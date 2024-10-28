https://ukraina.ru/20241028/1058429677.html

Оппозиция упустила момент, "Мечта" справится. Что ожидает Грузию после парламентских выборов

Оппозиция упустила момент, "Мечта" справится. Что ожидает Грузию после парламентских выборов - 28.10.2024 Украина.ру

Оппозиция упустила момент, "Мечта" справится. Что ожидает Грузию после парламентских выборов

Оппозиционные партии Грузии, поддерживаемые президентом страны Саломе Зурабишвили, не признают итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, и собираются опротестовать их на улице.

2024-10-28T19:19

2024-10-28T19:19

2024-10-28T19:19

эксклюзив

грузия

выборы

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Напомним, что, по данным ЦИК Грузии, в голосовании за новый состав грузинского парламента приняли участие около двух миллионов избирателей. По итогам подсчета 99,9% участков, правящая "Грузинская мечта" получила 53,9% голосов и осталась у власти на четвертый срок.Зурабишвили считает, что во ходе голосования были выявлены многочисленные случаи "тотального мошенничества" и фальсификации голосов в пользу "Грузинской мечты". По ее словам, грузинские избиратели стали "свидетелями и жертвами российской спецоперации – одной из новых форм гибридной войны против грузинского народа"."Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание приход сюда России, подчинение Грузии России", – процитировал слова Зурабишвили Би-би-си.Президент также призвала всех недовольных результатами голосования принять участие в акции протеста, которая состоится 28 октября.Тем временем спикер парламента Грузии от партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили предъявил президенту встречные обвинения. Он заявил, что Зурабишвили причастна к организации протестов, которые ведут к развалу страны.По его словам, такой сценарий был подготовлен заранее. "Объявить итоги нелегитимными, придумать техническое правительство… всё это - сцена переворота, к которому они направляются и тем самым идут против конституционного строя", - добавил Папуашвили.Он подчеркнул, что новый парламент Грузии будет легитимным, несмотря на то, что оппозиционные партии угрожают отказом от своих избирательных списков. Папуашвили уточнил, что по итогам выборов "Грузинская мечта" получает 89 депутатских мандатов из 150, что достаточно для того, чтобы подтвердить полномочия депутатов.Спикер парламента сравнил нынешнее положение дел с ситуацией 2020 года, когда оппозиция поначалу бойкотировала работу законодательного органа. Но так как правящая "Грузинская мечта" и на прошлых выборах освоила примерно одинаковое количество мандатов, парламентское меньшинство не смогло нарушить работу законодательного органа, отметил он.Западные СМИ прошедшие парламентские выборы в Грузии назвали решающими как для самой страны, так и для международной ситуации. Издание Economist отмечает, что результат, которого на выборах добилась "Грузинская мечта", разрушит надежды оппозиции на прозападную коалицию из четырех блоков и, по сути, затормозит евроинтеграцию страны.Хотя сами грузинские власти подтверждают свой курс на укрепление отношений с Евросоюзом и ожидают взаимности от Брюсселя. Как заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, евроинтеграция остается приоритетом Грузии, а власти надеются, что перезагрузка отношений с ЕС произойдет в начале 2025 года.Он добавил, что задача состоит в том, чтобы подготовить страну к евроинтеграции до 2030 года. Для этого до 2028 года нужно выполнить более 90% обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС.Также Кобахидзе отметил, что Тбилиси не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Москвой. По его словам, Грузия проводит политику, исходя из национальных интересов, и не может начать переговоры с Россией в условиях признания с её стороны независимости Абхазии и Южной Осетии.Надо ли ожидать затяжного политического кризиса в Грузии и какова будет политика Тбилиси после формирования нового правительства, в интервью Украина.ру рассказал политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.Эксперт напомнил, что накануне парламентских выборов, которые прошли в Грузии 26 октября, публиковались различные данные социологических опросов, при этом подчас прямо противоречащие друг другу. Это было обусловлено партийно-политической и геополитической ориентацией их авторов и вдохновителей, отметил он."До выборов позиция противников действующей власти была достаточно непримирима – они прямо говорили, что не признают никакого исхода выборов, кроме поражения "Грузинской мечты", и уже заблаговременно, по крайней мере на словах, готовились к протесту. Поэтому я ожидал, что уже 26 вечером, когда ситуацию еще можно было качнуть в нужную им сторону, они попытаются завладеть улицей, как это было на киевском Майдане или в Белоруссии в 2020 году", - рассказал Арешев.Однако этого не произошло, продолжил эксперт. По его мнению, оппозиция безнадежно упустила время. Нельзя исключить, что в Тбилиси будут протесты и даже беспорядки, но при этом надо понимать, что действующие власти тоже не сидят на месте и готовятся к возможным провокациям, добавил Арешев."На мой взгляд, грузинские власти действовали в информационном поле достаточно грамотно. В числе прочего, неформальный лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили буквально за пару дней до выборов рассказал в довольно резонансном интервью о подлинном отношении Запада к грузинскому народу как к пушечному мясу, которое Запад бросить на России, особо не задумываясь о последствиях", - сказал эксперт.Арешев полагает, что у грузинской оппозиции не получается добиться ощутимых результатов прежде всего из-за ее раздробленности. На выборах она была представлена примерно шестьюдесятью политическими партиями и блоками и тремя оппозиционными колоннами, прошедшими в парламент, напомнил он. Эти политические силы крайне фрагментированы и между их лидерами установились весьма непростые отношения, добавил эксперт."Отсюда кризис лидерства. Помимо госпожи Зурабишвили, которая явно не справляется с этой ролью, упоминается также Никанор Мелия из "Единого национального движения". Но из него тоже, как видим, пока ничего не получается", - заявил Арешев.Он отметил, что немаловажным фактором здесь является и отсутствие четких указаний со стороны Вашингтона, из-за чего грузинская оппозиция не знает, как действовать. Связано это прежде всего с предстоящими выборами президента в США, считает эксперт.Говоря о результатах, которые "Грузинская мечта" получила на парламентских выборах, эксперт подчеркнул, что они были ожидаемы, и что в целом они соответствуют политически неангажированным опросам общественного мнения, которые проводились до голосования.Арешев при этом отметил, что "Грузинская мечта" получила довольно много голосов в национальных регионах страны – в Джавахетии, где проживают армяне, и в Борчалы, где проживают азербайджанцы. Хорошие результаты были достигнуты в Аджарии, хотя этого не ожидалось, а также в некоторых районах Тбилиси, который все последние годы считался крайне оппозиционным, отметил он."Это означает, что люди хотят спокойствия. Они хотят относительно сытой жизни, которая у них сейчас есть, они хотят не ссориться с соседями, в первую очередь, с Россией, которая дает львиную часть туристического потока. Это нежелание возвращаться к смутным временам гражданских войн. Это достаточно серьезный посыл грузинского общества", - заявил Арешев.По его словам, неудивительно, что после выборов премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о приоритетности евроинтеграции страны, так как от этого курса действующие власти никогда и не отказывались. К тому же, европейский флаг присутствовал на предвыборных плакатах "Грузинской мечты", добавил эксперт."Другое дело, что коллективный Запад требует от Грузии невозможного. Он требует, чтобы она "самоубилась" в тех геополитических комбинациях, которые выстраиваются вокруг России на постсоветском пространстве. "Грузинская мечта" это прекрасно понимает, они обыгрывали это в своих предвыборных роликах на контрасте с Украиной", - сказал Арешев.Он допустил, что грузинские власти в ближайшее время будут взаимодействовать с теми силами в рамках Евросоюза, которые настроены более конструктивно. Например, уже запланирован визит в Тбилиси действующего председателя ОБСЕ Виктора Орбана.Также грузинское правительство продолжит многовекторный курс и будет взаимодействовать с ближайшими соседями – Арменией, Азербайджаном и Турцией, с которой Грузия имеет наибольший товарооборот, ожидает эксперт.Также Андрей Арешев предполагает, что будут возобновлены контакты с Россией, товарооборот с которой занимает второе место после Турции, и что будет продолжен курс Грузии на укрепление связей с Китаем и с арабскими странами Персидского залива, которые уже проявили интерес к сотрудничеству с закавказской республикой.Больше о политической ситуации в Грузии в материале Ростислава Ищенко Последняя попытка уничтожения Грузии

https://ukraina.ru/20241016/1058114450.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, грузия, выборы, саломе зурабишвили, бидзине иванишвили, виктор орбан, ес, цик, оппозиция, протесты