Антикоррупционеры подбираются к Зеленскому. Что говорят на Украине о деле Германа Галущенко

Самым громким политическим скандалом на Украине на этой неделе было задержание и избрание меры пресечения бывшему министру энергетики и экс-министру юстиции Герману Галущенко. Украинские антикоррупционные органы обвиняют его в коррупции в рамках "Миндичгейта" (воровстве в энергетической сфере, в котором замешаны приближенные Зеленского).

По версии следствия, Галушенко зарегистрировал на свою бывшую жену и детей офшор в Сент-Китс и Невисе, через который отмывались украденные на энергетике деньги. Отмытые средства использовались для приобретения недвижимости в Швейцарии и оплаты образования для детей Галущенко в элитных швейцарских колледжах (стоимость обучения $200 000 в год).Примечательно, что обвиняемый в коррупции Галущенко в свое время был представителем Украины в комитете Совета Европы по борьбе с коррупцией. С 2014 года работал над привлечением к ответственности РФ за конфискацию собственности украинских компаний в Крыму. Был одним из организаторов и руководителей политической партии "Патриот" (её кандидат набрал на президентских выборах 2019 года 0,02%). Затем, как типичный украинский патриот в вышиванке, грабил энергосистему своей страны и выводил средства в оффшоры.В январе текущего года Галущенко пытался вызвать к себе жалость, рассказывая, что его в феврале 2022 года… почти расстреляли, но затем оказался он живой. "С начала большой войны на меня было совершено покушение — 26 февраля 2022 года. Меня физически удерживали. Почти расстреляли", - рассказал бывший министр, умалчивая о том, как же ему удалось спастись.15 февраля Галущенко взяли при попытке к бегству - сняли с ночного поезда на Варшаву, где уже оказался в бегах еще один из друзей Зеленского, Сергей Шефир, соучредитель студии "Квартал-95". Украинское издание "Страна" допускает, что следующим на очереди у НАБУ будет бывший глава офиса президента Андрей Ермак.Так антикоррупционные органы, дескать, вплотную приближаются к самому Зеленскому, без которого масштабные коррупционные схемы были бы невозможны. Голос, похожий на голос Зеленского, фигурирует в записях, сделанных НАБУ в квартире Тимура Миндича, друга Зеленского и центральной фигуры коррупционной схемы.В одном из видео, опубликованном НАБУ, дается понять, что коррупционную схему Миндича - Галущенко покрывали на самом верху украинской вертикали власти. Это уже прямой намек Зеленскому.Нардеп Александр Дубинский обращает внимание, что Галущенко выдвинули подозрение за "создание преступной организации", укравшей в Энергоатоме более 115 млн $, но по счетам Галущенко прошло только 10% от этой суммы - около 11 млн $. Реальными организаторами и бенефициарами схемы он называет Зеленского и Ермака.Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Галущенко заявил, что еще миллионов 20 или 30 мог бы найти на залог, но требуемые прокуратурой 425 миллионов для него якобы неподъемная сумма. В результате судьи сошлись на сумме залога в 200 миллионов, Галущенко их не внес и пока отправился под стражу.Однако одесский анархист Вячеслав Азаров полагает, что дальше последует известный сценарий, в стиле скандальной начальницы Хмельницкой МСЭК [медицинской комиссии] Татьяны Крупы, которой через каждые 2 месяца в СИЗО сокращали залог наполовину, пока она не заплатила 20 млн. и была освобождена под личные обязательства. По его мнению, это максимум, что ждет топ-коррупционеров в "нашем клептократическом государстве". И именно поэтому, по его словам, при нынешней системе управления и развращенной элите Украина никогда не станет процветающей страной, и мало кто захочет вливать свои силы и средства в эту "дырявую кастрюлю".Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" отмечает, что мы видим пока медленные атаки на Галущенко, но реальные дела по Тимуру Миндичу касаются не энергетики, а закупки вооружения, где "освоили миллиарды долларов".Антикоррупционеры из НАБУ также припомнили Галущенко, что в ходе прошлогодней борьбы с ними Галущенко на посту министра юстиции лично утверждал камеру в СИЗО с плохими условиями для задержанного СБУ детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова (ему тогда вменяли "работу на РФ").Из обнародованных материалов следует, что Галущенко лично одобрял использование плохих условий в тюрьме в качестве меры давления на подозреваемого. Теперь, как пишет нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, он имеет возможность на личном опыте испытать эти условия."Так как это животное пыталось бежать из страны, то надеюсь здесь будет мера пресечения содержания под стражей… Все-таки еще бывший министр юстиции. Как раз проверит состояние пенитенциарной системы", - написал Железняк.Блогер Анатолий Шарий допускает, что Галущенко, понимающий, что его бросили и поддерживать его никто не будет, может начать давать показания, что дополнит доказательную базу, которая будет применена к Зеленскому после окончания войны.Однако такая опасность показаний ключевого свидетеля повышает как вероятность внезапного "самоубийства", так и того, что требуемые 200 миллионов на залог для него все-таки найдут или хотя бы снизят залог до "приемлемых" для него каких-то 20-30 миллионов.О параллельном конфликте в украинской власти - в статье "Залужный против Зеленского, или бурление с нулевой суммой"

