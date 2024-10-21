Россия вынуждена ослаблять Запад в интересах человечества, заявил Медведев - 21.10.2024 Украина.ру
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Россия вынуждена ослаблять Запад в интересах человечества, заявил Медведев
Россия вынуждена ослаблять Запад в интересах человечества, заявил Медведев - 21.10.2024 Украина.ру
Россия вынуждена ослаблять Запад в интересах человечества, заявил Медведев
Россия вынуждена ослаблять Запад в интересах человечества. Об этом 21 октября заявил в своём телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
2024-10-21T13:06
2024-10-21T13:06
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Он напомнил сентенцию великого русского мыслителя Фёдора Тютчева, высказанную в 1864 году, о невозможности союзнических отношений России с Западом. Тютчев был уверен, что из-за русофобской злонамеренности Запада единственная политика России по отношению к западным державам — это не поиск союза, а разделение западных держав."Ибо они, только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждебными - по бессилию, разумеется, никогда - по убеждению", - констатировал Тютчев.Медведев с сожалением заметил, что за прошедшие 160 лет ничего не изменилось."И задачи остаются прежними – максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США. Ведь их цель – господство над Старым Светом (впрочем, как и над всем остальным миром). А дальше цель может быть только одна – распад самих США", - заявил Медведев.По его мнению, возможен вариант– создание полноценного противовеса США, как это было в период существования СССР и государств Организации Варшавского договора (ОВД). В такой конфигурации Медведев рассмотрел перспективы нового баланса: ШОС, БРИКС, иные региональные союзы, всемерное развитие отношений со странами Глобального Юга."Ведь альтернатива такому балансу сил – тотальная война до полного истребления человечества. Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает эту нехитрую истину – всем конец. И это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других", - заявил Медведев.Также на эту тему интервью БРИКС — это надолго. Алексей Кузнецов о статусе Турции, Казахстана и Саудовской Аравии в объединении
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новости, запад, россия, сша, федор тютчев, брикс, совбез, шос, геополитика, стратегии, стратегия национальной безопасности, национальные интересы, национальная безопасность, европа, америка
Новости, Запад, Россия, США, Федор Тютчев, БРИКС, Совбез, ШОС, геополитика, стратегии, Стратегия национальной безопасности, национальные интересы, национальная безопасность, Европа, Америка

Россия вынуждена ослаблять Запад в интересах человечества, заявил Медведев

13:06 21.10.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Россия вынуждена ослаблять Запад в интересах человечества. Об этом 21 октября заявил в своём телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Он напомнил сентенцию великого русского мыслителя Фёдора Тютчева, высказанную в 1864 году, о невозможности союзнических отношений России с Западом. Тютчев был уверен, что из-за русофобской злонамеренности Запада единственная политика России по отношению к западным державам — это не поиск союза, а разделение западных держав.
"Ибо они, только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждебными - по бессилию, разумеется, никогда - по убеждению", - констатировал Тютчев.
Медведев с сожалением заметил, что за прошедшие 160 лет ничего не изменилось.
"И задачи остаются прежними – максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США. Ведь их цель – господство над Старым Светом (впрочем, как и над всем остальным миром). А дальше цель может быть только одна – распад самих США", - заявил Медведев.
По его мнению, возможен вариант– создание полноценного противовеса США, как это было в период существования СССР и государств Организации Варшавского договора (ОВД). В такой конфигурации Медведев рассмотрел перспективы нового баланса: ШОС, БРИКС, иные региональные союзы, всемерное развитие отношений со странами Глобального Юга.
"Ведь альтернатива такому балансу сил – тотальная война до полного истребления человечества. Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает эту нехитрую истину – всем конец. И это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других", - заявил Медведев.
Также на эту тему интервью БРИКС — это надолго. Алексей Кузнецов о статусе Турции, Казахстана и Саудовской Аравии в объединении
 
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