москвы и Тбилиси это погоды не сделает
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев.
Он начал с того, что в российских СМИ было много надежд, что грузины якобы одумаются. Но, подчеркнул эксперт, они смертельно обижены на Россию.
"Чтобы грузины "одумались", Россия должна будет вернуть им Абхазию и Южную Осетию. Без этого ничего у нас не получится. Ну уже премьер-министр Кобахидзе сказал, что Тбилиси не будет восстанавливать дипломатические отношения с Москвой. Никто там не одумается. В Грузии речь идет только о борьбе партий с разной степенью антироссийскости и прозападности", — рассказал Трухачев.
Эксперт заметил, что для России хорошо, что победила партия, которая не хочет с ней воевать и хочет войти в Евросоюз на особых условиях, как это происходит в случае с Венгрией.
Он назвал условия, которое Евросоюз хочет выставить Зурабишвили:
"Присоединиться ко всему объему санкций, которые ввел Евросоюз. Евросоюз действует в логике войны против России и требует этого. Да и уровень популярности России в Грузии нижайший. Поэтому, скорее всего, руководство Грузии на это пойдет. Компромисс возможен только по двум вопросам: закон о запрете иностранного финансирования НКО и закон о запрете пропаганды ЛГБТ*".
В заключении эксперт отметил, что для России единственная ложка меда в бочке дегтя состоит в том, что Грузия не будет открывать против нее второй фронт.
"Да Запад этого от нее и не требует. Так что в отношениях Москвы и Тбилиси ничего не изменится", — резюмировал Трухачев.
Парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
28 октября, 11:53
"Главный приоритет – евроинтеграция, ждем перезагрузки отношений с ЕС" –правящая партия ГрузииПобедившая на парламентских выборах в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" подтверждает курс на укрепление отношений с Евросоюзом и ожидает взаимности от Брюсселя. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист Дмитрий Выдрин подчеркнул, что сейчас в Грузии происходит мучительный процесс выздоравливания страны.
"Сейчас как раз фаза экзистенционального криза — болезненного переосмысления прошлого опыта и поиска новых смыслов бытия. Часть народа страны к этому уже готова, а часть правящей элиты — нет. Низы почти хотят, верхи не совсем могут", — подкрепил свою точку зрения Выдрин.
Он добавил, что Запад, в лице американского посольства и грузинской "президентши" этого не понимают.
Подробнее об этом — в интервью Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли — получили войну
На парламентских выборах в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта", оппозиционная же партия не признала итоги выборов честными.
Более подробно о ситуации — в материале Татьяны Стоянович Оппозиция упустила момент, "Мечта" справится. Что ожидает Грузию после парламентских выборов
Полный текст интервью — Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию
 
НовостиГрузияМоскваРоссияСаломе ЗурабишвилиЕСдетали
 
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