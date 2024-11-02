Медведев указал на главный интерес Зеленского - 02.11.2024 Украина.ру
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Медведев указал на главный интерес Зеленского
Медведев указал на главный интерес Зеленского - 02.11.2024 Украина.ру
Медведев указал на главный интерес Зеленского
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT рассказал о главном интересе нынешних руководителей Украины во главе с Владимиром Зеленским
2024-11-02T11:58
2024-11-02T11:58
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владимир зеленский
совбез
дмитрий медведев
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Во главе Украины стоит "нелегитимное лицо", которое представляет группу людей, захвативших власть и действующих в своих интересах, заявил Медведев. По его словам, это "нелегитимное лицо" - Владимир Зеленский - преследует только одну цель.Он добавил, что Зеленский и его соратники будут стремиться как можно дольше сохранять свою власть, потому что для них это единственная гарантия жизни на Украине."Задача Зеленского и компании как можно дольше удержаться у власти. Пока они у власти - они живы. Как только их нет у власти - их не существует. В лучшем случае, это Польша или Лондон", - заверил Медведев.По его словам, любая новая власть в Киеве объявит решения утратившего легитимность Зеленского незаконными и откажется их исполнять.О других высказываниях политика - в материале Россия вынуждена ослаблять Запад в интересах человечества, заявил Медведев на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, польша, владимир зеленский, совбез, дмитрий медведев
Новости, Россия, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Совбез, Дмитрий Медведев

Медведев указал на главный интерес Зеленского

11:58 02.11.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT рассказал о главном интересе нынешних руководителей Украины во главе с Владимиром Зеленским
Во главе Украины стоит "нелегитимное лицо", которое представляет группу людей, захвативших власть и действующих в своих интересах, заявил Медведев. По его словам, это "нелегитимное лицо" - Владимир Зеленский - преследует только одну цель.
"Каковы эти интересы? Они очень простые. Во-первых, просто удержаться у власти", - сказал Медведев.
Он добавил, что Зеленский и его соратники будут стремиться как можно дольше сохранять свою власть, потому что для них это единственная гарантия жизни на Украине.
"Задача Зеленского и компании как можно дольше удержаться у власти. Пока они у власти - они живы. Как только их нет у власти - их не существует. В лучшем случае, это Польша или Лондон", - заверил Медведев.
По его словам, любая новая власть в Киеве объявит решения утратившего легитимность Зеленского незаконными и откажется их исполнять.
О других высказываниях политика - в материале Россия вынуждена ослаблять Запад в интересах человечества, заявил Медведев на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаПольшаВладимир ЗеленскийСовбезДмитрий Медведев
 
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