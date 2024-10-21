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Россия вынуждена ослаблять Запад в интересах человечества, заявил Медведев

Россия вынуждена ослаблять Запад в интересах человечества, заявил Медведев - 21.10.2024 Украина.ру

Россия вынуждена ослаблять Запад в интересах человечества, заявил Медведев

Россия вынуждена ослаблять Запад в интересах человечества. Об этом 21 октября заявил в своём телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

2024-10-21T13:06

2024-10-21T13:06

2024-10-21T13:06

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Он напомнил сентенцию великого русского мыслителя Фёдора Тютчева, высказанную в 1864 году, о невозможности союзнических отношений России с Западом. Тютчев был уверен, что из-за русофобской злонамеренности Запада единственная политика России по отношению к западным державам — это не поиск союза, а разделение западных держав."Ибо они, только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждебными - по бессилию, разумеется, никогда - по убеждению", - констатировал Тютчев.Медведев с сожалением заметил, что за прошедшие 160 лет ничего не изменилось."И задачи остаются прежними – максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США. Ведь их цель – господство над Старым Светом (впрочем, как и над всем остальным миром). А дальше цель может быть только одна – распад самих США", - заявил Медведев.По его мнению, возможен вариант– создание полноценного противовеса США, как это было в период существования СССР и государств Организации Варшавского договора (ОВД). В такой конфигурации Медведев рассмотрел перспективы нового баланса: ШОС, БРИКС, иные региональные союзы, всемерное развитие отношений со странами Глобального Юга."Ведь альтернатива такому балансу сил – тотальная война до полного истребления человечества. Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает эту нехитрую истину – всем конец. И это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других", - заявил Медведев.Также на эту тему интервью БРИКС — это надолго. Алексей Кузнецов о статусе Турции, Казахстана и Саудовской Аравии в объединении

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