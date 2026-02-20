Антикоррупционеры подбираются к Зеленскому. Что говорят на Украине о деле Германа Галущенко - 20.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260220/antikorruptsionery-podbirayutsya-k-zelenskomu-chto-govoryat-na-ukraine-o-dele-germana-galuschenko-1075862819.html
Антикоррупционеры подбираются к Зеленскому. Что говорят на Украине о деле Германа Галущенко
Антикоррупционеры подбираются к Зеленскому. Что говорят на Украине о деле Германа Галущенко - 20.02.2026 Украина.ру
Антикоррупционеры подбираются к Зеленскому. Что говорят на Украине о деле Германа Галущенко
Самым громким политическим скандалом на Украине на этой неделе было задержание и избрание меры пресечения бывшему министру энергетики и экс-министру юстиции Герману Галущенко. Украинские антикоррупционные органы обвиняют его в коррупции в рамках "Миндичгейта" (воровстве в энергетической сфере, в котором замешаны приближенные Зеленского).
2026-02-20T06:31
2026-02-20T06:31
эксклюзив
украина
швейцария
россия
владимир зеленский
трамп и зеленский
тимур миндич
набу
сизо
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075744136_30:0:770:416_1920x0_80_0_0_5637fbd5028ceda279e8bc99bf710bef.jpg
По версии следствия, Галушенко зарегистрировал на свою бывшую жену и детей офшор в Сент-Китс и Невисе, через который отмывались украденные на энергетике деньги. Отмытые средства использовались для приобретения недвижимости в Швейцарии и оплаты образования для детей Галущенко в элитных швейцарских колледжах (стоимость обучения $200 000 в год).Примечательно, что обвиняемый в коррупции Галущенко в свое время был представителем Украины в комитете Совета Европы по борьбе с коррупцией. С 2014 года работал над привлечением к ответственности РФ за конфискацию собственности украинских компаний в Крыму. Был одним из организаторов и руководителей политической партии "Патриот" (её кандидат набрал на президентских выборах 2019 года 0,02%). Затем, как типичный украинский патриот в вышиванке, грабил энергосистему своей страны и выводил средства в оффшоры.В январе текущего года Галущенко пытался вызвать к себе жалость, рассказывая, что его в феврале 2022 года… почти расстреляли, но затем оказался он живой. "С начала большой войны на меня было совершено покушение — 26 февраля 2022 года. Меня физически удерживали. Почти расстреляли", - рассказал бывший министр, умалчивая о том, как же ему удалось спастись.15 февраля Галущенко взяли при попытке к бегству - сняли с ночного поезда на Варшаву, где уже оказался в бегах еще один из друзей Зеленского, Сергей Шефир, соучредитель студии "Квартал-95". Украинское издание "Страна" допускает, что следующим на очереди у НАБУ будет бывший глава офиса президента Андрей Ермак.Так антикоррупционные органы, дескать, вплотную приближаются к самому Зеленскому, без которого масштабные коррупционные схемы были бы невозможны. Голос, похожий на голос Зеленского, фигурирует в записях, сделанных НАБУ в квартире Тимура Миндича, друга Зеленского и центральной фигуры коррупционной схемы.В одном из видео, опубликованном НАБУ, дается понять, что коррупционную схему Миндича - Галущенко покрывали на самом верху украинской вертикали власти. Это уже прямой намек Зеленскому.Нардеп Александр Дубинский обращает внимание, что Галущенко выдвинули подозрение за "создание преступной организации", укравшей в Энергоатоме более 115 млн $, но по счетам Галущенко прошло только 10% от этой суммы - около 11 млн $. Реальными организаторами и бенефициарами схемы он называет Зеленского и Ермака.Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Галущенко заявил, что еще миллионов 20 или 30 мог бы найти на залог, но требуемые прокуратурой 425 миллионов для него якобы неподъемная сумма. В результате судьи сошлись на сумме залога в 200 миллионов, Галущенко их не внес и пока отправился под стражу.Однако одесский анархист Вячеслав Азаров полагает, что дальше последует известный сценарий, в стиле скандальной начальницы Хмельницкой МСЭК [медицинской комиссии] Татьяны Крупы, которой через каждые 2 месяца в СИЗО сокращали залог наполовину, пока она не заплатила 20 млн. и была освобождена под личные обязательства. По его мнению, это максимум, что ждет топ-коррупционеров в "нашем клептократическом государстве". И именно поэтому, по его словам, при нынешней системе управления и развращенной элите Украина никогда не станет процветающей страной, и мало кто захочет вливать свои силы и средства в эту "дырявую кастрюлю".Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" отмечает, что мы видим пока медленные атаки на Галущенко, но реальные дела по Тимуру Миндичу касаются не энергетики, а закупки вооружения, где "освоили миллиарды долларов".Антикоррупционеры из НАБУ также припомнили Галущенко, что в ходе прошлогодней борьбы с ними Галущенко на посту министра юстиции лично утверждал камеру в СИЗО с плохими условиями для задержанного СБУ детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова (ему тогда вменяли "работу на РФ").Из обнародованных материалов следует, что Галущенко лично одобрял использование плохих условий в тюрьме в качестве меры давления на подозреваемого. Теперь, как пишет нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, он имеет возможность на личном опыте испытать эти условия."Так как это животное пыталось бежать из страны, то надеюсь здесь будет мера пресечения содержания под стражей… Все-таки еще бывший министр юстиции. Как раз проверит состояние пенитенциарной системы", - написал Железняк.Блогер Анатолий Шарий допускает, что Галущенко, понимающий, что его бросили и поддерживать его никто не будет, может начать давать показания, что дополнит доказательную базу, которая будет применена к Зеленскому после окончания войны.Однако такая опасность показаний ключевого свидетеля повышает как вероятность внезапного "самоубийства", так и того, что требуемые 200 миллионов на залог для него все-таки найдут или хотя бы снизят залог до "приемлемых" для него каких-то 20-30 миллионов.О параллельном конфликте в украинской власти - в статье "Залужный против Зеленского, или бурление с нулевой суммой"
https://ukraina.ru/20251219/klyuch-k-kontrolyu-nad-zelenskim-kto-takoy-detektiv-nabu-ruslan-magamedrasulov-1073347762.html
украина
швейцария
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075744136_123:0:678:416_1920x0_80_0_0_399c65a84c29bda633ab27cec50cf3fe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, швейцария, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, тимур миндич, набу, сизо, совет европы
Эксклюзив, Украина, Швейцария, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Тимур Миндич, НАБУ, СИЗО, Совет Европы

Антикоррупционеры подбираются к Зеленскому. Что говорят на Украине о деле Германа Галущенко

06:31 20.02.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкОказалось, что Галущенко задержали, когда он "ехал к ребёнку в Швейцарию"
Оказалось, что Галущенко задержали, когда он ехал к ребёнку в Швейцарию - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Самым громким политическим скандалом на Украине на этой неделе было задержание и избрание меры пресечения бывшему министру энергетики и экс-министру юстиции Герману Галущенко. Украинские антикоррупционные органы обвиняют его в коррупции в рамках "Миндичгейта" (воровстве в энергетической сфере, в котором замешаны приближенные Зеленского).
По версии следствия, Галушенко зарегистрировал на свою бывшую жену и детей офшор в Сент-Китс и Невисе, через который отмывались украденные на энергетике деньги. Отмытые средства использовались для приобретения недвижимости в Швейцарии и оплаты образования для детей Галущенко в элитных швейцарских колледжах (стоимость обучения $200 000 в год).
Примечательно, что обвиняемый в коррупции Галущенко в свое время был представителем Украины в комитете Совета Европы по борьбе с коррупцией. С 2014 года работал над привлечением к ответственности РФ за конфискацию собственности украинских компаний в Крыму. Был одним из организаторов и руководителей политической партии "Патриот" (её кандидат набрал на президентских выборах 2019 года 0,02%). Затем, как типичный украинский патриот в вышиванке, грабил энергосистему своей страны и выводил средства в оффшоры.
В январе текущего года Галущенко пытался вызвать к себе жалость, рассказывая, что его в феврале 2022 года… почти расстреляли, но затем оказался он живой. "С начала большой войны на меня было совершено покушение — 26 февраля 2022 года. Меня физически удерживали. Почти расстреляли", - рассказал бывший министр, умалчивая о том, как же ему удалось спастись.
15 февраля Галущенко взяли при попытке к бегству - сняли с ночного поезда на Варшаву, где уже оказался в бегах еще один из друзей Зеленского, Сергей Шефир, соучредитель студии "Квартал-95". Украинское издание "Страна" допускает, что следующим на очереди у НАБУ будет бывший глава офиса президента Андрей Ермак.
Так антикоррупционные органы, дескать, вплотную приближаются к самому Зеленскому, без которого масштабные коррупционные схемы были бы невозможны. Голос, похожий на голос Зеленского, фигурирует в записях, сделанных НАБУ в квартире Тимура Миндича, друга Зеленского и центральной фигуры коррупционной схемы.
В одном из видео, опубликованном НАБУ, дается понять, что коррупционную схему Миндича - Галущенко покрывали на самом верху украинской вертикали власти. Это уже прямой намек Зеленскому.
Нардеп Александр Дубинский обращает внимание, что Галущенко выдвинули подозрение за "создание преступной организации", укравшей в Энергоатоме более 115 млн $, но по счетам Галущенко прошло только 10% от этой суммы - около 11 млн $. Реальными организаторами и бенефициарами схемы он называет Зеленского и Ермака.
Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Галущенко заявил, что еще миллионов 20 или 30 мог бы найти на залог, но требуемые прокуратурой 425 миллионов для него якобы неподъемная сумма. В результате судьи сошлись на сумме залога в 200 миллионов, Галущенко их не внес и пока отправился под стражу.
Однако одесский анархист Вячеслав Азаров полагает, что дальше последует известный сценарий, в стиле скандальной начальницы Хмельницкой МСЭК [медицинской комиссии] Татьяны Крупы, которой через каждые 2 месяца в СИЗО сокращали залог наполовину, пока она не заплатила 20 млн. и была освобождена под личные обязательства. По его мнению, это максимум, что ждет топ-коррупционеров в "нашем клептократическом государстве". И именно поэтому, по его словам, при нынешней системе управления и развращенной элите Украина никогда не станет процветающей страной, и мало кто захочет вливать свои силы и средства в эту "дырявую кастрюлю".
Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" отмечает, что мы видим пока медленные атаки на Галущенко, но реальные дела по Тимуру Миндичу касаются не энергетики, а закупки вооружения, где "освоили миллиарды долларов".
Антикоррупционеры из НАБУ также припомнили Галущенко, что в ходе прошлогодней борьбы с ними Галущенко на посту министра юстиции лично утверждал камеру в СИЗО с плохими условиями для задержанного СБУ детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова (ему тогда вменяли "работу на РФ").
- РИА Новости, 1920, 19.12.2025
19 декабря 2025, 10:43
Ключ к контролю над Зеленским. Кто такой детектив НАБУ Руслан МагамедрасуловОдной из ключевых фигур, сыгравшей роль в политическом кризисе на Украине, стал детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, вскрывавший коррупционные схемы окружения Зеленского и Ермака.
Из обнародованных материалов следует, что Галущенко лично одобрял использование плохих условий в тюрьме в качестве меры давления на подозреваемого. Теперь, как пишет нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, он имеет возможность на личном опыте испытать эти условия.
"Так как это животное пыталось бежать из страны, то надеюсь здесь будет мера пресечения содержания под стражей… Все-таки еще бывший министр юстиции. Как раз проверит состояние пенитенциарной системы", - написал Железняк.
Блогер Анатолий Шарий допускает, что Галущенко, понимающий, что его бросили и поддерживать его никто не будет, может начать давать показания, что дополнит доказательную базу, которая будет применена к Зеленскому после окончания войны.
Однако такая опасность показаний ключевого свидетеля повышает как вероятность внезапного "самоубийства", так и того, что требуемые 200 миллионов на залог для него все-таки найдут или хотя бы снизят залог до "приемлемых" для него каких-то 20-30 миллионов.
О параллельном конфликте в украинской власти - в статье "Залужный против Зеленского, или бурление с нулевой суммой"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаШвейцарияРоссияВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийТимур МиндичНАБУСИЗОСовет Европы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:31Антикоррупционеры подбираются к Зеленскому. Что говорят на Украине о деле Германа Галущенко
06:15Безнадежное "четырехградье" ВСУ: Анпилогов про ситуацию в Славянско-Краматорской агломерации
06:11Залужный против Зеленского, или бурление с нулевой суммой
06:00Последний рубеж перед Днепром: Анпилогов раскрыл, почему ВСУ отчаянно цепляются за Орехов
05:40Трамп ведет "аккуратную игру", Европа замерла в ожидании — эксперт про отношения США и ЕС
05:37Суверенный вопрос: о сотрудничестве с США в сфере атомной энергетики
05:25Анпилогов: ВСУ в Запорожье ждет судьба Крынок — без снабжения гарнизон будет обречен
05:10Александр Камкин: Пустующие мощности автозаводов в Европе переориентируют на выпуск военной техники
05:00Оборона становится безнадежной: ВСУ бросили на Запорожье стратегический резерв из-под Киева
04:53В интересах Украины - тяжелый компромисс, но власти к нему не готовы. Эксперты о Мюнхене, Давосе и Женеве
04:48Постпред Ирана обратился к генсеку и Совбезу ООН из-за ультиматума Трампа
04:45Подступы к четырехградью: ВС РФ выходят к Святогорску и блокируют Красный Лиман — аналитик
04:41Американская парадигма: демократы сделали Европу предвыборной площадкой США
04:34Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО
04:32МИД РФ оценил ущерб Евросоюза от антироссийских санкций
04:30Анпилогов: "Герани" получили турбореактивные двигатели, предназначенные для прорыва ПВО Украины
04:20Игра с нулевым результатом. Переговоры в Женеве лишь укрепили несовместимые позиции сторон
04:15Политолог Камкин: Антиевропейская риторика Трампа затихает из-за Ближнего Востока и выборов в США
04:09Еврокомиссар по обороне и космосу прокомментировал утверждения о слабости России
04:00На снегу дроны "видят лучше": эксперт рассказал про особенности боевых действий в зимний период
Лента новостейМолния